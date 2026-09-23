Son Gün 1 Ekim: Kombi ve Radyatörde Bu Temizliği Yapmayanın Faturası Kabaracak
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Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde kombi ve radyatör kontrolleri hız kazandı. Ancak ısıtma uzmanları, kullanıcıların çoğunlukla gözden kaçırdığı devasa bir soruna dikkat çekiyor: Yaz boyunca radyatör aralarında ve yüzeyinde biriken tozlar.
Uzmanlara göre radyatörlerin en büyük 'düşmanı' olarak tanımlanan toz tabakası, hem sistem verimliliğini düşürüyor hem de sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.
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Radyatörlerin iç kanallarında biriken toz parçacıkları, ısının odaya yayılmasını engelleyen bir yalıtım katmanı oluşturuyor.
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Isıtma uzmanları, radyatör temizliğinin yılda en az bir veya iki kez yapılmasını ve bu işlemin kış sezonu başlamadan 1 Ekim tarihine kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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