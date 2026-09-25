İlkin Aydın'a Annesiyle Gittiği Konserde Sorulan Soru Şaşırttı: Tek Kelimelik Yanıtı Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlkin Aydın, Şebnem Ferah konserinde bir muhabirin “Devamlı böyle annenizle mi gezersiniz?” sorusuyla karşılaştı. Aydın'ın yanıtı yalnızca “Evet” oldu. Kısa cevabı ve sorunun ardından yüzüne yansıyan şaşkınlık, röportajı sosyal medyanın gündemine taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları'nın sevilen isimlerinden İlkin Aydın, bu kez annesiyle çıktığı konser akşamıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhabirin annesiyle ilgili sorusuna İlkin Aydın'dan tek kelimelik cevap geldi.
Görüntüler yayıldıktan sonra yorumlar İlkin Aydın'dan çok muhabirin sorusuna yöneldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın