Dünyanın Dört Bir Yanından Herkesi Şaşırtan 15 İlginç Düğün Geleneği
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Düğün deyince aklımıza beyaz gelinlik, pasta ve halay geliyor ama dünyanın başka köşelerinde işler epey farklı yürüyor! Kimi yerde gelin bir ay boyunca ağlıyor, kimi yerde konuklar kapıya porselen fırlatıyor. Bu geleneklerin her birinin kendi içinde güzel bir anlamı var. Dünyanın dört bir yanından 15 ilginç düğün geleneğini derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. İskoçya'da gelin ve damat düğünden önce baştan aşağı 'karartılıyor'!
2. Çin'deki Tujia halkında gelin, düğünden önce her akşam ağlıyor.
3. İsveç'te gelin masadan kalkarsa damat öpücük yağmuruna tutuluyor!
4. İrlanda'da düğüne samandan kostümlü davetsiz misafirler geliyordu.
5. İrlanda'da gelin dans ederken iki ayağını birden yerden kesmiyor.
6. Hindistan'da gelinin kız kardeşleri damadın ayakkabılarını kaçırıyor!
7. Güney Asya'da damat, gelinin kınasına gizlenmiş adını arıyor.
8. Almanya'da düğünden önceki akşam porselenler kırılıyor.
9. Fransa'da yeni evlilerin ilk gecesi tencere tava sesiyle geçerdi.
10. Beyaz gelinliği moda yapan Kraliçe Victoria oldu.
11. Galler'de delikanlılar sevdiklerine kendi oydukları kaşığı hediye ediyordu.
12. Kore'de gelin, eteğiyle kestane ve hünnap yakalıyor!
13. İtalya'da badem şekerleri hep tek sayıda dağıtılıyor.
14. Japonya'da çift, üç kadehten dokuzar yudumla birbirine bağlanıyor.
15. Norveç'te düğün pastası halka halka bademli kurabiyeden yapılıyor.
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