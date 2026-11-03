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Florida'da Düşen Jetin Yolcuları Belli Oldu: Girişimci Adam Robinson, Eşi Ve İki Küçük Çocuğu Uçaktaydı

Florida'da Düşen Jetin Yolcuları Belli Oldu: Girişimci Adam Robinson, Eşi Ve İki Küçük Çocuğu Uçaktaydı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 07:09 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 08:23
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Florida'nın Greenacres bölgesine pazar günü çakılan Learjet 60'taki 9 kişinin kimlikleri netleşti. Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera'ya giden uçakta Texas'lı teknoloji girişimcisi Adam Robinson (45), eşi Helen Sharp (40), çiftin 4 yaşındaki kızı Emma ile 2 yaşındaki oğlu Charlie, çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina, aileye yakın Rachael Reed ile Charmi Fehr ve iki pilot bulunuyordu.

Kaynak: New York Post, Fox News

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Austin'li girişimci Adam Robinson, eşi Helen Sharp ve 4 ile 2 yaşındaki çocukları Emma ile Charlie uçaktaydı.

Austin'li girişimci Adam Robinson, eşi Helen Sharp ve 4 ile 2 yaşındaki çocukları Emma ile Charlie uçaktaydı.

Adam Robinson, Austin merkezli Retention.com'un CEO'su ve kurucu ortağıydı; aynı zamanda RB2B ve Moltsets şirketlerinin de liderleri arasındaydı. Şirketleri, onu 'arkadaş, akıl hocası ve cesur bir lider' diye andı. 40 yaşındaki eşi Helen Sharp ise girişimci, seramik sanatçısı ve bir halkla ilişkiler şirketinin sahibiydi. Çiftin Emma (4) ve Charlie (2) adlı iki çocuğu da aynı uçaktaydı.

Aileler ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Robinson ile Sharp'ın 'sıcaklığı, cömertliği ve insanlara kendilerini evlerinde hissettirme yetenekleri' anlatılırken ilişkileri 'sonsuza dek sürecek aşk hikâyesi' diye tarif edildi. Çocuklar için ise 'hayatlarının ışığıydılar' denildi. Helen Sharp'ın babası Dudley Sharp (70), ölümleri Palm Beach Post'a doğruladı.

Adam Robinson'ın 17 Nisan tarihinde yaptığı bir paylaşım...

Adam Robinson'ın 17 Nisan tarihinde yaptığı bir paylaşım...

Çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina, Rachael Reed ve Charmi Fehr de aynı uçaktaydı, kokpitte ise 20 yaşındaki bir yardımcı pilot vardı.

Çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina, Rachael Reed ve Charmi Fehr de aynı uçaktaydı, kokpitte ise 20 yaşındaki bir yardımcı pilot vardı.

Anita Maria Cetina, Emma ile Charlie'ye bakıyordu ve aileler onu 'ailenin gerçek bir parçası' olarak tanımladı. Uçaktaki diğer iki yolcu Rachael Reed ile Charmi Fehr'di. Yakınları ikisini 'neşe ve macera dolu' insanlar diye anarken, birlikte bir hayat kurduklarını da belirtti.

Kokpitteki yardımcı pilot, Boca Raton'da yaşayan 20 yaşındaki Nathalia Gadelha Filgueiras'tı. Annesi Camila Corteleti, kızının pilot lisansını 17 yaşında aldığını, 1.300'den fazla uçuş saati bulunduğunu ve Fort Lauderdale'deki bir özel charter şirketinde çalıştığını söyledi. New York Post'un haberine göre baş pilot ise 55 yaşındaki Jeff Gregory'ydi. Uçağı işleten Upper Jet, kaptanın kimliğini doğrulamadı ve soruları federal soruşturmacılara yönlendirdi.

NTSB, uçağın yere çarpmadan önce parçalanmaya başlamış olabileceğine dair ilk işaretleri bulduğunu açıkladı.

NTSB, uçağın yere çarpmadan önce parçalanmaya başlamış olabileceğine dair ilk işaretleri bulduğunu açıkladı.

Uçak, yerel saatle 10.37 sularında Austin-Bergstrom Havalimanı'ndan havalandı ve öğleden sonra saat 13.00'e varmadan Palm Beach County'de yola çakıldı. Mürettebat, 35 bin fit civarında hafif buzlanma ve orta şiddette türbülans bildirdi; 37 bin fite çıkmak için izin istedikten sonra acil durum ilan etti. Alçalma hızı dakikada 10 bin ile 22 bin fit arasında seyretti, Flightradar24 verilerinde bu değer 32 bin fitin üzerine çıktı.

NTSB üyesi Tom Chapman, 'Uçağın çarpmadan önce parçalandığına dair bazı işaretlerimiz var' dedi. Hava koşulları soruşturmanın 'ana odak noktası' olarak gösterildi. Kazada yerde bir erkek, olay yerinden uzaklaşırken bacağından yaralandı; yaklaşık 600 kişi iki barınağa yerleştirildi. Kraterin bir kısmı suyla dolu olduğundan büyük enkaz parçalarının çıkarılması birkaç gün sürecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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