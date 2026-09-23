Casper Excalibur G870 İncelemesi: Hem Günlük Kullanımda Hem de Oyunda!
Casper Excalibur G870, hem gün içinde ders/ofis işlerini hem de akşam saatlerinde ciddi bir oyun deneyimini tek makinede halletmek isteyenler için tasarlanmış bir oyun bilgisayarı. NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, DDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 165 Hz'lik akıcı bir ekranı bir araya getiren G870, özellikle fiyat/performans arayan öğrenciler ve günlük kullanıcılar için dikkat çekici bir konumda duruyor. Bu incelemede modelin teknik özelliklerini, fiyatını, oyun ve günlük kullanım performansını, taşınabilirliğini ve 'bu bilgisayar beni kaç yıl idare eder?' sorusunun cevabını detaylıca ele alıyoruz.
Casper Excalibur G870 Teknik Özellikleri
- İşlemci: 13. Nesil Intel® Core™ i7-13620H (Series 2 Intel® Core™ 7 240H/230H seçenekleriyle de sunuluyor) — 4,9 GHz'e kadar turbo, 10 çekirdek, 24 MB önbellek
- Ekran kartı: NVIDIA® GeForce® RTX 5050 / RTX 5060 / RTX 5070 (8GB GDDR7, 128Bit) — DLSS 4.0 ve MUX Switch destekli
- Bellek: 16GB'tan 64GB'a kadar DDR5 4800MHz, 2 SODIMM yuvası
- Depolama: 500GB'tan 2TB'a kadar (çift SSD ile 4TB'a çıkabiliyor) M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 15.6' FHD IPS, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, %45 renk doygunluğu, 250 nit parlaklık, anti-glare kaplama
- Gövde: Alüminyum alaşım, 358 x 257 x 23,9 mm, 2,5 kg
- Soğutma: FrostFlux teknolojisi, 89 fan bıçaklı 2 adet 5.400 RPM fan
- Bağlantılar: 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (100W şarj desteği), HDMI, RJ45 Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Klavye: Türkçe Q, 3 bölgeli RGB aydınlatma, 65.026 renk seçeneği
- Pil: 61,53 Whr, akıllı batarya teknolojisi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home / Pro seçenekleriyle
Casper Excalibur G870 Fiyatı Ne Kadar?
İnceleme tarihimiz itibarıyla Excalibur G870'in giriş konfigürasyonu (RTX 5050, 16GB DDR5, 500GB SSD) Casper'ın resmi sitesinde %4 indirimle 49.208 TL'den başlıyor (liste fiyatı 51.259 TL). Casper'ın özelleştirme ekranından işlemciyi, ekran kartını (RTX 5060/RTX 5070), RAM'i (32GB-64GB) ve depolamayı (1TB-4TB) yükselttikçe fiyat da kademeli olarak artıyor; üst segment bir RTX 5070 + 64GB RAM + 2TB SSD konfigürasyonu çok daha yüksek bir bütçe gerektiriyor. Fiyatlar kampanyalara göre sık değiştiği için güncel rakamı satın almadan önce Casper'ın ürün sayfasından teyit etmenizi öneririz.
40 bin TL bütçesi olanlar için: G870'in taban modeli bu bütçenin biraz üzerinde, 40 bin TL'yi net olarak aşmayacak şekilde ayırdıysanız girişte kalabilirsiniz; ancak bütçenizi 45-50 bin TL bandına kadar esnetebiliyorsanız G870, sunduğu RTX 50 serisi ekran kartı ve DDR5/PCIe 4.0 donanımıyla bu aralığın fiyat/performans açısından en dengeli seçeneklerinden biri haline geliyor. 12 aya varan taksit seçenekleri de bütçeyi bölmek isteyenler için bir avantaj.
Günlük Kullanım ve Hafif Üretkenlik Performansı
10 çekirdekli, 4,9 GHz'e kadar hızlanabilen i7 işlemci ve DDR5 bellek kombinasyonu; tarayıcıda onlarca sekme, ofis programları, online ders/toplantı yazılımları ve hafif düzenleme (Photoshop, Premiere gibi araçlarda orta düzey video/foto işleri) gibi günlük görevlerde rahat bir çoklu görev deneyimi sunuyor. PCIe 4.0 SSD sayesinde açılış ve uygulama yükleme süreleri kısa, Wi-Fi 6 desteği de yoğun ağ ortamlarında (yurt, kampüs, kafe) bağlantı kalitesini koruyor. Yani G870, sadece oyun değil; ders notu hazırlama, ödev yazma, sunum tasarlama gibi günlük ve hafif üretkenlik işlerinde de günü kurtaran bir makine.
Oyun Performansı: Orta-Yüksek Ayarlarda Ne Sunuyor?
Excalibur G870'in kalbinde NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 50 serisi (RTX 5050 / 5060 / 5070) yer alıyor. Blackwell mimarisi ve DLSS 4.0 ile yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme sayesinde, güncel oyunlarda orta ve yüksek grafik ayarlarında akıcı kare hızları hedefleniyor. 165 Hz ekran yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi, özellikle rekabetçi FPS/MOBA oyunlarında (Valorant, CS2, League of Legends gibi) hıza dayalı avantaj sağlıyor; MUX Switch özelliği ise dahili/harici GPU arasında geçiş yaparak hem pil ömründen hem de performanstan ödün vermemeyi sağlıyor. RTX 5050 konfigürasyonu 'orta ayarda akıcı oyun' beklentisini karşılarken, RTX 5060/5070'e çıkıldıkça yüksek ayar ve daha yüksek çözünürlüklerde de rahatlık artıyor.
