72 Saat Hayatta Kalma Rehberi: AB Vatandaşlardan Su, Nakit Ve Elektriksiz Yemek Pişirme Bilgisi İstiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa Komisyonu'nun 3 Kasım'da yayımladığı yeni yönergeler, Avrupalılardan bir krizin ilk 72 saatini dışarıdan yardım beklemeden geçirebilecek hazırlıkta olmalarını istiyor. Bağlayıcı olmayan metin; su, yiyecek ve nakit stokunun yanında elektriksiz yemek pişirme ve ilk yardım gibi becerileri de sayıyor, çocuklara ise ilkokuldan itibaren korkutmadan hazırlık eğitimi öneriyor.
Kaynak: Euronews
Lahbib: "Sirenler çaldığında ne yapılacağını öğrenmek, yüzmeyi öğrenmek kadar doğal olmalı."
İrlanda 2,2 milyon haneye hazırlık kitapçığı yolladı, ancak 72 saat ifadesini metne almadı.
Kitapçığın arkasında Ocak 2025'te yüz binlerce haneyi elektriksiz bırakan Éowyn Fırtınası var.
İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan 2025'te yaşanan elektrik kesintisi hastaneleri jeneratöre mecbur bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın