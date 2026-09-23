Market Kavanozlarını Konserve İçin Kullanmayın Uyarısı Yapıldı
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Evde konserve hazırlığı yaparken hazır gıdalardan kalan boş cam kavanozları değerlendirmek tasarruflu bir fikir gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, marketten alınan kavanozların ev tipi konserve yapımında yeniden kullanılmasının ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.
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Neden Güvenli Değil?
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Marketlerde satılan bazı ürünlerin üzerinde yer alan "Mason" (kalın camlı ve iki parçalı kapaklı) ibaresi genellikle pazarlama odaklıdır ve ürünlere "ev yapımı" havası katmak için kullanılır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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