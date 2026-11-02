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Florida'da Düşen Learjet'in Yardımcı Pilotu 20 Yaşındaki Nathalia Gadelha Çıktı

Florida'da Düşen Learjet'in Yardımcı Pilotu 20 Yaşındaki Nathalia Gadelha Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 19:30
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Florida'nın Greenacres bölgesinde pazar günü düşen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60'ın yardımcı pilotunun kimliği belli oldu. Yardımcı pilot, 20 yaşındaki Nathalia Gadelha. Ailesi, Gadelha'nın uçakta yardımcı pilot olduğunu doğruladı.

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Yardımcı pilotun kimliği ailesi tarafından doğrulandı.

Yardımcı pilotun kimliği ailesi tarafından doğrulandı.

Austin'den Bahamalar'a giderken Florida'nın Greenacres bölgesine çakılan Learjet 60'ın yardımcı pilotu, 20 yaşındaki Nathalia Gadelha olarak belirlendi. Gadelha'nın ailesi, genç kadının uçaktaki yardımcı pilot olduğunu doğruladı.

Gadelha, Boca Raton'da yaşıyordu. Ailesine göre uçak, South Military Trail üzerinde Cresthaven Bulvarı ile 10. Cadde arasındaki bölgeye düşmeden önce dalışa geçtiğinde Gadelha yardımcı pilot koltuğundaydı.

Gadelha pilot lisansını 17 yaşında almıştı.

Gadelha pilot lisansını 17 yaşında almıştı.

Gadelha özel pilot lisansını henüz 17 yaşındayken, West Boca Raton Lisesi'nde öğrenciyken almıştı. Üstelik sürücü belgesi bile yokken pilot lisansı sahibi olmuştu. Yerel basın 2023'te onunla röportaj yapmıştı.

Röportajda Gadelha, uçuş okulu eğitimine 2020'de başladığını ve havacılığı, 2018'de eğlence amaçlı uçmaya başlayan babasından da öğrendiğini anlatmıştı. Gadelha, 2023'te lisansını alana kadar 88 saat uçuş yapmıştı.

Kazada uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Kazada uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Kaza yerel saatle yaklaşık 12.50'de yaşandı ve uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Yetkililer yerde kimsenin yaralanmadığını açıkladı, yakındaki bir mobil ev yerleşkesinde yaşayan yaklaşık 600 kişi ise tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi.

Kazanın nedenini ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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