Gıda Mühendisi Evde Yapılan Domates Konserveleri Hakkında Uyardı: En Zehirli Ürünlerden Biri!

Dilara Bağcı Peker
18.11.2025 - 15:29

Son zamanlarda artan zehirlenme vakaları, hepimizde endişeye neden oldu. Özellikle dışarıdan hazır tüketilen tavuk, kokoreç, midye gibi ürünlerde son derece dikkatli olmak gerekiyor. Fakat risk, sadece dışarıda değil! Evlerimizdeki bazı besinler de sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bunlardan bir tanesi de yazın herkesin bolca hazırladığı konserveler!

Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gıda Mühendisi Deniz Kayalı, vatandaşları konserve gıdalar konusunda uyardı.

Gıda mühendisi, evlerimizde sıklıkla yaptığımız konserveler hakkında uyardı.

Son zamanlarda zehirlenme vakalarında bir artış yaşandı. Bu artış ise hepimizde endişeye sebep oluyor. Ancak risk, evlerimize kadar giriyor. Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gıda Mühendisi Deniz Kayalı, vatandaşları evlerde yapılan veya hazır alınan konserveler hakkında uyardı.

Kayalı, konserve gıdaların içinde 'Botulinum' isimli bir patojenin oluştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Botulinum dediğimiz patojen aslında oksijensiz ortamda var oluyor. Yani biz bir konserve yaptığımızda ya da endüstriyel bir konservede eğer bir şişkinlik varsa Botulinum'dan şüpheleniyoruz. Çünkü oksijensiz konserve ortamı onun yaşayabileceği bir ortam. Bir şişme varlığı bu patojenin aktif olduğunu bize gösteriyor. Bu durumda eğer konservede bir şişme varsa ya da bu bir cam şişe içerisindeyse, kapakta bir şişme, bir bombe görüyorsak kesinlikle tadına bakılmamalı, açılmamalı. Direkt imha etmemiz gerekiyor.'

Videoyu buradan izleyebilirsiniz;

