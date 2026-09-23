1057 Erkekle Birlikte Olan Bonnie Blue Bebeğinin İsmini Bir Bahis Sitesine Dudak Uçuklatan Fiyata Sattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bonnie Blue yine şaşırtmadı desek yeridir! 12 saatte 1057 erkekle birlikte olduğunu açıklayarak dünya çapında gündem olan Blue, geçtiğimiz haftalarda bu kez bebeğiyle ilgili aldığı sıra dışı bir kararla karşımıza çıkmıştı.
Bebeğinin ismini kendisi seçmek yerine açık artırmaya çıkaracağını duyuran Blue'nun beklenen açık artırması sonuçlandı. Kazanan taraf bir bahis sitesi olurken ortaya çıkan rakam da dudak uçuklattı.
Yaptığı hemen her şeyi sansasyona ve kazanca çevirmeyi başaran Bonnie Blue'nun son hamlesine gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonnie Blue'yu artık yaptığı her şeyle sınırları biraz daha zorlayan sosyal medya fenomeni olarak tanıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonnie Blue, yaklaşık 400 erkeğin katıldığı yeni deneyinin ardından hamile olduğunu açıkladı. Bebeğin babasının kim olduğu ise hiçbir zaman netleşmedi.
Bonnie Blue'nun açıklamasına göre bebeğinin ismi için tam 1,2 milyon sterlinlik teklif geldi. Üstelik kazanan taraf bir bahis sitesi oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın