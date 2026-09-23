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Son Gün 1 Ekim: Kombi ve Radyatörde Bu Temizliği Yapmayanın Faturası Kabaracak

Son Gün 1 Ekim: Kombi ve Radyatörde Bu Temizliği Yapmayanın Faturası Kabaracak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 16:58
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Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde kombi ve radyatör kontrolleri hız kazandı. Ancak ısıtma uzmanları, kullanıcıların çoğunlukla gözden kaçırdığı devasa bir soruna dikkat çekiyor: Yaz boyunca radyatör aralarında ve yüzeyinde biriken tozlar.

Uzmanlara göre radyatörlerin en büyük 'düşmanı' olarak tanımlanan toz tabakası, hem sistem verimliliğini düşürüyor hem de sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.

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Radyatörlerin iç kanallarında biriken toz parçacıkları, ısının odaya yayılmasını engelleyen bir yalıtım katmanı oluşturuyor.

Radyatörlerin iç kanallarında biriken toz parçacıkları, ısının odaya yayılmasını engelleyen bir yalıtım katmanı oluşturuyor.

Yapılan araştırmalar, temizlenmeyen bir radyatörün ısıtma performansını %30’a kadar düşürebileceğini gösteriyor. Radyatörün %100 verimlilikle çalışabilmesi için tozdan tamamen arındırılması, doğrudan doğalgaz ve elektrik faturalarında tasarruf anlamına geliyor.

Sistem çalıştırıldığında ısınan hava sirkülasyonu, biriken tozu ve toz akarlarını doğrudan odanın içine yayıyor. Solunan bu parçacıklar:

  • Boğaz ve burun pasajlarını tahriş ederek kış aylarında soğuk algınlığı riskini artırıyor.

  • Toz akarı alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyonları ve tetiklenen semptomları şiddetlendiriyor.

Isıtma uzmanları, radyatör temizliğinin yılda en az bir veya iki kez yapılmasını ve bu işlemin kış sezonu başlamadan 1 Ekim tarihine kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor.

Isıtma uzmanları, radyatör temizliğinin yılda en az bir veya iki kez yapılmasını ve bu işlemin kış sezonu başlamadan 1 Ekim tarihine kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor.

Etkili Bir Radyatör Temizliği İçin İpuçları:

  • Sadece dış yüzeyi değil, iç boşlukları temizleyin: Radyatörün arkasında ve kanatçıklarının arasında biriken tozlar için uzun ve esnek bir radyatör fırçası kullanın.

  • Elektrikli süpürgeden yararlanın: Dar aralık aparatına sahip bir süpürge ile dipte kalan tortuları çekin.

Radyatörlerinizi tozdan arındırmak sadece ısınma maliyetlerinizi düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda yaşam alanınızın hava kalitesini artırarak daha sağlıklı bir kış geçirmenizi sağlayacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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