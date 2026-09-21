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Turist Çekmek İçin Ormana 1 Milyon Liralık Altın Sakladılar

Turist Çekmek İçin Ormana 1 Milyon Liralık Altın Sakladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:00
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Finlandiya'nın Laponya bölgesindeki Levi kasabası, yaz turizmini canlandırmak istedi. Bölgenin turizm kurumu Visit Levi, dağlık arazide 20 bin euro (yaklaşık 1,12 milyon TL) değerinde bir altın külçe sakladı. 33 gün süren arama sonunda altını bir turist buldu.

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Katılımcılar doğaya zarar vermeden, yalnızca izin verilen bölgelerde arama yapmakla yükümlü tutuldu.

Katılımcılar doğaya zarar vermeden, yalnızca izin verilen bölgelerde arama yapmakla yükümlü tutuldu.

'Gece Yarısı Güneşi Avı' adı verilen kampanya 18 Haziran'da başladı. Düzenleyiciler yaz boyunca yalnızca 3 ipucu paylaştı. Katılımcılar bu ipuçlarını takip ederek külçenin yerini bulmaya çalıştı.

Altın külçeyi, Espoo'dan gelen 28 yaşındaki bir Finlandiyalı turist buldu.

Altın külçeyi, Espoo'dan gelen 28 yaşındaki bir Finlandiyalı turist buldu.

Külçe, Kätkä Fell adlı tepenin yürüyüş yolunun kuzeyinde, büyük kayaların arasında saklanmıştı. Turist, akrabasından Noel hediyesi olarak aldığı otel kuponunu kullanmak için Levi'ye gitmeye karar verdiğini anlattı. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen turist, altını yakında satıp büyük kısmını biriktireceğini söyledi. Turist, kalan kısmıyla yeni bir seyahate çıkmayı planladığını belirtti.

Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, kampanyanın beklentilerin çok üzerinde ilgi gördüğünü açıkladı.

Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, kampanyanın beklentilerin çok üzerinde ilgi gördüğünü açıkladı.

Pesonen, dünyanın dört bir yanından insanların bu macera için özellikle Levi'ye geldiğini belirtti. Kampanya, Laponya'yı yalnızca kışın değil, güneşin hiç batmadığı yaz mevsiminde de tanıtmayı amaçlıyordu. Visit Levi, kampanyanın 2027 yazında yeniden düzenleneceğini duyurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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