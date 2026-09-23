Son Gün 1 Ekim: Kombi ve Radyatörde Bu Temizliği Yapmayanın Faturası Kabaracak

Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde kombi ve radyatör kontrolleri hız kazandı. Ancak ısıtma uzmanları, kullanıcıların çoğunlukla gözden kaçırdığı devasa bir soruna dikkat çekiyor: Yaz boyunca radyatör aralarında ve yüzeyinde biriken tozlar.

Uzmanlara göre radyatörlerin en büyük 'düşmanı' olarak tanımlanan toz tabakası, hem sistem verimliliğini düşürüyor hem de sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.

Kaynak