Evine Çiğ Tavuk Sokan Herkesi Yakından İlgilendiriyor
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Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi hastalık yapan mikroplar bulunabiliyor.
Tavuğu yıkamak, ilk bakışta temizlik gibi görünse de mutfakta çapraz bulaşma riskini artırıyor.
Tavuktaki mikropları yok etmenin güvenli yolu, eti iç sıcaklığı 74 dereceye ulaşana kadar pişirmek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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