Kışlık Domates Hazırlarken Yapılan 5 Hata: Zehirlenme Riski Oluşturuyor

Domates genellikle asitli bir besin olarak kabul ediliyor. Ancak bazı çeşitler ve yetiştirme koşulları, asitliği güvenli sınırın altına düşürebiliyor. Ezik, çatlak ya da böcek zarar görmüş domateslerin yanı sıra gölgede yetişen, dalından koparıldıktan sonra olgunlaşan ya da fazla olgunlaşan domateslerde de asitlik azalabiliyor.

Bu yüzden kaynar suda yapılan konservelerde yaklaşık 1 litrelik her kavanoza 2 yemek kaşığı ambalajlı limon suyu ya da yarım çay kaşığı limon tuzu (sitrik asit) ilave edilmesi öneriliyor. Asitliği yeterli olmayan konservelerde ölümcül bir zehirlenme olan botulizm riski ortaya çıkabiliyor.