İçişleri Bakanı 30 Gün Süre Verdi: 5 Kritik Talimat
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısının hemen ardından göreve yeni atanan emniyet müdürleriyle Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çiftçi, suçla mücadelede izlenecek yol haritasını 5 madde halinde sıraladı. Müdürlere ilk 30 gün içinde şehirlerinin huzur ve risk haritasını çıkarma görevi verilirken okul güvenliği talimatların en dikkat çeken başlığı oldu.
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İlk 30 gün içinde her şehrin huzur ve risk haritası çıkarılacak.
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Turgutlu'daki saldırının ardından okul güvenliği için özel talimat verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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