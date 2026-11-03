Simpsonlar'ın "17 Kasım'da Büyük Karartma" İddiası Gündemde: Aynı Gün ABD'de Alarm Testi Var
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X'te 1 Kasım'da paylaşılan bir gönderi, The Simpsons'ın 'It's a Blunderful Life' bölümünün son 15 saniyesinin 17 Kasım 2026'da 'Büyük Karartma' (Great Blackout) yaşanacağını öngördüğünü iddia etti. 1,5 milyondan fazla kez görüntülenen paylaşım, aynı tarihte ABD'de planlanan ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi testiyle birleşince gündem oldu.
[Kaynak: Insider Paper]
Gönderiyle dolaşıma giren kare, günlüğün 17 Kasım sayfasında "Yaklaşan Bir Fırtına" başlığını gösteriyor.
Bu arada FEMA ve FCC'nin ulusal alarm testi de tam o gün, 17 Kasım Salı saat 14.20'de yapılacak.
Test sırasında radyo ve TV yayını kısa süre kesilecek, ancak elektrik kesintisine dair tek bir ifade yok.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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