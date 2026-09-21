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Çocuğunuza "Sakin Ol" Demeyi Bırakın: Psikoloğun Önerdiği Cümle Çok Daha Etkili!

Çocuğunuza "Sakin Ol" Demeyi Bırakın: Psikoloğun Önerdiği Cümle Çok Daha Etkili!

anne psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:34
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Markette yere yatan bir okul öncesi çocuk. 'Bu hayatımın en kötü günü!' diye bağıran 9 yaşındaki bir çocuk. Kapıyı çarpıp odasına kapanan bir ergen. Üçüne de ağzımızdan ilk çıkan cümle genelde aynı: 'Sakin ol.'

Psikolog Amy Kincaid Todey, bu iki kelimenin çoğu zaman işe yaramadığını, hatta ters tepebileceğini söylüyor. İlginç olan, Todey'nin bunu söylerken abartılı bir bilimsel iddiaya yaslanmaması: 'Sakin ol' ifadesinin beyinde özel bir tepki tetiklediğini gösteren bir nörobilim çalışması olmadığını kendisi belirtiyor.

Aslında mesele daha basit. Çocuk çok yoğun bir duygunun içindeyken esnek düşünmesi, dürtülerini kontrol etmesi ve problem çözmesi zorlaşıyor. Tam o anda 'sakin ol' demek, üstüne bir talep daha eklemek oluyor. 

Peki ne demeli?

Kaynak: Parade

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Önerilen Cümle: "Ne Kadar Üzgün Olduğunu Görüyorum"

Önerilen Cümle: "Ne Kadar Üzgün Olduğunu Görüyorum"

Todey'nin 'sakin ol' yerine önerdiği cümle şu: 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum.' Bu cümle çocuğun hissini onaylıyor ama davranışını serbest bırakmıyor. Psikolog bunu net bir ayrımla açıklıyor: 'Onaylamak şunu söylemektir: Yaptığın her şeyi tasvip etmeden de ne hissettiğini anlayabilirim.' Yani 'haklısın' demiyorsunuz, 'seni görüyorum' diyorsunuz. Todey'nin altını çizdiği ayrıntı da bu: katılmak zorunda değilsiniz.

Ardından sınırı eklemek gerekiyor. Todey'nin verdiği kalıplar şöyle:

  • 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Cevap hâlâ hayır.'

  • 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Vurmana izin vermeyeceğim.' 

  • 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Buradayım.' 

Yani, bağ kurmak ve sınır koymak aynı anda var olabilir.

'Sakin ol'un neden ters teptiği de burada anlaşılıyor. Todey'e göre bu talep çocuğa destek gibi değil, eleştiri gibi geliyor ve hissini onaylamıyor: 'Anlaşılmama gibi ek bir hayal kırıklığına yol açabiliyor.' 

Buna karşılık araştırma temeli olan şey, duyguyu kelimeye dökmek. Psikoloji literatüründe bu 'adını koy ki sakinleşsin' yaklaşımı olarak biliniyor. Matthew Lieberman ve ekibinin Psychological Science'ta yayımlanan çalışması, bir duyguyu adlandırmanın beynin duygusal tepki veren bölgelerindeki aktiviteyi azalttığını göstermişti. 2026'da Child Development dergisinde çıkan bir okul öncesi çalışması da duygularını daha iyi tanıyıp adlandırabilen çocukların kendilerini daha iyi düzenlediğini ortaya koydu.

Todey bu noktada beklentiyi de düzeltiyor: 'Bir duyguya isim vermek öfke nöbetini sihirli biçimde durdurmuyor.' Ama ona göre aşırı yüklenmiş bir deneyimi daha anlaşılır hale getiriyor ve çocuğun kırılgan olduğu bir anda aranızdaki ilişkiyi güçlendiriyor. Bir de zamanlama uyarısı var: krizin tam zirvesi nutuk çekme anı değil. Önce çocuğun kendini toplamasına yardım edin, öğretmeyi sonraya bırakın.

Aynı yöntem büyük çocuklarda ve ergenlerde de işliyor, ama dili değişiyor. Todey 'senin öfke yaşadığını fark ediyorum' gibi kitabi cümleler yerine daha doğal ve meraklı bir ton öneriyor: 'Bu can sıkıcı olmuş' ya da 'Utanmış gibisin?' Sonrası kritik: susun. Ergeniniz 'Üzgün değilim, sinirliyim' diye karşılık verirse bu bile kazanç — Todey'e göre çocuk kendi duygusunu adlandırmış oluyor.

Bundan sonra duyguları ön plana almaya ne dersiniz?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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