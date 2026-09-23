Fillerden İlham Aldılar: Binaları Klimasız Soğutacak Yeni Teknoloji Geliştirildi
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Klimaya ve elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan binaları soğutmanın yolu doğadan çıktı. Bilim insanları, Afrika fillerinin aşırı sıcaklarda serin kalmasını sağlayan derin cilt çatlaklarından esinlenerek, binaların yüzey sıcaklığını kayda değer oranda düşüren yeni bir çimento bazlı karo geliştirdi.
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Geleneksel mimaride çatlaklar malzemenin bozulduğuna işaret ederken, Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar bu durumu avantaja dönüştürdü.
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Yapılan laboratuvar testlerinde, kızılötesi ısıtma ve periyodik sulama altında karoların altındaki sıcaklık 89,6°F seviyesinde sabit tutuldu.
Püskürtme tabancalarıyla geniş alanlara ve bina cephelerine uygulanabilen bu teknolojinin gelecekte otomatik su dağıtım sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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