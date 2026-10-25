Dondurulmuş Pizza Yüzünden Zehirlenen Bir Kadın Böbreklerinin İflas Etme Noktasına Geldiği Süreci Paylaştı

Dondurma işlemi bakterileri öldürmez, yalnızca çoğalmalarını durdurur. Ürün çözüldüğünde ya da yeterince ısıtılmadığında bu mikroorganizmalar yeniden aktifleşebiliyor. Özellikle un ve çiğ hamur içeren ürünlerde E. coli ve Salmonella gibi etkenlerin bulunabilmesi nedeniyle paketin üzerinde yazan pişirme sıcaklığına ve süresine uymak büyük önem taşıyor.

Shiga toksini üreten bazı E. coli türleri, hemolitik üremik sendrom adı verilen tabloya neden olabiliyor. Bu sendromda kırmızı kan hücreleri yıkılıyor, trombosit sayısı düşüyor ve böbrekler çalışamaz hale gelebiliyor. Çocuklarda daha sık görülse de yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. Fransa'da 2022 yılında dondurulmuş hamurlu pizza ürünleriyle ilişkilendirilen E. coli salgınında çok sayıda çocuğun böbrek hasarı nedeniyle hastaneye yatırılması da bu riskin ne kadar ciddi olabildiğini gözler önüne serdi.

Üstelik şiddetli kusma ve ishal nedeniyle vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi, böbreklere giden kan akışını azaltarak tek başına akut böbrek hasarına yol açabiliyor. Kanlı ishal, idrar miktarında belirgin azalma, yüzde ve ayaklarda şişlik ya da aşırı halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!