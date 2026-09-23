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İçişleri Bakanı 30 Gün Süre Verdi: 5 Kritik Talimat

İçişleri Bakanı 30 Gün Süre Verdi: 5 Kritik Talimat

İçişleri Bakanlığı okul emniyet müdürü
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 19:01
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısının hemen ardından göreve yeni atanan emniyet müdürleriyle Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çiftçi, suçla mücadelede izlenecek yol haritasını 5 madde halinde sıraladı. Müdürlere ilk 30 gün içinde şehirlerinin huzur ve risk haritasını çıkarma görevi verilirken okul güvenliği talimatların en dikkat çeken başlığı oldu.

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İlk 30 gün içinde her şehrin huzur ve risk haritası çıkarılacak.

İlk 30 gün içinde her şehrin huzur ve risk haritası çıkarılacak.

Emniyet teşkilatına 'Değerli çalışma arkadaşlarım' diye seslenen Bakan Çiftçi, ilk talimatında müdürlerden görev yaptıkları ili, ilçeleri, mahalleleri ve risk bölgelerini yakından takip etmelerini istedi. Buna göre göreve başlanan andan itibaren 30 gün içinde her şehrin huzur ve risk haritası hazırlanacak; personel, devriye ve operasyon planlaması da bu tabloya göre yapılacak.

Çiftçi, müdürlerin hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, gençlerin hangi bölgelerde risk altında olduğunu ve vatandaşın kendini nerede güvensiz hissettiğini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkinci talimat yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla ilgiliydi. Bu yapıların 2026 yılında bakanlığın öncelik verdiği alanların başında geldiğini hatırlatan Çiftçi, operasyonlarda yalnızca suçu işleyenin değil; arkasındaki yapının, talimat verenin, silahı sağlayanın, parayı yönetenin ve örgüte eleman kazandıranların da hedef alınacağını söyledi.

Üçüncü maddede dijital dünyaya dikkat çeken Bakan, suçun artık yalnızca sokakta işlenmediğini vurguladı. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetleri yakından izlenecek. Siber birimler, istihbarat ve operasyonel birimler koordineli çalışacak. Çiftçi bu yaklaşımı 'Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz' sözleriyle özetledi.

Turgutlu'daki saldırının ardından okul güvenliği için özel talimat verildi.

Turgutlu'daki saldırının ardından okul güvenliği için özel talimat verildi.

Dördüncü madde, müdürlerin masa başından çıkıp sahaya inmesini öngörüyor. Çiftçi, 'Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum' diyerek muhtarlar, okul yöneticileri, esnaf ve ailelerle sürekli temas kurulmasını istedi.

Turgutlu'da yaşanan olaya ayrıca değinen Bakan, okul güvenliği konusunda son derece hassas olunması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda il milli eğitim müdürlükleriyle koordinasyon güçlendirilecek, okul irtibat görevlilerinin etkinliği artırılacak, gerekli noktalarda devriye faaliyetleri ve görünür polis varlığı yoğunlaştırılacak. Çiftçi, 'Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız' dedi.

Beşinci ve son talimat ise mağdurlarla ilgiliydi. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale izin verilmeyeceğini belirten Çiftçi, koruma kararlarının yakından takip edileceğini ve tekrar mağduriyetlerin önüne geçileceğini ifade etti.

Konuşmasında makamın millete hizmetin emaneti olduğunu hatırlatan Bakan, müdürlerden mahalle mahalle, sokak sokak riskleri bilmelerini ve suç haritalarını okuyarak tedbir almalarını istedi. Gençleri para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çiftçi, çeteler büyümeden finans kaynaklarının, iletişim ağlarının ve dijital izlerinin takip edileceğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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