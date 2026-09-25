Kışlık Domates Hazırlarken Yapılan 5 Hata: Zehirlenme Riski Oluşturuyor
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Kışlık sos ya da konserve için domates alırken yapılabilecek hatalardan biri, fazla olgun, ezik ya da çürük domatesleri kullanmak. Bu tür domateslerin asitliği düşebiliyor ve bu da kavanozda güvenli olmayan bir ortam oluşmasına yol açabiliyor.
Peki, kışlık için hangi domatesler seçilmeli?
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Konserve için hastalıksız, sıkı ve mümkünse dalında olgunlaşmış domatesler seçilmeli.
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Domatesin asitliği düştüğünde kavanozda zehirlenmeye yol açan bakteriler üreyebiliyor.
Sos, ketçap ve püre için İtalyan ve armut tipi domates çeşitleri öneriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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