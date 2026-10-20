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Uçakta Bomba Alarmı: Milano-Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

Uçakta Bomba Alarmı: Milano-Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

İtalya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 08:55
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Milano'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, 19 Ekim Pazartesi günü bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirdi. Uçak, Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçakta saatler süren aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. 

İşte detaylar. 

AA

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Kalkıştan Kısa Süre Sonra Rota Roma'ya Çevrildi

Kalkıştan Kısa Süre Sonra Rota Roma'ya Çevrildi

İtalyan basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan merkezli havayolu şirketi Flynas'a ait Airbus A320 tipi uçak, yerel saatle 14.45 sularında Milano Malpensa Havalimanı'ndan havalandı.

Kalkıştan kısa süre sonra gelen bomba ihbarı üzerine uçağın Roma'ya yönlendirilmesine karar verildi. Uçak, saat 15.35'te Fiumicino'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na indi.

Alarmı Bir Kadın Yolcunun Sözleri Başlattı

Alarmı Bir Kadın Yolcunun Sözleri Başlattı

İlk belirlemelere göre alarmı, uçakta gergin davrandığı belirtilen bir kadın yolcu başlattı. Yolcunun, uçakta bir düzenek bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Polis, kadın yolcuyla ilgili incelemeyi sürdürüyor. Yolcunun neden böyle bir ifadede bulunduğuna ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İnişin ardından güvenlik prosedürleri kapsamında uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi.

Bagajlar İki Saat Boyunca Arandı: Sonuç Temiz Çıktı

Bagajlar İki Saat Boyunca Arandı: Sonuç Temiz Çıktı

Kabinde yapılan ilk kontroller kısa sürede olumsuz sonuçlandı. Kargo bölümündeki bagajların kontrolü ise yaklaşık iki saat sürdü. Saat 18.30'dan sonra açıklanan sonuçlara göre burada da herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Havalimanının E kapı bölgesinde bekletilen yolculara, havalimanı personeli ve yer hizmetleri ekipleri yardımcı oldu. Yolcular için 20 Ekim Salı gecesi saat 02.00'de Cidde'ye kalkacak yeni bir sefer ayarlandı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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