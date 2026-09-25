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İlkin Aydın'a Annesiyle Gittiği Konserde Sorulan Soru Şaşırttı: Tek Kelimelik Yanıtı Gündem Oldu!

İlkin Aydın'a Annesiyle Gittiği Konserde Sorulan Soru Şaşırttı: Tek Kelimelik Yanıtı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 10:47
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İlkin Aydın, Şebnem Ferah konserinde bir muhabirin “Devamlı böyle annenizle mi gezersiniz?” sorusuyla karşılaştı. Aydın'ın yanıtı yalnızca “Evet” oldu. Kısa cevabı ve sorunun ardından yüzüne yansıyan şaşkınlık, röportajı sosyal medyanın gündemine taşıdı.

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Filenin Sultanları'nın sevilen isimlerinden İlkin Aydın, bu kez annesiyle çıktığı konser akşamıyla gündemde.

Filenin Sultanları'nın sevilen isimlerinden İlkin Aydın, bu kez annesiyle çıktığı konser akşamıyla gündemde.

Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen İlkin Aydın, sahadaki enerjisi kadar doğal tavırlarıyla da sevilen isimlerden. Maçlardan sonra verdiği röportajlarda sözü dolandırmaması, heyecanını da tepkisini de saklamaması takipçilerinin alışık olduğu bir tarafı.

Yoğun maç temposunun arasında annesiyle birlikte Şebnem Ferah konserine giden Aydın, geceye dair görüntülerde oldukça keyifliydi. Ancak konser sırasında karşısına çıkan muhabirin sorusu, şarkılardan bile daha çok konuşuldu. İlkin Aydın'ın şaşkınlığı ve ardından verdiği cevap, kısa sürede sosyal medyada paylaşılan bir röportaj anına dönüştü.

Muhabirin annesiyle ilgili sorusuna İlkin Aydın'dan tek kelimelik cevap geldi.

Muhabirin annesiyle ilgili sorusuna İlkin Aydın'dan tek kelimelik cevap geldi.

Muhabir, annesi yanında olan Aydın'a “Devamlı böyle annenizle mi gezersiniz?” diye sordu. Soruyu duyunca kısa bir an şaşıran milli voleybolcu, ardından yalnızca “Evet” dedi. Ne uzun uzun açıklama yaptı ne de konuyu başka yere çekti.

Yanıtın kendisi kadar Aydın'ın o sıradaki yüz ifadesi de dikkat çekti. Birlikte konsere geldiği kişi annesiyken böyle bir soruyla karşılaşması, röportajı izleyenlere de tuhaf geldi.

Görüntüler yayıldıktan sonra yorumlar İlkin Aydın'dan çok muhabirin sorusuna yöneldi.

Sosyal medyada röportajı izleyen pek çok kişi, “Annesiyle konsere gitmesinde şaşırılacak ne var?” diyerek soruya tepki gösterdi. İlkin Aydın'ın “Evet” deyip geçmesi ise kullanıcıların en çok konuştuğu an oldu. Bazıları kısa cevabı ve bakışlarını komik bulurken bazıları da muhabirin sorusunu gereksiz gördü.

Böylece annesiyle Şebnem Ferah dinlemeye giden Aydın, kendisini hiç beklemediği bir magazin gündeminin içinde buldu. Röportajdan geriye kalan şey de konserle ilgili bir açıklama değil, o soruya verilen tek kelimelik cevap oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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