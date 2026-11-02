Florida'da Düşen Uçağın Açısı Matematikle Analiz Edildi: Böylesine Dik Dalış Çok Nadir

Konuya ilişkin paylaşılan değerlendirmelere göre havayolları 1987'den bu yana yaklaşık 1,1 milyar uçuş gerçekleştirdi. Bu süre içinde yolcu uçaklarıyla yaşanan ve benzer şekilde dik bir dalışla sonuçlanan bilinen kaza sayısı ise yalnızca bir düzine kadar.

Bu durum yaklaşık her 38 ila 95 milyon uçuşta bir yaşanıyor. Karşılaştırma için, her türlü ölümcül havayolu kazasının yaklaşık her 5,6 milyon uçuşta bir gerçekleştiği belirtiliyor. Bu kadar dik açılı kazaların açıklaması en zor olanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Söz konusu istatistiklerin resmi bir kurum tarafından doğrulanmadığı not ediliyor.