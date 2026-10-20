Uçakta Bomba Alarmı: Milano-Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı
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Milano'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, 19 Ekim Pazartesi günü bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirdi. Uçak, Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçakta saatler süren aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.
İşte detaylar.
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Kalkıştan Kısa Süre Sonra Rota Roma'ya Çevrildi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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