1057 Erkekle Birlikte Olan Bonnie Blue Bebeğinin İsmini Bir Bahis Sitesine Dudak Uçuklatan Fiyata Sattı!

Bonnie Blue yine şaşırtmadı desek yeridir! 12 saatte 1057 erkekle birlikte olduğunu açıklayarak dünya çapında gündem olan Blue, geçtiğimiz haftalarda bu kez bebeğiyle ilgili aldığı sıra dışı bir kararla karşımıza çıkmıştı.

Bebeğinin ismini kendisi seçmek yerine açık artırmaya çıkaracağını duyuran Blue'nun beklenen açık artırması sonuçlandı. Kazanan taraf bir bahis sitesi olurken ortaya çıkan rakam da dudak uçuklattı.

Yaptığı hemen her şeyi sansasyona ve kazanca çevirmeyi başaran Bonnie Blue'nun son hamlesine gelin birlikte bakalım.