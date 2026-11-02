Florida'da Düşen Uçağın Açısı Matematikle Analiz Edildi: Böylesine Dik Dalış Çok Nadir
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ABD'nin Florida eyaletinde 1 Kasım'da düşen Learjet 60 tipi özel jetin yere neredeyse 70 derecelik bir açıyla çarptığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu kadar dik bir dalışın havacılık tarihinde çok ender görüldüğünü ifade ediyor. Kazada uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
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Uçuş verilerine göre jet 35 bin fitten kısa sürede yere çakıldı ve son anlarda dalış açısı 65 ile 70 dereceye ulaştı.
Havayolu kazaları arasında bu kadar dik bir dalışa benzeyen olaylar milyonda bir görülüyor.
Kazanın nedeni henüz belli değil ve soruşturmayı ulusal ulaşım güvenliği kurulu NTSB yürütüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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