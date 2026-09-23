article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havaya Altın Saçan Yanardağ: Her Gün 80 Gram Altın Püskürtüyor

Havaya Altın Saçan Yanardağ: Her Gün 80 Gram Altın Püskürtüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 18:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en güneyinde yer alan ve soğuk iklimiyle bilinen Antarktika, buzullarının altında şaşırtıcı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kıtanın en yüksek aktif volkanı olan Erebus Dağı'nın, her gün atmosfere binlerce dolar değerinde kristalleşmiş altın tozu yaydığı ortaya çıktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NASA Dünya Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalara göre, 3.794 metre yüksekliğe sahip olan Erebus Dağı, püskürttüğü gaz kabarcıklarıyla birlikte her gün yaklaşık 80 gram kristalleşmiş altın tozunu havaya saçıyor.

NASA Dünya Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalara göre, 3.794 metre yüksekliğe sahip olan Erebus Dağı, püskürttüğü gaz kabarcıklarıyla birlikte her gün yaklaşık 80 gram kristalleşmiş altın tozunu havaya saçıyor.

Günlük değeri yaklaşık 6.000 ABD dolarını bulan bu değerli metal parçacıklarının, yanardağdan 1.000 kilometre uzaklığa kadar ulaştığı tespit edildi. 

New Mexico Madencilik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Philip Kyle, söz konusu altın birikintilerinin volkanik kayalardan kaynaklandığını belirtirken; Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Yer Gözlemevi'nden Conor Bacon, volkanın 1972 yılından bu yana aralıksız patlamaya devam ettiğini ve kraterlerinden birinde bir lav gölü barındırdığını ifade ediyor.

Görkemli volkan, ilk olarak 1841 yılında Sir James Clark Ross tarafından, keşif filosundaki HMS "Erebus" gemisinin adı verilerek keşfedildi.

Görkemli volkan, ilk olarak 1841 yılında Sir James Clark Ross tarafından, keşif filosundaki HMS "Erebus" gemisinin adı verilerek keşfedildi.

Ross ve ekibi adaya ulaştıklarında yanardağın patlamasına bizzat tanıklık etti. Zirveye yapılan ilk başarılı tırmanış ise 1908 yılında Sir Ernest Shackleton liderliğindeki İngiliz Nimrod keşif gezisi sırasında; Douglas Mawson ve Tannatt William Edgeworth David'in de aralarında bulunduğu ünlü Antarktika kaşiflerince gerçekleştirildi.

Erebus Dağı, jeolojik sıra dışılığının yanı sıra tarihin en büyük havacılık kazalarından biriyle de anılıyor. 28 Kasım 1979 tarihinde Air New Zealand’a ait 901 sefer sayılı turistik manzara uçuşunu gerçekleştiren uçak, volkanın yamacına çarptı.

Auckland'dan kalkan ve 11 saatlik gidiş-dönüş rotasını izleyen uçak, bulutlu havada görüş mesafesini artırmak amacıyla Kaptan Jim Collins yönetiminde 610 metreye kadar alçaldı.

Auckland'dan kalkan ve 11 saatlik gidiş-dönüş rotasını izleyen uçak, bulutlu havada görüş mesafesini artırmak amacıyla Kaptan Jim Collins yönetiminde 610 metreye kadar alçaldı.

Ancak, güneş ışığının düşük açısı ve karlı zemin ile gökyüzünün birleşmesi sonucu oluşan 'beyaz sis' (whiteout) illüzyonu nedeniyle pilotlar dağı fark edemedi. Önlerindeki beyazlığı dağın yüzeyi yerine kar kaplı arazi sanan mürettebatın bu yanılsaması, 257 yolcu ve mürettebatın hayatına mal olan facianın yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan maliyetli hukuki süreçlerin ve tartışmaların ardından Air New Zealand, Antarktika üzerindeki turistik uçuş programlarını tamamen sonlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın