Çocuğunuza "Sakin Ol" Demeyi Bırakın: Psikoloğun Önerdiği Cümle Çok Daha Etkili!

Todey'nin 'sakin ol' yerine önerdiği cümle şu: 'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum.' Bu cümle çocuğun hissini onaylıyor ama davranışını serbest bırakmıyor. Psikolog bunu net bir ayrımla açıklıyor: 'Onaylamak şunu söylemektir: Yaptığın her şeyi tasvip etmeden de ne hissettiğini anlayabilirim.' Yani 'haklısın' demiyorsunuz, 'seni görüyorum' diyorsunuz. Todey'nin altını çizdiği ayrıntı da bu: katılmak zorunda değilsiniz.

Ardından sınırı eklemek gerekiyor. Todey'nin verdiği kalıplar şöyle:

'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Cevap hâlâ hayır.'

'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Vurmana izin vermeyeceğim.'

'Ne kadar üzgün olduğunu görüyorum. Buradayım.'

Yani, bağ kurmak ve sınır koymak aynı anda var olabilir.

'Sakin ol'un neden ters teptiği de burada anlaşılıyor. Todey'e göre bu talep çocuğa destek gibi değil, eleştiri gibi geliyor ve hissini onaylamıyor: 'Anlaşılmama gibi ek bir hayal kırıklığına yol açabiliyor.'

Buna karşılık araştırma temeli olan şey, duyguyu kelimeye dökmek. Psikoloji literatüründe bu 'adını koy ki sakinleşsin' yaklaşımı olarak biliniyor. Matthew Lieberman ve ekibinin Psychological Science'ta yayımlanan çalışması, bir duyguyu adlandırmanın beynin duygusal tepki veren bölgelerindeki aktiviteyi azalttığını göstermişti. 2026'da Child Development dergisinde çıkan bir okul öncesi çalışması da duygularını daha iyi tanıyıp adlandırabilen çocukların kendilerini daha iyi düzenlediğini ortaya koydu.

Todey bu noktada beklentiyi de düzeltiyor: 'Bir duyguya isim vermek öfke nöbetini sihirli biçimde durdurmuyor.' Ama ona göre aşırı yüklenmiş bir deneyimi daha anlaşılır hale getiriyor ve çocuğun kırılgan olduğu bir anda aranızdaki ilişkiyi güçlendiriyor. Bir de zamanlama uyarısı var: krizin tam zirvesi nutuk çekme anı değil. Önce çocuğun kendini toplamasına yardım edin, öğretmeyi sonraya bırakın.

Aynı yöntem büyük çocuklarda ve ergenlerde de işliyor, ama dili değişiyor. Todey 'senin öfke yaşadığını fark ediyorum' gibi kitabi cümleler yerine daha doğal ve meraklı bir ton öneriyor: 'Bu can sıkıcı olmuş' ya da 'Utanmış gibisin?' Sonrası kritik: susun. Ergeniniz 'Üzgün değilim, sinirliyim' diye karşılık verirse bu bile kazanç — Todey'e göre çocuk kendi duygusunu adlandırmış oluyor.

Bundan sonra duyguları ön plana almaya ne dersiniz?