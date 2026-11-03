Florida'da Düşen Jetin Yolcuları Belli Oldu: Girişimci Adam Robinson, Eşi Ve İki Küçük Çocuğu Uçaktaydı

Adam Robinson, Austin merkezli Retention.com'un CEO'su ve kurucu ortağıydı; aynı zamanda RB2B ve Moltsets şirketlerinin de liderleri arasındaydı. Şirketleri, onu 'arkadaş, akıl hocası ve cesur bir lider' diye andı. 40 yaşındaki eşi Helen Sharp ise girişimci, seramik sanatçısı ve bir halkla ilişkiler şirketinin sahibiydi. Çiftin Emma (4) ve Charlie (2) adlı iki çocuğu da aynı uçaktaydı.

Aileler ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Robinson ile Sharp'ın 'sıcaklığı, cömertliği ve insanlara kendilerini evlerinde hissettirme yetenekleri' anlatılırken ilişkileri 'sonsuza dek sürecek aşk hikâyesi' diye tarif edildi. Çocuklar için ise 'hayatlarının ışığıydılar' denildi. Helen Sharp'ın babası Dudley Sharp (70), ölümleri Palm Beach Post'a doğruladı.