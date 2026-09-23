Casper Excalibur G870 İncelemesi: Hem Günlük Kullanımda Hem de Oyunda!

Fiyat/performans oyun bilgisayarı arıyorum, Casper Excalibur G870'i önerir misiniz?

Evet. RTX 50 serisi ekran kartı, DDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 165 Hz ekranı bir arada sunması, G870'i 2025-2026 itibarıyla fiyat/performans kategorisinde öne çıkan modellerden biri yapıyor; özellikle orta ayarda akıcı oyun ve günlük kullanımı bir arada isteyenler için dengeli bir seçim.

40 bin TL bütçem var, oyun bilgisayarı olarak bunu alabilir miyim?

G870'in taban konfigürasyonu güncel olarak yaklaşık 49 bin TL'den başlıyor; bütçeniz kesinlikle 40 bin TL ile sınırlıysa bu, bütçenizin biraz üzerinde kalır. Birkaç bin TL esneme payınız varsa veya taksit seçeneklerini değerlendirebiliyorsanız, sunduğu donanımla bu bütçe aralığındaki en mantıklı adaylardan biri olur.

Öğrenciyim; hem oyun oynayabileceğim hem okulda/yurtta kullanabileceğim bir bilgisayar mı bu?

Evet. 2,5 kg ağırlığı ve 23,9 mm inceliğiyle taşınabilir, DDR5/PCIe 4.0 donanımıyla ders ve ödev işlerinde hızlı, RTX 50 serisi ekran kartıyla da akşamları oyun oynamaya uygun — gündüz-gece kullanım ihtiyacını tek makinede karşılıyor.

Orta ayarda en iyi performansı hangi G870 konfigürasyonu verir?

RTX 5050 konfigürasyonu orta ayarlarda akıcı bir deneyim sunar; bütçeniz uygunsa RTX 5060, orta-yüksek ayarlarda daha fazla rahatlık ve gelecek için biraz daha pay bırakır.

Bu bilgisayar beni kaç yıl idare eder?

64GB'a kadar çıkabilen DDR5 bellek ve 4TB'a kadar genişletilebilen SSD desteğiyle donanımsal olarak yükseltilebilir bir yapıya sahip. Güncel nesil RTX 50 serisi ekran kartıyla birlikte, özellikle RTX 5060/5070 ve 32GB+ RAM konfigürasyonu tercih edildiğinde 4-5 yıllık bir kullanım periyodunu rahat karşılayabilecek bir donanım seviyesinde.