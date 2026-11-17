Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, dört ayrı yönergeden oluşan paketi 3 Kasım'da Brüksel'deki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda tanıttı. Metinlerin merkezindeki hedef net: elektrik, iletişim, ulaşım ya da ödeme sistemlerinde bir aksama yaşandığında hanelerin en az 72 saat kendi imkânlarıyla ayakta kalabilmesi. Süre gelişigüzel seçilmedi; bu sayede acil servisler önce en kırılgan kişilere ulaşabilecek.

Önerilen hazırlık listesi sade. Yeterli yiyecek, su ve nakit, temel ilaçlar ve belgelerin durduğu, evden hızla çıkmak gerekirse kapılıp gidilecek bir çanta ve aile içi bir acil durum planı. Listede eşya kadar bilgi de var: elektriksiz yemek pişirmeyi ve ilk yardımı bilmek de hazırlığın parçası sayılıyor. Nakdin listeye girmesinin sebebi ise kesinti sırasında kartlı ödemelerin çalışmayabilmesi.

Çocuklar için ayrı bir yönerge hazırlandı. Komisyon, üye ülkelerden hazırlık eğitimini yeni bir ders açmadan, erken çocukluk ve ilkokul programlarındaki mevcut derslerin içine yerleştirmesini istiyor; amaç 'korku ya da kaygı yaratmadan' farkındalık kazandırmak. Lahbib'in sözleriyle: 'Tetikte olmak istiyoruz, paniğe kapılmak değil; hazırlıklı olmak istiyoruz, korkmak değil.' Yaşlılar ve engelliler dahil herkesin erişebileceği önlemler de yönergelerin kapsamında.