Turist Çekmek İçin Ormana 1 Milyon Liralık Altın Sakladılar
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Finlandiya'nın Laponya bölgesindeki Levi kasabası, yaz turizmini canlandırmak istedi. Bölgenin turizm kurumu Visit Levi, dağlık arazide 20 bin euro (yaklaşık 1,12 milyon TL) değerinde bir altın külçe sakladı. 33 gün süren arama sonunda altını bir turist buldu.
İşte detaylar...
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Katılımcılar doğaya zarar vermeden, yalnızca izin verilen bölgelerde arama yapmakla yükümlü tutuldu.
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Altın külçeyi, Espoo'dan gelen 28 yaşındaki bir Finlandiyalı turist buldu.
Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, kampanyanın beklentilerin çok üzerinde ilgi gördüğünü açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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