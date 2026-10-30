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Evine Çiğ Tavuk Sokan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Evine Çiğ Tavuk Sokan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:43
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Pek çok kişi haşlamadan ya da pişirmeden önce çiğ tavuğu musluğun altında yıkıyor. Ancak bu alışkanlık, etteki bakterileri yok etmek yerine lavaboya ve tezgâha taşıyabiliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi hastalık yapan mikroplar bulunabiliyor.

Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi hastalık yapan mikroplar bulunabiliyor.

ABD'deki marketlerde satılan her 25 paket tavuktan birinde Salmonella bulunuyor. Clostridium perfringens de çiğ tavukta görülebilen bakteriler arasında yer alıyor.

Hastalık yalnızca az pişmiş tavuk yiyince ortaya çıkmıyor. Çiğ tavuğun ya da suyunun bulaştığı başka yiyecek ve içecekler de gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Tavuğu yıkamak, ilk bakışta temizlik gibi görünse de mutfakta çapraz bulaşma riskini artırıyor.

Tavuğu yıkamak, ilk bakışta temizlik gibi görünse de mutfakta çapraz bulaşma riskini artırıyor.

Yıkama sırasında bazı bakteriler sıçrayan suyla mutfak yüzeylerine geçebiliyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bir çalışmasında, tavuğu yıkadıktan sonra lavaboyu temizleyen her 7 kişiden birinin lavabosunda hâlâ mikrop bulundu.

Bazı kişiler tavuğu tuzlu su, sirke ya da limon suyuyla yıkıyor veya bekletiyor. Bu yöntemin de gıda güvenliği açısından bir faydası yok. Ete sabun ya da deterjan sürmek ise yiyeceğe kimyasal bulaştırdığı için hiç önerilmiyor.

Tavuktaki mikropları yok etmenin güvenli yolu, eti iç sıcaklığı 74 dereceye ulaşana kadar pişirmek.

Tavuktaki mikropları yok etmenin güvenli yolu, eti iç sıcaklığı 74 dereceye ulaşana kadar pişirmek.

Haşlama, kızartma, fırınlama ya da ızgara fark etmiyor; doğru sıcaklıkta pişirme etteki mikropları öldürüyor. Etin içinin bu sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını kesin olarak anlamanın tek yolu ise gıda termometresi.

Hazırlık sırasında çiğ tavuğa dokunmadan önce ve sonra eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı. Çiğ tavuk için ayrı bir kesme tahtası kullanılmalı, tavuğun değdiği tezgâh ve mutfak gereçleri sıcak, sabunlu suyla temizlenmeli.

Tavuğu yine de yıkamak isteyenlerin suyu sıçratmadan, yavaşça akıtması öneriliyor. Ardından lavabo ve çevresi hemen sıcak, sabunlu suyla temizlenip dezenfekte edilmeli.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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