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Dondurulmuş Pizza Yüzünden Zehirlenen Bir Kadın Böbreklerinin İflas Etme Noktasına Geldiği Süreci Paylaştı

Dondurulmuş Pizza Yüzünden Zehirlenen Bir Kadın Böbreklerinin İflas Etme Noktasına Geldiği Süreci Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 08:57

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Hazırlaması kolay ve uzun süre saklanabilen dondurulmuş gıdalar, yoğun tempoda mutfaklarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak doğru saklanmayan ya da yeterince pişirilmeyen ürünler, yalnızca mide bulantısı ve ishalle sınırlı kalmayıp ağır gıda zehirlenmelerine ve hatta böbrek hasarına da yol açabiliyor.

'buyurcinim' isimli kullanıcı, dondurulmuş pizza yüzünden zehirlendiğini ve böbreklerini kaybetme tehlikesi yaşadığını anlattığı hastane görüntülerini paylaştı. Serum takılı koluyla hastane odasında ve koridorlarında vakit geçirdiği görülen kadın, ekrana yazdığı 'Lütfen yemeyin lütfen!!' notuyla izleyenleri uyardı. Hastanede geçen o anlar izleyenlerin boğazlarını düğümledi.

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Peki dondurulmuş gıdalar böbreklere nasıl zarar verebiliyor?

Peki dondurulmuş gıdalar böbreklere nasıl zarar verebiliyor?

Dondurma işlemi bakterileri öldürmez, yalnızca çoğalmalarını durdurur. Ürün çözüldüğünde ya da yeterince ısıtılmadığında bu mikroorganizmalar yeniden aktifleşebiliyor. Özellikle un ve çiğ hamur içeren ürünlerde E. coli ve Salmonella gibi etkenlerin bulunabilmesi nedeniyle paketin üzerinde yazan pişirme sıcaklığına ve süresine uymak büyük önem taşıyor.

Shiga toksini üreten bazı E. coli türleri, hemolitik üremik sendrom adı verilen tabloya neden olabiliyor. Bu sendromda kırmızı kan hücreleri yıkılıyor, trombosit sayısı düşüyor ve böbrekler çalışamaz hale gelebiliyor. Çocuklarda daha sık görülse de yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. Fransa'da 2022 yılında dondurulmuş hamurlu pizza ürünleriyle ilişkilendirilen E. coli salgınında çok sayıda çocuğun böbrek hasarı nedeniyle hastaneye yatırılması da bu riskin ne kadar ciddi olabildiğini gözler önüne serdi.

Üstelik şiddetli kusma ve ishal nedeniyle vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi, böbreklere giden kan akışını azaltarak tek başına akut böbrek hasarına yol açabiliyor. Kanlı ishal, idrar miktarında belirgin azalma, yüzde ve ayaklarda şişlik ya da aşırı halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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