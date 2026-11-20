Kuzeydoğu İskoçya'nın kırsalında yaşayan 'blackening' geleneğinde arkadaşlar, düğünden birkaç gün ya da hafta önce gelini, damadı ya da ikisini birden yakalayıp üstlerine is, un, pekmez ve tüy gibi yapışkan karışımlar döküyor. Aberdeen Üniversitesi'nden halkbilimci Sheila Young, geleneğin izini 17. yüzyıla kadar sürüp onu eski bir ayak yıkama ritüeline bağlıyor. Bugün en çok Peterhead ve Fraserburgh çevresinde yaşatılıyor. 🖤