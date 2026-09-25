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Kışlık Domates Hazırlarken Yapılan 5 Hata: Zehirlenme Riski Oluşturuyor

Kışlık Domates Hazırlarken Yapılan 5 Hata: Zehirlenme Riski Oluşturuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:40
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Kışlık sos ya da konserve için domates alırken yapılabilecek hatalardan biri, fazla olgun, ezik ya da çürük domatesleri kullanmak. Bu tür domateslerin asitliği düşebiliyor ve bu da kavanozda güvenli olmayan bir ortam oluşmasına yol açabiliyor.

Peki, kışlık için hangi domatesler seçilmeli?

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Konserve için hastalıksız, sıkı ve mümkünse dalında olgunlaşmış domatesler seçilmeli.

Konserve için hastalıksız, sıkı ve mümkünse dalında olgunlaşmış domatesler seçilmeli.

Kuruyan ya da dondan zarar görmüş fidelerden toplanan domatesler konserve yapımında kullanılmamalı. Yumuşak, küflü ve çürümeye başlamış domatesler de kavanoza girmemeli.

Domatesler kullanılmadan önce yıkanmalı, ezik ya da rengi bozulmuş kısımları kesilip atılmalı. Henüz olgunlaşmamış yeşil domatesler ise olgunlara göre daha asitli.

Domatesin asitliği düştüğünde kavanozda zehirlenmeye yol açan bakteriler üreyebiliyor.

Domatesin asitliği düştüğünde kavanozda zehirlenmeye yol açan bakteriler üreyebiliyor.

Domates genellikle asitli bir besin olarak kabul ediliyor. Ancak bazı çeşitler ve yetiştirme koşulları, asitliği güvenli sınırın altına düşürebiliyor. Ezik, çatlak ya da böcek zarar görmüş domateslerin yanı sıra gölgede yetişen, dalından koparıldıktan sonra olgunlaşan ya da fazla olgunlaşan domateslerde de asitlik azalabiliyor.

Bu yüzden kaynar suda yapılan konservelerde yaklaşık 1 litrelik her kavanoza 2 yemek kaşığı ambalajlı limon suyu ya da yarım çay kaşığı limon tuzu (sitrik asit) ilave edilmesi öneriliyor. Asitliği yeterli olmayan konservelerde ölümcül bir zehirlenme olan botulizm riski ortaya çıkabiliyor.

Sos, ketçap ve püre için İtalyan ve armut tipi domates çeşitleri öneriliyor.

Sos, ketçap ve püre için İtalyan ve armut tipi domates çeşitleri öneriliyor.

Diğer domates çeşitleri ise domates suyu, rendelenmiş domates ya da bütün domates konservesi yapmak için iyi bir seçenek.

Konserve yerine domatesleri dondurmak da güvenli ve kolay bir alternatif. Dondurulan domateslere ve domates ürünlerine limon suyu ya da limon tuzu eklemeye gerek yok.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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