Gram altın almak için kuyumcuya giden bazı vatandaşlar, stok bulunmadığı gerekçesiyle ürün alamadan ayrıldı. Özellikle 24 ayar gram altın talep edenler bu yanıtı aldı. Kuyumcuların bir kısmı daha önce vatandaşlardan 6 bin 300, 6 bin 400 ve 6 bin 500 liradan altın satın almıştı. Bu altınları bugünkü fiyattan elden çıkarmak istemeyen işletmeler, müşterilere elinde altın olmadığını söylüyor.