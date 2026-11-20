Elektrik Kesilirse Evde Mutlaka Bulunması Gereken 10 Şey: ABD'deki Kesintiler Hazırlık Akımını Büyüttü
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ABD'de art arda yaşanan teknoloji kesintileri, insanları evlerini elektrik kesintisine hazırlamaya itti. AFAD'ın afet çantası önerileri, Avrupa Komisyonu'nun 72 saatlik hazırlık çağrısı ve ABD'nin Ready.gov rehberi, evde birkaç günlük stok bulundurmayı öneriyor. Bu rehberde su, gıda, radyo, fener, powerbank, nakit, ilaç, soğuk zincir, battaniye ve karbonmonoksit alarmı olmak üzere evde bulunması gereken 10 şeyi, güvenlik uyarılarıyla birlikte topladık.
Su, kişi başına günde 1 galon, yani yaklaşık 3,8 litre hesabıyla saklanmalı.
Bozulmayan gıda, elle açılan konserve ve dışarıda kullanılacak bir ocak elektriksiz mutfağın temelini oluşturuyor.
Pilli ya da el krankıyla çalışan radyo, şebeke kesildiğinde haber almanın yolu.
Her ev halkı için bir el feneri ve yedek pil, mumdan çok daha güvenli bir ışık kaynağı.
Dolu bir powerbank, elektrik gidince telefonu ayakta tutuyor.
Küçük banknotlar ve belge kopyaları, bankamatikler ile kartlı sistemler çalışmazken işe yarıyor.
İlaçlar ve ilk yardım malzemeleri hazırda durmalı, soğuk zincir gerektiren ilaçlar için ise önceden plan yapılmalı.
Buzdolabı kapalı tutulursa yaklaşık 4 saat, dolu dondurucu yaklaşık 48 saat gıdayı soğuk tutuyor.
Battaniye ya da uyku tulumu ile mevsime uygun kıyafet, ısıtma sistemi durduğunda vücut ısısını korumanın yolu.
Pilli karbonmonoksit alarmı, kesinti sırasında kullanılan jeneratör ve ocakların sessiz tehlikesine karşı uyarıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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