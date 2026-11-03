Avrupa'da 3 Gündür Süren Bomba İhbarı Dalgası: Yolcu Uçakları Acil İndi, Macar Savaş Jeti Havalandı

Polonya'da iki ayrı uçak ihbar aldı. Londra Heathrow'dan Varşova'ya gelmekte olan LOT Polish Airlines'ın Boeing 737 MAX tipi uçağı, Chopin Havalimanı yerine Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktaki 181 kişi tahliye edildi, Modlin ise geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Havalimanı sözcüsü aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi ve hava trafiği yeniden başladı.

Aynı gün Kopenhag'dan gelen SAS'ın SK751 sefer sayılı uçağı da tehdit aldı. Uçak Chopin Havalimanı'na normal şekilde indi, arama sürerken bir pist geçici olarak kapatıldı.