Evine Çiğ Tavuk Sokan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Yıkama sırasında bazı bakteriler sıçrayan suyla mutfak yüzeylerine geçebiliyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bir çalışmasında, tavuğu yıkadıktan sonra lavaboyu temizleyen her 7 kişiden birinin lavabosunda hâlâ mikrop bulundu.

Bazı kişiler tavuğu tuzlu su, sirke ya da limon suyuyla yıkıyor veya bekletiyor. Bu yöntemin de gıda güvenliği açısından bir faydası yok. Ete sabun ya da deterjan sürmek ise yiyeceğe kimyasal bulaştırdığı için hiç önerilmiyor.