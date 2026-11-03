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AB'den Vatandaşlara 72 Saatlik Hazırlık Çağrısı: Acil Durum Çantasında Su, İlaç ve Nakit Olmalı

AB'den Vatandaşlara 72 Saatlik Hazırlık Çağrısı: Acil Durum Çantasında Su, İlaç ve Nakit Olmalı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 23:07
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Avrupa Komisyonu, hanelerin bir krizin ilk 72 saatini dış yardım beklemeden geçirebilmesi için yeni 'Nüfus Hazırlık Yönergeleri'ni yayımladı. Komiser Hadja Lahbib'in Brüksel'deki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda tanıttığı bağlayıcı olmayan metin, vatandaşlardan su, yiyecek, ilaç ve nakit içeren bir acil durum çantası hazırlamasını istiyor.

Kaynak: Insider Paper

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Lahbib: "Her Avrupalı ne yapacağını, ailesini nasıl koruyacağını ve başkalarına nasıl yardım edeceğini bilmeli."

Lahbib: "Her Avrupalı ne yapacağını, ailesini nasıl koruyacağını ve başkalarına nasıl yardım edeceğini bilmeli."

Komisyon'un 3 Kasım 2026'da yayımladığı yönergeler bağlayıcı değil; üye ülkelere kendi ulusal yapıları içinde hazırlık girişimleri geliştirmeleri için yol gösteriyor. Metinle birlikte, üye ülkelerden ve dünyanın başka yerlerinden iyi uygulama örnekleri içeren dört ayrı rehber belge de yayımlandı. Geri bildirimler ve edinilen derslere göre yönergelerin ileride gözden geçirilmesi mümkün.

Yaklaşımın temelinde, krizlerde yükün yalnızca hükümetlerin sırtında olmadığı, hane halkının, toplulukların ve kamu otoritelerinin ortak çaba göstermesi gerektiği düşüncesi var. Konu yeni değil: Komisyon, mart 2025'te açıkladığı Hazırlık Birliği Stratejisi'nde nüfus için en az 72 saatlik özyeterlilik hedefine yönelik yönerge hazırlayacağını duyurmuştu. Lahbib o dönemde de yiyecek, su, el feneri, ilaç ve radyo gibi eşyaların yer aldığı bir 'acil durum çantası'nı tanıttığı videoyla dikkat çekmişti.

Evde üç günlük ihtiyaç için hazır bir "acil durum çantası" bulundurulması isteniyor.

Evde üç günlük ihtiyaç için hazır bir "acil durum çantası" bulundurulması isteniyor.

Dört rehber belgeden biri, nüfusun en az 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmesine ayrılmış. Buradaki fikir basit: bir kriz çıktığında kamu yardımı devreye girene kadar geçen ilk üç günü hane halkı kendi imkânlarıyla çıkarabilmeli. Bunun için de hazır bir 'grab bag', yani tek seferde kapılıp çıkılabilecek bir çanta öneriliyor.

Çantada neler olması gerektiği de sayılıyor: dayanıklı (bozulmayan) gıdalar, ilaçlar, hijyen malzemeleri, acil durum için nakit para ve kişi başına yaklaşık altı litre içme suyu. Nakit, elektrik ya da ağ kesintisinde kartlı ödemelerin çalışmayabileceği düşüncesiyle listeye girmiş durumda.

Aşırı hava olaylarından siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesi hedefleniyor.

Aşırı hava olaylarından siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesi hedefleniyor.

Yönergeler tek bir senaryoya göre yazılmamış. Komisyon, aşırı hava olaylarını, siber saldırıları, kritik altyapılara yönelik sabotajları ve jeopolitik çatışmaları aynı çatı altında ele alıyor. Yani çantanın amacı yalnızca savaş ihtimaline değil, sel ya da uzun bir elektrik kesintisi gibi daha tanıdık durumlara da hazırlıklı olmak.

Metin, otoritelere de görev veriyor: vatandaşların krizden önce, kriz sırasında ve sonrasında net bilgiye ulaşabilmesi için risk iletişiminin güçlendirilmesi isteniyor. Bu, dört rehber belgeden birinin konusu. Bir diğeri ise engelli bireylere ayrılmış; Komisyon'a göre engelli kişilerin esenliği acil durum planlamasında 'sonradan akla gelen bir konu' olarak görülmemeli ve bu kişiler planlama sürecine aktif biçimde katılmalı.

Okul müfredatından engelli bireylere kadar yönergenin dört ayağı var, 23 Ekim'de yıllık Hazırlık Günü öneriliyor.

Okul müfredatından engelli bireylere kadar yönergenin dört ayağı var, 23 Ekim'de yıllık Hazırlık Günü öneriliyor.

Dört rehberin ilki hazırlık eğitimi: Komisyon, üye ülkeleri acil durum hazırlığını erken çocukluk ve ilkokul müfredatlarına eklemeye yönlendiriyor. Diğer üçü ise 72 saatlik özyeterlilik, risk iletişimi ve engelli bireyleri kapsayan hazırlık başlıklarını işliyor. Mart-mayıs 2026 arasında toplanan, 150 vatandaştan oluşan Avrupa Vatandaş Paneli'nin raporu da yönergelerin yanında yayımlandı.

Komisyon ayrıca her yıl 23 Ekim'de kutlanacak bir AB Hazırlık Günü önerdi. Tarih, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın 23 Ekim 2001'de kurulmasının yıl dönümüne denk geliyor. Vatandaş Paneli yıllık bir Hazırlık Haftası önermişti. İlk Hazırlık Günü'nün 2027 Ekim'inde yapılması planlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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