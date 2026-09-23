İçişleri Bakanı 30 Gün Süre Verdi: 5 Kritik Talimat

Emniyet teşkilatına 'Değerli çalışma arkadaşlarım' diye seslenen Bakan Çiftçi, ilk talimatında müdürlerden görev yaptıkları ili, ilçeleri, mahalleleri ve risk bölgelerini yakından takip etmelerini istedi. Buna göre göreve başlanan andan itibaren 30 gün içinde her şehrin huzur ve risk haritası hazırlanacak; personel, devriye ve operasyon planlaması da bu tabloya göre yapılacak.

Çiftçi, müdürlerin hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, gençlerin hangi bölgelerde risk altında olduğunu ve vatandaşın kendini nerede güvensiz hissettiğini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkinci talimat yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla ilgiliydi. Bu yapıların 2026 yılında bakanlığın öncelik verdiği alanların başında geldiğini hatırlatan Çiftçi, operasyonlarda yalnızca suçu işleyenin değil; arkasındaki yapının, talimat verenin, silahı sağlayanın, parayı yönetenin ve örgüte eleman kazandıranların da hedef alınacağını söyledi.

Üçüncü maddede dijital dünyaya dikkat çeken Bakan, suçun artık yalnızca sokakta işlenmediğini vurguladı. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetleri yakından izlenecek. Siber birimler, istihbarat ve operasyonel birimler koordineli çalışacak. Çiftçi bu yaklaşımı 'Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz' sözleriyle özetledi.