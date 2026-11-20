Ready.gov, içme ve hijyen için kişi başına günde en az 1 galon, yani yaklaşık 3,8 litre su ayırmayı öneriyor. Stok birkaç günü karşılayacak büyüklükte olmalı. Çocukların, emziren annelerin, hastaların ve sıcak iklimde yaşayanların ihtiyacı bu miktarın iki katına çıkabiliyor. AFAD'ın afet ve acil durum çantası önerisi de ilk 72 saati dışarıdan yardım gelmeden geçirmeyi hedefliyor.

Ticari şişe suyu orijinal ambalajında, serin ve karanlık bir yerde saklanmalı. Kendi kaplarınıza su dolduracaksanız gıdaya uygun kaplar seçin, bulaşık deterjanıyla yıkadıktan sonra yaklaşık 1 litre suya 1 çay kaşığı kokusuz çamaşır suyu karıştırarak dezenfekte edin. Ticari olmayan suyun altı ayda bir yenilenmesi gerekiyor.