Altın Fiyatı Düşünce Alıma Koşan Vatandaşlar Kuyumcularda Beklemedikleri Yanıtla Karşılaştı
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Altın fiyatlarındaki sert gerilemeyi alım fırsatı olarak gören vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. 24 ayar gram altın isteyen bazı müşteriler ise stokta ürün olmadığı yanıtıyla geri çevrildi. Kuyumcuların bir bölümü, yüksek fiyattan aldığı altını bugünkü fiyattan satmak istemiyor.
Kuyumcular gram altın vermek istemiyor.
Altın zirvesinden hayli uzaklaştı.
Stoktaki altın maliyetin altında kalıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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