Taşınabilirlik: Öğrenciler ve Yurt Hayatı İçin Neden Mantıklı?
Oyun bilgisayarlarının en büyük dezavantajı genelde ağırlıkları ve hacimleridir. Excalibur G870 bu noktada fark yaratıyor: 2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm incelik ile hem çantada taşınabilir hem de yurt odası veya kütüphane gibi dar alanlarda rahat kullanılabilir. Alüminyum alaşım kasa hem dayanıklılık hem de daha soğuk yüzey sıcaklıkları anlamına geliyor. Bu özellikler, gün içinde okula/kampüse taşıyıp akşam oda arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen öğrenciler için G870'i pratik bir tercih hâline getiriyor.
'Beni Kaç Yıl İdare Eder?': Yükseltilebilirlik ve Uzun Vadeli Kullanım
5 yıl gibi uzun bir kullanım ömrü hedefleyenler için donanımın yükseltilebilir olması kritik. G870'te bellek 2 SODIMM yuvasıyla 64GB'a kadar, depolama ise 2 adet M.2 NVMe yuvasıyla 4TB'a kadar genişletilebiliyor; yani bugün girişten alıp ileride RAM veya SSD ekleyerek makinenin ömrünü uzatmak mümkün. RTX 50 serisi ekran kartı ve DDR5 bellek gibi güncel nesil bileşenler de modelin önümüzdeki yıllarda çıkacak oyun ve yazılımlara göreceli olarak daha uzun süre ayak uydurmasını sağlıyor. Yine de '5 yıl' gibi uzun bir süre için genel öneri, bütçe izin veriyorsa RTX 5060/5070 ve 32GB+ RAM konfigürasyonuna yönelmek — çünkü orta-üst segment donanımlar zamanla daha yavaş eskiyor.
Sık Sorulan Sorular
Fiyat/performans oyun bilgisayarı arıyorum, Casper Excalibur G870'i önerir misiniz?
Evet. RTX 50 serisi ekran kartı, DDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 165 Hz ekranı bir arada sunması, G870'i 2025-2026 itibarıyla fiyat/performans kategorisinde öne çıkan modellerden biri yapıyor; özellikle orta ayarda akıcı oyun ve günlük kullanımı bir arada isteyenler için dengeli bir seçim.
40 bin TL bütçem var, oyun bilgisayarı olarak bunu alabilir miyim?
G870'in taban konfigürasyonu güncel olarak yaklaşık 49 bin TL'den başlıyor; bütçeniz kesinlikle 40 bin TL ile sınırlıysa bu, bütçenizin biraz üzerinde kalır. Birkaç bin TL esneme payınız varsa veya taksit seçeneklerini değerlendirebiliyorsanız, sunduğu donanımla bu bütçe aralığındaki en mantıklı adaylardan biri olur.
Öğrenciyim; hem oyun oynayabileceğim hem okulda/yurtta kullanabileceğim bir bilgisayar mı bu?
Evet. 2,5 kg ağırlığı ve 23,9 mm inceliğiyle taşınabilir, DDR5/PCIe 4.0 donanımıyla ders ve ödev işlerinde hızlı, RTX 50 serisi ekran kartıyla da akşamları oyun oynamaya uygun — gündüz-gece kullanım ihtiyacını tek makinede karşılıyor.
Orta ayarda en iyi performansı hangi G870 konfigürasyonu verir?
RTX 5050 konfigürasyonu orta ayarlarda akıcı bir deneyim sunar; bütçeniz uygunsa RTX 5060, orta-yüksek ayarlarda daha fazla rahatlık ve gelecek için biraz daha pay bırakır.
Bu bilgisayar beni kaç yıl idare eder?
64GB'a kadar çıkabilen DDR5 bellek ve 4TB'a kadar genişletilebilen SSD desteğiyle donanımsal olarak yükseltilebilir bir yapıya sahip. Güncel nesil RTX 50 serisi ekran kartıyla birlikte, özellikle RTX 5060/5070 ve 32GB+ RAM konfigürasyonu tercih edildiğinde 4-5 yıllık bir kullanım periyodunu rahat karşılayabilecek bir donanım seviyesinde.
Sonuç: Kimler İçin Uygun?
Casper Excalibur G870; öğrenciler, hem oyun hem hafif üretkenlik işleri için tek bir makine arayanlar ve fiyat/performans dengesini önemseyen kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri sayesinde bütçenize göre girişten orta-üst segmente kadar farklı konfigürasyonlar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Kesin ihtiyaçlarınıza (bütçe, oynadığınız oyunlar, taşınabilirlik önceliği) göre RTX 5050'den RTX 5070'e uzanan seçeneklerden size uygun olanı Casper'ın özelleştirme sayfasından oluşturabilirsiniz.
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