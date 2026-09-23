article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Kurutma Makinesi Ne Isıtmalı Askı: Islak Çamaşırı 45 Saniyede Kurutmaya Hazır Hale Getiren Yöntem

Ne Kurutma Makinesi Ne Isıtmalı Askı: Islak Çamaşırı 45 Saniyede Kurutmaya Hazır Hale Getiren Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 17:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Havaların soğumasıyla birlikte çamaşırları ev içinde hızlıca kurutmak büyük bir dert haline geldi. Enerji maliyetlerinin ve elektrik faturalarının arttığı bu günlerde, kurutma makinelerinin yüksek çalışma maliyeti ev halkını alternatif ve ekonomik çözümler aramaya yönlendiriyor. Tam da bu noktada, sosyal medyada ilgi gören pratik bir yöntem öne çıkıyor: Evdeki tek bir havlu yardımıyla kıyafetleri dakikalar içinde kurutmaya hazır hale getirmek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok’ta 300 binden fazla takipçisi bulunan ev işleri uzmanı Caroline Solomon (Neat Caroline), kurutma makinesi veya ısıtmalı askı kullanmadan giysileri hızlıca kurutmanın yolunu paylaştı. 'Burrito Yöntemi' olarak adlandırılan bu pratik taktik, özellikle acil kurutulması gereken tekil kıyafetler için hayat kurtarıyor.

'Burrito' Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Yöntemi adım adım anlatan Solomon, sürecin son derece basit olduğunu belirtiyor:

  • Düz bir zemine kuru ve temiz bir banyo havlusu serin.

  • Kurutmak istediğiniz ıslak giysiyi havlunun üzerine düzgünce yerleştirin.

  • Havluyu ve giysiyi birlikte çok sıkı bir rulo (burrito) şeklinde sarın.

  • Rulo haline getirdiğiniz havlunun üzerine dizlerinizle basarak veya tüm gücünüzle baskı uygulayarak 30-45 saniye boyunca fazla suyu havluya geçirin.

İşlem bittiğinde ruloyu açtığınızda giysideki nemin büyük çoğunluğunun havlu tarafından emildiği görülüyor. Bu aşamadan sonra giysiyi normal bir askıya asabilir ya da acilen giymeniz gerekiyorsa kısa süre saç kurutma makinesiyle üzerinden geçebilirsiniz. Sosyal medya kullanıcıları, eski zamanlardan beri hassas kumaşlar için kullanılan bu yöntemin gerçekten işe yaradığını doğruluyor.

Ev içinde çamaşır kuruturken küf oluşumunu engellemek ve süreci hızlandırmak için uzmanlar şu ipuçlarına dikkat çekiyor:

Ev içinde çamaşır kuruturken küf oluşumunu engellemek ve süreci hızlandırmak için uzmanlar şu ipuçlarına dikkat çekiyor:

  • Ekstra Sıkma Programı: Çamaşırları makineden çıkarmadan önce ekstra bir sıkma devresi çalıştırmak, kumaşta kalan fazla suyu asılmadan önce tahliye eder.

  • Doğru Aralık Bırakın: Çamaşırları askılığa birbiriyle temas etmeyecek şekilde aralıklı asın. Islak çamaşırları doğrudan radyatörlerin üzerine koymaktan kaçının; bu durum odadaki ısı yayılımını engeller ve evde küf oluşumunu tetikler.

  • Hava Akışını Sağlayın: Kurutma makinesine kıyasla daha az enerji tüketen nem alma cihazları veya odada çalıştırılacak küçük bir vantilatör, havadaki nemi çekerek kurumayı belirgin şekilde hızlandırır.

  • Doğal Havalandırma: Nem alma cihazının bulunmadığı durumlarda, odadaki nemin dışarı çıkması için pencereyi hafifçe açık tutmak yeterli hava akışını sağlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın