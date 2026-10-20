Uçakta Bomba Alarmı: Milano-Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

Kabinde yapılan ilk kontroller kısa sürede olumsuz sonuçlandı. Kargo bölümündeki bagajların kontrolü ise yaklaşık iki saat sürdü. Saat 18.30'dan sonra açıklanan sonuçlara göre burada da herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Havalimanının E kapı bölgesinde bekletilen yolculara, havalimanı personeli ve yer hizmetleri ekipleri yardımcı oldu. Yolcular için 20 Ekim Salı gecesi saat 02.00'de Cidde'ye kalkacak yeni bir sefer ayarlandı.