Florida'da Düşen Learjet'in Yardımcı Pilotu 20 Yaşındaki Nathalia Gadelha Çıktı
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Florida'nın Greenacres bölgesinde pazar günü düşen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Learjet 60'ın yardımcı pilotunun kimliği belli oldu. Yardımcı pilot, 20 yaşındaki Nathalia Gadelha. Ailesi, Gadelha'nın uçakta yardımcı pilot olduğunu doğruladı.
Yardımcı pilotun kimliği ailesi tarafından doğrulandı.
Gadelha pilot lisansını 17 yaşında almıştı.
Kazada uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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