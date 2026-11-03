Florida'da Düşen Jetin Yolcuları Belli Oldu: Girişimci Adam Robinson, Eşi Ve İki Küçük Çocuğu Uçaktaydı
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Florida'nın Greenacres bölgesine pazar günü çakılan Learjet 60'taki 9 kişinin kimlikleri netleşti. Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera'ya giden uçakta Texas'lı teknoloji girişimcisi Adam Robinson (45), eşi Helen Sharp (40), çiftin 4 yaşındaki kızı Emma ile 2 yaşındaki oğlu Charlie, çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina, aileye yakın Rachael Reed ile Charmi Fehr ve iki pilot bulunuyordu.
Kaynak: New York Post, Fox News
Austin'li girişimci Adam Robinson, eşi Helen Sharp ve 4 ile 2 yaşındaki çocukları Emma ile Charlie uçaktaydı.
Adam Robinson'ın 17 Nisan tarihinde yaptığı bir paylaşım...
Çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina, Rachael Reed ve Charmi Fehr de aynı uçaktaydı, kokpitte ise 20 yaşındaki bir yardımcı pilot vardı.
NTSB, uçağın yere çarpmadan önce parçalanmaya başlamış olabileceğine dair ilk işaretleri bulduğunu açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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