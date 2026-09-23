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Yaşam
Market Kavanozlarını Konserve İçin Kullanmayın Uyarısı Yapıldı

Market Kavanozlarını Konserve İçin Kullanmayın Uyarısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 20:53
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Evde konserve hazırlığı yaparken hazır gıdalardan kalan boş cam kavanozları değerlendirmek tasarruflu bir fikir gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, marketten alınan kavanozların ev tipi konserve yapımında yeniden kullanılmasının ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

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Neden Güvenli Değil?

Neden Güvenli Değil?

Sos, turşu veya reçel gibi ürünlerin satıldığı ticari kavanozlar, ev koşullarındaki ısı ve basınç değişimlerine dayanacak şekilde üretilmez. Bu kavanozların tercih edilmemesinin temel nedenleri şunlardır:

  • İnce Cam Yapısı: İnce camdan imal edilen ticari kavanozlar, yüksek ısıya maruz kaldığında çatlama veya patlama riski taşır.

  • Yaralanma ve Yiyecek İsrafı: Kaynama esnasında yaşanacak bir patlama, mutfakta büyük bir dağınıklığa, emek verilen gıdaların ısrafına ve cam kırıkları nedeniyle fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

  • Hava Sızdırmazlığı Sorunu: Market kavanozlarının boyun kısımları genellikle kısa ve kapakları tek parçalıdır. Bu tasarım, ev tipi vakumlama teknikleriyle tam sızdırmazlık sağlamakta yetersiz kalır.

Marketlerde satılan bazı ürünlerin üzerinde yer alan "Mason" (kalın camlı ve iki parçalı kapaklı) ibaresi genellikle pazarlama odaklıdır ve ürünlere "ev yapımı" havası katmak için kullanılır.

Marketlerde satılan bazı ürünlerin üzerinde yer alan "Mason" (kalın camlı ve iki parçalı kapaklı) ibaresi genellikle pazarlama odaklıdır ve ürünlere "ev yapımı" havası katmak için kullanılır.

Bu ifade, camın ısıya dayanıklı konserve kalitesinde olduğunu garanti etmez. Kavanozları çöpe atmak yerine evinizde farklı amaçlarla güvenle kullanabilirsiniz:

  • Mutfakta kurutulmuş baharat ve otları saklamak,

  • Artan sosları veya yemekleri buzdolabında kısa süreli muhafaza etmek,

  • Ev yapımı temizlik malzemelerini veya kişisel bakım ürünlerini depolamak,

  • Garaj veya hobi odalarında somun, cıvata, vida ve el işi malzemelerini düzenlemek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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