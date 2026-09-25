İlkin Aydın'a Annesiyle Gittiği Konserde Sorulan Soru Şaşırttı: Tek Kelimelik Yanıtı Gündem Oldu!

Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen İlkin Aydın, sahadaki enerjisi kadar doğal tavırlarıyla da sevilen isimlerden. Maçlardan sonra verdiği röportajlarda sözü dolandırmaması, heyecanını da tepkisini de saklamaması takipçilerinin alışık olduğu bir tarafı.

Yoğun maç temposunun arasında annesiyle birlikte Şebnem Ferah konserine giden Aydın, geceye dair görüntülerde oldukça keyifliydi. Ancak konser sırasında karşısına çıkan muhabirin sorusu, şarkılardan bile daha çok konuşuldu. İlkin Aydın'ın şaşkınlığı ve ardından verdiği cevap, kısa sürede sosyal medyada paylaşılan bir röportaj anına dönüştü.