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Florida'da Düşen Uçağın Açısı Matematikle Analiz Edildi: Böylesine Dik Dalış Çok Nadir

Florida'da Düşen Uçağın Açısı Matematikle Analiz Edildi: Böylesine Dik Dalış Çok Nadir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 13:45
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ABD'nin Florida eyaletinde 1 Kasım'da düşen Learjet 60 tipi özel jetin yere neredeyse 70 derecelik bir açıyla çarptığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu kadar dik bir dalışın havacılık tarihinde çok ender görüldüğünü ifade ediyor. Kazada uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: 1, 2

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Uçuş verilerine göre jet 35 bin fitten kısa sürede yere çakıldı ve son anlarda dalış açısı 65 ile 70 dereceye ulaştı.

Uçuş verilerine göre jet 35 bin fitten kısa sürede yere çakıldı ve son anlarda dalış açısı 65 ile 70 dereceye ulaştı.

Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera'ya giden uçak, Palm Beach County'nin Greenacres bölgesinde Military Trail yakınına düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre jet, 35 bin 250 fitten 8 bin 750 fite yaklaşık bir dakikada, yani saniyede yaklaşık 350 fit hızla indi.

Uçuş izi analizine göre dalış, uçağın burnunun aşağı eğilmesiyle başladı ve yaklaşık 16 saniye içinde alçalma hızı dakikada 20 bin fite ulaştı. Jet 18 bin fit civarında 50 derecelik burun aşağı açıya geldi, yere yakın bölgede ise bu açının 65 ile 70 dereceyi bulduğu tahmin ediliyor. Uçağın hızı Mach 0,9 civarına çıktı. Learjet 60'ın azami işletme hızı ise Mach 0,81 olarak belirtiliyor. Açı değerlerinin doğrudan ölçüm değil, uçuş izinden yeniden oluşturulmuş bir tahmin olduğu not ediliyor.

Havayolu kazaları arasında bu kadar dik bir dalışa benzeyen olaylar milyonda bir görülüyor.

Havayolu kazaları arasında bu kadar dik bir dalışa benzeyen olaylar milyonda bir görülüyor.

Konuya ilişkin paylaşılan değerlendirmelere göre havayolları 1987'den bu yana yaklaşık 1,1 milyar uçuş gerçekleştirdi. Bu süre içinde yolcu uçaklarıyla yaşanan ve benzer şekilde dik bir dalışla sonuçlanan bilinen kaza sayısı ise yalnızca bir düzine kadar.

Bu durum yaklaşık her 38 ila 95 milyon uçuşta bir yaşanıyor. Karşılaştırma için, her türlü ölümcül havayolu kazasının yaklaşık her 5,6 milyon uçuşta bir gerçekleştiği belirtiliyor. Bu kadar dik açılı kazaların açıklaması en zor olanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Söz konusu istatistiklerin resmi bir kurum tarafından doğrulanmadığı not ediliyor.

Kazanın nedeni henüz belli değil ve soruşturmayı ulusal ulaşım güvenliği kurulu NTSB yürütüyor.

Kazanın nedeni henüz belli değil ve soruşturmayı ulusal ulaşım güvenliği kurulu NTSB yürütüyor.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilot, kazadan kısa süre önce hafif buzlanma ve orta şiddette türbülans bildirdi, ardından 2 bin fit yükselmek istedi. Birkaç dakika sonra acil durum ilan eden pilot, son telsiz konuşmasında 'Yere çakılacağız' ifadesini kullandı. Florida Valisi Ron DeSantis olay yerinde yaptığı açıklamada uçağın 'füze gibi düştüğünü' söyledi.

Havacılık danışmanı DeWitt Ingram, uçağın fırtına bulutlarına girmiş olabileceğini ancak bunu doğrulayan bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. NTSB, ses kayıt cihazını, enkazı ve hava trafik kontrol kayıtlarını inceleyecek. Ön raporun yaklaşık 30 gün içinde yayımlanması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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