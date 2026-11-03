Avrupa'da 3 Gündür Süren Bomba İhbarı Dalgası: Yolcu Uçakları Acil İndi, Macar Savaş Jeti Havalandı
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Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları art arda üçüncü gününde Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'daki havalimanlarını alarma geçirdi. Uçaklar boşaltılıp arandı, acil inişler yapıldı; edinilen bilgiye göre hiçbirinde patlayıcı bulunmadı. Bir gün önce Budapeşte'ye yönlendirilen bir Wizz Air uçağına ise Macar savaş jeti eşlik etmişti.
Manchester'dan kalkan Ryanair uçağı Murcia'da boşaltıldı, Sofya'ya inen uçakta da terörle mücadele ekipleri arama yaptı.
Londra'dan Varşova'ya giden LOT uçağı Modlin'e yönlendirildi, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapandı.
Roma Fiumicino'ya inecek iki Ryanair uçağına anonim tehdit geldi, Dublin uçuşuna İtalyan Hava Kuvvetleri eşlik etti.
Önceki gün Londra Luton'dan Sofya'ya giden Wizz Air uçağı ihbar üzerine rotasını değiştirip Budapeşte'ye indi.
NATO'nun alarm vermesinin ardından havalanan Macar Gripen jeti, yolcu uçağını Budapeşte'ye kadar uğurladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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