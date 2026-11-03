AB'den Vatandaşlara 72 Saatlik Hazırlık Çağrısı: Acil Durum Çantasında Su, İlaç ve Nakit Olmalı

Komisyon'un 3 Kasım 2026'da yayımladığı yönergeler bağlayıcı değil; üye ülkelere kendi ulusal yapıları içinde hazırlık girişimleri geliştirmeleri için yol gösteriyor. Metinle birlikte, üye ülkelerden ve dünyanın başka yerlerinden iyi uygulama örnekleri içeren dört ayrı rehber belge de yayımlandı. Geri bildirimler ve edinilen derslere göre yönergelerin ileride gözden geçirilmesi mümkün.

Yaklaşımın temelinde, krizlerde yükün yalnızca hükümetlerin sırtında olmadığı, hane halkının, toplulukların ve kamu otoritelerinin ortak çaba göstermesi gerektiği düşüncesi var. Konu yeni değil: Komisyon, mart 2025'te açıkladığı Hazırlık Birliği Stratejisi'nde nüfus için en az 72 saatlik özyeterlilik hedefine yönelik yönerge hazırlayacağını duyurmuştu. Lahbib o dönemde de yiyecek, su, el feneri, ilaç ve radyo gibi eşyaların yer aldığı bir 'acil durum çantası'nı tanıttığı videoyla dikkat çekmişti.