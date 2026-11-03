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Simpsonlar'ın "17 Kasım'da Büyük Karartma" İddiası Gündemde: Aynı Gün ABD'de Alarm Testi Var

Simpsonlar'ın "17 Kasım'da Büyük Karartma" İddiası Gündemde: Aynı Gün ABD'de Alarm Testi Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 22:04
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X'te 1 Kasım'da paylaşılan bir gönderi, The Simpsons'ın 'It's a Blunderful Life' bölümünün son 15 saniyesinin 17 Kasım 2026'da 'Büyük Karartma' (Great Blackout) yaşanacağını öngördüğünü iddia etti. 1,5 milyondan fazla kez görüntülenen paylaşım, aynı tarihte ABD'de planlanan ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi testiyle birleşince gündem oldu.

[Kaynak: Insider Paper]

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Gönderiyle dolaşıma giren kare, günlüğün 17 Kasım sayfasında "Yaklaşan Bir Fırtına" başlığını gösteriyor.

Gönderiyle dolaşıma giren kare, günlüğün 17 Kasım sayfasında "Yaklaşan Bir Fırtına" başlığını gösteriyor.

Paylaşımı yapan, kendini 'SKP' olarak tanıtan @lambdabeta2025 hesabı oldu. Gönderide, 'Simpsons predicts 'Great Blackout' will happen on 17th November' ('Simpsonlar 17 Kasım'da 'Büyük Karartma' yaşanacağını öngörüyor') yazıyor ve takipçilerden bölümün son 15 saniyesini izlemeleri isteniyor.

Söz konusu bölüm, 35. sezonun yedinci bölümü olan 'It's a Blunderful Life'. Matthew Nastuk'un yönettiği, Elisabeth Kiernan Averick'in yazdığı bölüm 19 Kasım 2023'te Fox'ta yayımlandı ve o gece 1,11 milyon izleyiciyle kanalın en çok izlenen programı oldu. Hikâyede Şükran Günü öncesi Springfield'ı vuran bir elektrik kesintisi var: Mr. Burns'ün bir prizi aşırı yüklemesiyle çıkan yangın santralde erimeye yol açıyor, kasaba da suçu Homer'a yüklüyor.

Bu arada FEMA ve FCC'nin ulusal alarm testi de tam o gün, 17 Kasım Salı saat 14.20'de yapılacak.

Bu arada FEMA ve FCC'nin ulusal alarm testi de tam o gün, 17 Kasım Salı saat 14.20'de yapılacak.

FCC, testi 16 Eylül'de duyurmuştu. FEMA'nın paylaştığı görselde yazdığına göre uyarı, ABD genelinde 14.20 ile 14.50 (ET) arasında yayımlanacak ve metinde 'Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur' ifadesi yer alacak. Test mesajı İngilizce ve İspanyolca verilecek.

Herhangi bir aksilik çıkarsa test 3 Aralık'a ertelenecek. Federal yasa, bu tür ulusal testlerin en az üç yılda bir yapılmasını zorunlu kılıyor. Bir önceki ulusal test Ekim 2023'te yapılmıştı.

Test sırasında radyo ve TV yayını kısa süre kesilecek, ancak elektrik kesintisine dair tek bir ifade yok.

Test sırasında radyo ve TV yayını kısa süre kesilecek, ancak elektrik kesintisine dair tek bir ifade yok.

Test, Entegre Kamu Uyarı ve İkaz Sistemi (IPAWS) üzerinden 'Nationwide Test of the EAS' olay koduyla iletilecek. Yaklaşık bir dakika sürecek mesaj radyo ve televizyon yayınlarına girecek; cihaza göre ekranda yazı, sesli anons ya da ikisi birden görülebilecek. Cep telefonlarına uyarı gönderilmeyecek.

FCC'nin duyurusunda elektrik şebekesine ya da bir kesintiye dair hiçbir ifade yer almıyor. Bölümdeki karartma da Springfield'da geçen kurgusal bir olay. Yani iddianın tek somut bağlantısı, 17 Kasım'ın hem gönderideki hem de gerçek hayattaki alarm testinin tarihi olması. Viral paylaşımın ardından gözler şimdi 17 Kasım Salı günü 14.20'de ekranlara gelecek test mesajında olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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