Ne Kurutma Makinesi Ne Isıtmalı Askı: Islak Çamaşırı 45 Saniyede Kurutmaya Hazır Hale Getiren Yöntem

TikTok’ta 300 binden fazla takipçisi bulunan ev işleri uzmanı Caroline Solomon (Neat Caroline), kurutma makinesi veya ısıtmalı askı kullanmadan giysileri hızlıca kurutmanın yolunu paylaştı. 'Burrito Yöntemi' olarak adlandırılan bu pratik taktik, özellikle acil kurutulması gereken tekil kıyafetler için hayat kurtarıyor.

'Burrito' Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Yöntemi adım adım anlatan Solomon, sürecin son derece basit olduğunu belirtiyor:

Düz bir zemine kuru ve temiz bir banyo havlusu serin.

Kurutmak istediğiniz ıslak giysiyi havlunun üzerine düzgünce yerleştirin.

Havluyu ve giysiyi birlikte çok sıkı bir rulo (burrito) şeklinde sarın.

Rulo haline getirdiğiniz havlunun üzerine dizlerinizle basarak veya tüm gücünüzle baskı uygulayarak 30-45 saniye boyunca fazla suyu havluya geçirin.

İşlem bittiğinde ruloyu açtığınızda giysideki nemin büyük çoğunluğunun havlu tarafından emildiği görülüyor. Bu aşamadan sonra giysiyi normal bir askıya asabilir ya da acilen giymeniz gerekiyorsa kısa süre saç kurutma makinesiyle üzerinden geçebilirsiniz. Sosyal medya kullanıcıları, eski zamanlardan beri hassas kumaşlar için kullanılan bu yöntemin gerçekten işe yaradığını doğruluyor.