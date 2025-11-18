Gıda Mühendisi Evde Yapılan Domates Konserveleri Hakkında Uyardı: En Zehirli Ürünlerden Biri!

Son zamanlarda zehirlenme vakalarında bir artış yaşandı. Bu artış ise hepimizde endişeye sebep oluyor. Ancak risk, evlerimize kadar giriyor. Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gıda Mühendisi Deniz Kayalı, vatandaşları evlerde yapılan veya hazır alınan konserveler hakkında uyardı.

Kayalı, konserve gıdaların içinde 'Botulinum' isimli bir patojenin oluştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Botulinum dediğimiz patojen aslında oksijensiz ortamda var oluyor. Yani biz bir konserve yaptığımızda ya da endüstriyel bir konservede eğer bir şişkinlik varsa Botulinum'dan şüpheleniyoruz. Çünkü oksijensiz konserve ortamı onun yaşayabileceği bir ortam. Bir şişme varlığı bu patojenin aktif olduğunu bize gösteriyor. Bu durumda eğer konservede bir şişme varsa ya da bu bir cam şişe içerisindeyse, kapakta bir şişme, bir bombe görüyorsak kesinlikle tadına bakılmamalı, açılmamalı. Direkt imha etmemiz gerekiyor.'