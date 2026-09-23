Havaya Altın Saçan Yanardağ: Her Gün 80 Gram Altın Püskürtüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en güneyinde yer alan ve soğuk iklimiyle bilinen Antarktika, buzullarının altında şaşırtıcı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kıtanın en yüksek aktif volkanı olan Erebus Dağı'nın, her gün atmosfere binlerce dolar değerinde kristalleşmiş altın tozu yaydığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NASA Dünya Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalara göre, 3.794 metre yüksekliğe sahip olan Erebus Dağı, püskürttüğü gaz kabarcıklarıyla birlikte her gün yaklaşık 80 gram kristalleşmiş altın tozunu havaya saçıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görkemli volkan, ilk olarak 1841 yılında Sir James Clark Ross tarafından, keşif filosundaki HMS "Erebus" gemisinin adı verilerek keşfedildi.
Auckland'dan kalkan ve 11 saatlik gidiş-dönüş rotasını izleyen uçak, bulutlu havada görüş mesafesini artırmak amacıyla Kaptan Jim Collins yönetiminde 610 metreye kadar alçaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın