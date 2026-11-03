Simpsonlar'ın "17 Kasım'da Büyük Karartma" İddiası Gündemde: Aynı Gün ABD'de Alarm Testi Var

FCC, testi 16 Eylül'de duyurmuştu. FEMA'nın paylaştığı görselde yazdığına göre uyarı, ABD genelinde 14.20 ile 14.50 (ET) arasında yayımlanacak ve metinde 'Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur' ifadesi yer alacak. Test mesajı İngilizce ve İspanyolca verilecek.

Herhangi bir aksilik çıkarsa test 3 Aralık'a ertelenecek. Federal yasa, bu tür ulusal testlerin en az üç yılda bir yapılmasını zorunlu kılıyor. Bir önceki ulusal test Ekim 2023'te yapılmıştı.