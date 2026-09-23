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1057 Erkekle Birlikte Olan Bonnie Blue Bebeğinin İsmini Bir Bahis Sitesine Dudak Uçuklatan Fiyata Sattı!

1057 Erkekle Birlikte Olan Bonnie Blue Bebeğinin İsmini Bir Bahis Sitesine Dudak Uçuklatan Fiyata Sattı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 17:36
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Bonnie Blue yine şaşırtmadı desek yeridir! 12 saatte 1057 erkekle birlikte olduğunu açıklayarak dünya çapında gündem olan Blue, geçtiğimiz haftalarda bu kez bebeğiyle ilgili aldığı sıra dışı bir kararla karşımıza çıkmıştı. 

Bebeğinin ismini kendisi seçmek yerine açık artırmaya çıkaracağını duyuran Blue'nun beklenen açık artırması sonuçlandı. Kazanan taraf bir bahis sitesi olurken ortaya çıkan rakam da dudak uçuklattı. 

Yaptığı hemen her şeyi sansasyona ve kazanca çevirmeyi başaran Bonnie Blue'nun son hamlesine gelin birlikte bakalım.

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Bonnie Blue'yu artık yaptığı her şeyle sınırları biraz daha zorlayan sosyal medya fenomeni olarak tanıyoruz!

Bonnie Blue'yu artık yaptığı her şeyle sınırları biraz daha zorlayan sosyal medya fenomeni olarak tanıyoruz!

Gerçek adı Tia Billinger olan Bonnie Blue'nun dünya çapında tanınmasını sağlayan olayların başında 2025 yılında gerçekleştirdiği o meşhur denemesi geliyor. Blue, yalnızca 12 saat içerisinde tam 1057 erkekle birlikte olduğunu açıklamış ve bu denemesiyle günlerce dünya basınında konuşulmuştu.

Fakat Bonnie'nin sansasyon yaratma konusunda 1057 kişiyle yetinmeye hiç niyeti yoktu tabii... Ardından farklı konseptlerde düzenlediği yetişkin içerikli etkinlikler, yüzlerce kişinin dahil olduğu yeni denemeler ve tepki çekeceğini en başından bildiği açıklamalar gelmeye devam etti.

Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki Bonnie'nin kullandığı formül artık az çok belli olmaya başladı: Sınırları zorlayan bir fikir ortaya at, sosyal medyayı birbirine kat, milyonlarca görüntülenme al ve bütün ilgiyi kazanca çevir... Kendisi de tepki çekmek üzerine kurulu 'rage bait' yöntemini kullandığını saklamıyordu zaten. Mart 2026'da sahte hamilelik karnıyla yaptığı bir başka kurgunun 100 milyondan fazla görüntülenme aldığını ve kendisine yaklaşık 1 milyon sterlin kazandırdığını söylemişti.

2026'nın başında giriştiği bir başka deney ise bütün hikayeyi bambaşka bir yere taşıdı.

Bonnie Blue, yaklaşık 400 erkeğin katıldığı yeni deneyinin ardından hamile olduğunu açıkladı. Bebeğin babasının kim olduğu ise hiçbir zaman netleşmedi.

Bonnie Blue, yaklaşık 400 erkeğin katıldığı yeni deneyinin ardından hamile olduğunu açıkladı. Bebeğin babasının kim olduğu ise hiçbir zaman netleşmedi.

Şubat 2026'da düzenlediği ve kendisinin 'breeding mission' adını verdiği etkinlikte yaklaşık 400 erkekle korunmasız birlikte olduğunu söyleyen Bonnie, kısa süre sonra hamile olduğunu duyurdu. Etkinliğe katılanlardan olası bir babalık tespiti için DNA örnekleri ve iletişim bilgilerinin de toplandığı açıklanmıştı. Tabii Bonnie'nin daha önce yaptığı sahte hamilelik şakası yüzünden bu kez gerçekten hamile olup olmadığı aylarca tartışıldı.

Mayıs ayında hamileliğinin gerçek olduğunu yeniden açıklayan Bonnie, ağustos sonunda ise ilk bebeğini dünyaya getirdi. Temsilcisi de doğumun ardından Bonnie'nin sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı. Doğum paylaşımında geçmişteki meşhur denemesine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Bebeğini kucağına aldığı görüntüleri paylaşırken 'Ve artık 1058 kişiyiz' notunu düşen Bonnie, doğumu sezaryenle gerçekleştirdiğini ve bebeğinin sağlıklı olduğunu açıkladı. Bebeğin biyolojik babasının kim olduğu ise doğumun ardından da kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat Bonnie'nin bebeği üzerinden yaratacağı gündem bununla da sınırlı kalmadı.

Bu kez sıra bebeğin ismine gelmişti!

Bonnie, geçtiğimiz günlerde çocuğunun ismini kendisinin belirlemeyeceğini ve isim hakkını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. İnsanlar bebeğe verilmesini istedikleri isimle birlikte tekliflerini sunacak, en yüksek teklifi veren de ismi belirleyecekti. Beklenen açık artırma sonunda sonuçlandı!

Bonnie Blue'nun açıklamasına göre bebeğinin ismi için tam 1,2 milyon sterlinlik teklif geldi. Üstelik kazanan taraf bir bahis sitesi oldu!

Bonnie Blue'nun açıklamasına göre bebeğinin ismi için tam 1,2 milyon sterlinlik teklif geldi. Üstelik kazanan taraf bir bahis sitesi oldu!

Evet, yanlış okumadınız... Bonnie'nin açıkladığı açık artırma sonucuna göre bebeğine verilecek isim için gelen en yüksek teklif 1,2 milyon sterlin oldu. Ve bu milyonluk teklifin arkasında bir online bahis ve casino platformu vardı. Yani Bonnie, kendi açıklamasına göre, bebeğine bundan böyle bir bahis sitesinin adını vermeye hazırlanıyor. Açık artırmada milyon sterline yaklaşan başka teklifler de bulunurken 'Group Project' gibi birbirinden tuhaf isim önerileri de yarıştı.

Bonnie ise gelecek tepkileri daha en başından tahmin etmiş olacak ki kendisini eleştirenlere de cevabını verdi. 1,2 milyon sterlin karşılığında insanların kendi çocuklarının ismini değiştirip değiştirmeyeceğini sorgulayan Blue, kendisinin bu paraya bunu yapacağını açıkça söyledi. Şimdilik 1,2 milyon sterlinlik ödemenin gerçekten gerçekleştiği, teklifi doğrudan söz konusu bahis sitesinin verdiği ve bebeğin bu isimle resmi olarak kaydedildiği bağımsız olarak doğrulanmış değil. Elimizde Bonnie Blue'nun açık artırmanın sonuçlandığına ve kazanan ismi bebeğine vereceğine dair açıklaması var.

Yine de Bonnie Blue'nun sansasyonu kazanca dönüştürme konusunda işi getirdiği nokta epey dikkat çekici. Önce 1057 kişilik deneme, ardından yüzlerce kişinin katıldığı başka bir etkinlik, hamileliği, bebeğinin babasının kim olduğu tartışmaları, doğum paylaşımı derken şimdi de daha birkaç haftalık bebeğinin ismi milyonluk bir açık artırmanın ve reklamın parçası haline geldi.

Bonnie Blue cephesinde şaşırma eşiğimiz zaten epey yükselmişti ama belli ki kendisinin çıtayı biraz daha yukarı taşımaya hala niyeti var...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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