Art Arda Kesintiler ABD'de Hazırlık Akımını Büyüttü: Survival Frog'un Satışları 3 Haftada Yüzde 450 Arttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'de Microsoft, FAA ve bankalarda yaşanan art arda kesintiler, yapay zekâ destekli siber saldırı ve elektrik şebekesi korkularıyla birleşince 'prepper' denen acil durum hazırlığı akımını ana akıma taşıdı. Survival Frog adlı survival ekipmanı perakendecisinin satışları 27 Ekim-16 Kasım arasında önceki haftalara göre yüzde 450 yükseldi, son alıcıların çoğu da ilk kez alışveriş yapan müşterilerden oluştu. Yetkililer kesintilerin birbiriyle bağlantılı olmadığını söylüyor ama hazırlık talebi bu açıklamalara rağmen büyüyor.
Kaynak: Axios
Survival Frog'un satışları üç haftada yüzde 450 sıçradı, alıcıların çoğu ilk kez alışveriş yapan müşteri oldu.
Walker satış patlamasını İngiltere ve AB hükümetlerinin "üç günlük erzak" çağrılarına bağlıyor.
Pentagon'un üslerin 90 gün dış destek almadan ayakta kalmasını hedefleyen planı, ülke genelinde "90 günlük karartma" söylentilerini doğurdu.
Costco'da çevrimiçi satılan 26 üst segment jeneratörün 21'i pazar akşamına kadar tükendi.
Greenwich Üniversitesi'nden Michael Mills'e göre insanlar prepper'lığın "hafif versiyonlarına" yöneliyor.
"Kıyamet Kraliçesi" Krystal'in içeriklerine ilgi, platformlar genelinde iki kattan fazla arttı.
Vance "sığınak yapmayın" dedi, Krystal ise video yanıtında "Evet, hazırlanmalıyız" diyerek karşı çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın