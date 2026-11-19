Şirketin kurucusu ve CEO'su Byron Walker, Axios'a verdiği bilgiye göre 27 Ekim ile 16 Kasım arasındaki satışlar önceki haftaların çok üzerine çıktı. Walker rakip firmaların da benzer bir tablo gördüğünü söylüyor. Talebin başında konserve et gibi gıdalar geliyor.

Gıdanın ardından radyolar, güneş enerjili jeneratörler, taşınabilir güç bankaları ve su filtreleri geliyor. Walker hazırlıkçılığın artık çok daha ana akım göründüğünü belirtti: 'Haberleri açıp yeni bir siber saldırı ya da teknoloji çöküşü duymamak mümkün değil.'