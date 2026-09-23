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Fillerden İlham Aldılar: Binaları Klimasız Soğutacak Yeni Teknoloji Geliştirildi

Fillerden İlham Aldılar: Binaları Klimasız Soğutacak Yeni Teknoloji Geliştirildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 20:23
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Klimaya ve elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan binaları soğutmanın yolu doğadan çıktı. Bilim insanları, Afrika fillerinin aşırı sıcaklarda serin kalmasını sağlayan derin cilt çatlaklarından esinlenerek, binaların yüzey sıcaklığını kayda değer oranda düşüren yeni bir çimento bazlı karo geliştirdi.

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Geleneksel mimaride çatlaklar malzemenin bozulduğuna işaret ederken, Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar bu durumu avantaja dönüştürdü.

Geleneksel mimaride çatlaklar malzemenin bozulduğuna işaret ederken, Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar bu durumu avantaja dönüştürdü.

Weitzman Tasarım Okulu'ndan Dorit Aviv, Penn Mühendislik Fakültesi'nden Shu Yang ve Syracuse Üniversitesi'nden Kun-Hao Yu liderliğindeki ekip, suyun yüzeyde kalmayıp akıp gitmesini engelleyen mühendislik ürünü bir kanal ağı tasarladı.

Sıradan Portland çimentosu ile fosilleşmiş alglerden oluşan gözenekli diyatomlu toprak (DE) karışımı kullanılarak üretilen bu karo sistemi, iki ana mekanizmayla çalışıyor:

  • Mikroskobik Depolama: Malzemenin içindeki mikroskobik gözenekler, üzerine düşen su damlacıklarını milisaniyeler içinde emen minik rezervuarlar işlevi görüyor.

  • Kılcal Dağıtım: Çatlak ağı, yerçekimine karşı bile suyu karo boyunca dağıtarak buharlaşma süresini uzatıyor. Altıgen geometri sayesinde su zikzak çizerek yayılan bir rotada ilerliyor ve 20 saate kadar sürekli soğutma sağlıyor.

Yapılan laboratuvar testlerinde, kızılötesi ısıtma ve periyodik sulama altında karoların altındaki sıcaklık 89,6°F seviyesinde sabit tutuldu.

Yapılan laboratuvar testlerinde, kızılötesi ısıtma ve periyodik sulama altında karoların altındaki sıcaklık 89,6°F seviyesinde sabit tutuldu.

Aynı test koşullarında ticari çatlaklı sıvalar 107,6°F, standart çatlak dışı sıvalar ise 125,6°F sıcaklığa ulaştı. Bu da yeni malzemenin yüzey sıcaklığını geleneksel kaplamalara kıyasla 10 ila 20°F (yaklaşık 5.5 - 11°C) daha fazla düşürebildiğini gösteriyor.

'Binalar birincil enerjinin yaklaşık %40'ını tüketiyor ve bunun neredeyse yarısı iklimlendirmeye gidiyor. Bu tür pasif, biyolojik olarak esinlenilmiş sistemler dış ortama ilave ısı atmadan binaları kendi kendine soğutuyor.' - Shu Yang, Penn Mühendislik Fakültesi

Püskürtme tabancalarıyla geniş alanlara ve bina cephelerine uygulanabilen bu teknolojinin gelecekte otomatik su dağıtım sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Püskürtme tabancalarıyla geniş alanlara ve bina cephelerine uygulanabilen bu teknolojinin gelecekte otomatik su dağıtım sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Anlık hava durumu verilerine bağlanan akıllı sistemler, yalnızca ihtiyaç duyulduğu anlarda ve hassas miktarda su kullanarak maksimum soğutmayı minimum su tüketimiyle sunmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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