Dondurulmuş Pizza Yüzünden Zehirlenen Bir Kadın Böbreklerinin İflas Etme Noktasına Geldiği Süreci Paylaştı

Hazırlaması kolay ve uzun süre saklanabilen dondurulmuş gıdalar, yoğun tempoda mutfaklarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak doğru saklanmayan ya da yeterince pişirilmeyen ürünler, yalnızca mide bulantısı ve ishalle sınırlı kalmayıp ağır gıda zehirlenmelerine ve hatta böbrek hasarına da yol açabiliyor.
'buyurcinim' isimli kullanıcı, dondurulmuş pizza yüzünden zehirlendiğini ve böbreklerini kaybetme tehlikesi yaşadığını anlattığı hastane görüntülerini paylaştı. Serum takılı koluyla hastane odasında ve koridorlarında vakit geçirdiği görülen kadın, ekrana yazdığı 'Lütfen yemeyin lütfen!!' notuyla izleyenleri uyardı. Hastanede geçen o anlar izleyenlerin boğazlarını düğümledi.
Peki dondurulmuş gıdalar böbreklere nasıl zarar verebiliyor?
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