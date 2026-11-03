AB'den Vatandaşlara 72 Saatlik Hazırlık Çağrısı: Acil Durum Çantasında Su, İlaç ve Nakit Olmalı
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Avrupa Komisyonu, hanelerin bir krizin ilk 72 saatini dış yardım beklemeden geçirebilmesi için yeni 'Nüfus Hazırlık Yönergeleri'ni yayımladı. Komiser Hadja Lahbib'in Brüksel'deki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda tanıttığı bağlayıcı olmayan metin, vatandaşlardan su, yiyecek, ilaç ve nakit içeren bir acil durum çantası hazırlamasını istiyor.
Kaynak: Insider Paper
Lahbib: "Her Avrupalı ne yapacağını, ailesini nasıl koruyacağını ve başkalarına nasıl yardım edeceğini bilmeli."
Evde üç günlük ihtiyaç için hazır bir "acil durum çantası" bulundurulması isteniyor.
Aşırı hava olaylarından siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesi hedefleniyor.
Okul müfredatından engelli bireylere kadar yönergenin dört ayağı var, 23 Ekim'de yıllık Hazırlık Günü öneriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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