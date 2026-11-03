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Avrupa'da 3 Gündür Süren Bomba İhbarı Dalgası: Yolcu Uçakları Acil İndi, Macar Savaş Jeti Havalandı

Avrupa'da 3 Gündür Süren Bomba İhbarı Dalgası: Yolcu Uçakları Acil İndi, Macar Savaş Jeti Havalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 21:12 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 21:14
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Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları art arda üçüncü gününde Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'daki havalimanlarını alarma geçirdi. Uçaklar boşaltılıp arandı, acil inişler yapıldı; edinilen bilgiye göre hiçbirinde patlayıcı bulunmadı. Bir gün önce Budapeşte'ye yönlendirilen bir Wizz Air uçağına ise Macar savaş jeti eşlik etmişti.

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Manchester'dan kalkan Ryanair uçağı Murcia'da boşaltıldı, Sofya'ya inen uçakta da terörle mücadele ekipleri arama yaptı.

Manchester'dan kalkan Ryanair uçağı Murcia'da boşaltıldı, Sofya'ya inen uçakta da terörle mücadele ekipleri arama yaptı.

İspanya'nın Murcia Havalimanı'nda bomba ihbarı nedeniyle acil durum protokolü devreye girdi. Manchester'dan Murcia'ya uçan Ryanair seferindeki 114 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Sivil Muhafızların yaptığı kontrollerde patlayıcı madde bulunmadı. Hükümet temsilcisi Francisco Lucas, havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü duyurdu.

Bulgaristan'da ise Sofya Havalimanı'na inen bir uçak, e-posta yoluyla gelen ihbar üzerine kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri terörle mücadele ekiplerinin uçağı incelediğini belirtti. Bulgar basınına göre uçak İsrail'den gelmişti; AFP ise Sofya'ya yerel saatle 10.10'da inen bir Wizz Air seferinin güvenlik kontrolünden geçtiğini aktardı. Pazar günü de Tel Aviv'den Viyana'ya giden bir Austrian Airlines uçağı Bulgaristan'a yönlendirilmiş, onda da patlayıcıya rastlanmamıştı.

Londra'dan Varşova'ya giden LOT uçağı Modlin'e yönlendirildi, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapandı.

Londra'dan Varşova'ya giden LOT uçağı Modlin'e yönlendirildi, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapandı.

Polonya'da iki ayrı uçak ihbar aldı. Londra Heathrow'dan Varşova'ya gelmekte olan LOT Polish Airlines'ın Boeing 737 MAX tipi uçağı, Chopin Havalimanı yerine Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktaki 181 kişi tahliye edildi, Modlin ise geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Havalimanı sözcüsü aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi ve hava trafiği yeniden başladı.

Aynı gün Kopenhag'dan gelen SAS'ın SK751 sefer sayılı uçağı da tehdit aldı. Uçak Chopin Havalimanı'na normal şekilde indi, arama sürerken bir pist geçici olarak kapatıldı.

Roma Fiumicino'ya inecek iki Ryanair uçağına anonim tehdit geldi, Dublin uçuşuna İtalyan Hava Kuvvetleri eşlik etti.

Roma Fiumicino'ya inecek iki Ryanair uçağına anonim tehdit geldi, Dublin uçuşuna İtalyan Hava Kuvvetleri eşlik etti.

İtalya'da Roma Fiumicino Havalimanı'na inmesi planlanan iki Ryanair uçağı, anonim tehditler üzerine arandı. Seferlerden biri Lizbon'dan, diğeri Dublin'den geliyordu. Polisin bomba uzmanları yaptıkları incelemelerde şüpheli bir şeye rastlamadı ve ihbarların asılsız olduğu bildirildi.

Dublin seferi, inişe kadar İtalyan Hava Kuvvetleri'nin refakatinde ilerledi. Böylece dört ülkede, yalnızca birkaç saat içinde en az altı uçak güvenlik kontrolünden geçmiş oldu.

Önceki gün Londra Luton'dan Sofya'ya giden Wizz Air uçağı ihbar üzerine rotasını değiştirip Budapeşte'ye indi.

Önceki gün Londra Luton'dan Sofya'ya giden Wizz Air uçağı ihbar üzerine rotasını değiştirip Budapeşte'ye indi.

Dalganın en çok ses getiren olayı bir gün önce yaşandı. Londra Luton'dan Sofya'ya uçan Wizz Air'in Airbus A321neo tipi uçağı, uçuş sırasında gelen ihbarın ardından rotasını değiştirdi ve Bosna Hersek hava sahası üzerinden Budapeşte'ye yöneldi.

Uçak, Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na yerel saatle 12.08'de ikinci pisten indi. Pist, güvenlik çalışmaları için geçici olarak kapatıldı; itfaiye, polis ve terörle mücadele birimleri iniş öncesinde hazır bekletildi. Wizz Air, uçağın güvenli şekilde indiğini ve yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

NATO'nun alarm vermesinin ardından havalanan Macar Gripen jeti, yolcu uçağını Budapeşte'ye kadar uğurladı.

NATO'nun alarm vermesinin ardından havalanan Macar Gripen jeti, yolcu uçağını Budapeşte'ye kadar uğurladı.

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, NATO hava savunma sisteminin 'ALPHA alarmı' verdiğini bildirdi. Bunun üzerine Macar Hava Kuvvetleri'ne ait bir Gripen tipi savaş uçağı havalandı ve yolcu uçağına iniş anına kadar eşlik etti. Bakan, askeri personelin olası tehditlere kısa sürede müdahale edebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Uçak Budapeşte'de B5 park pozisyonuna alındı. Tehdidin kaynağı hâlâ açıklanmış değil; üst üste üçüncü gününde süren ihbarların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı da henüz netleşmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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