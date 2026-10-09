Marketteki Tavuk Neden Bazen Sarı, Bazen Bembeyaz? Sebebi Köy Tavuğu Olması Değilmiş

Tavuğun derisine rengini veren şey, karotenoid adı verilen doğal pigmentler. Havucu turuncu, mısırı sarı yapan bu maddeleri tavuk kendi vücudunda üretemiyor; ne kadar alacağı tamamen yediği yeme bağlı. Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi pigment bakımından zengin yemlerle beslenen tavukların derisinde ve deri altındaki yağda daha fazla sarı renk birikiyor.

Bunu deneylerle gösteren çalışmalar da var. The Journal of Poultry Science'ta yayımlanan bir araştırmada mısırla beslenen piliçlerin göğüs derisi ve bacakları, sorgum ya da arpa ağırlıklı yem verilenlere göre belirgin şekilde daha sarı çıktı. Üstelik belirleyici olan, annenin değil civcivin kendi yediği yem oldu.

USDA da aynı noktanın altını çiziyor: Deri rengi krem tonundan sarıya kadar değişebiliyor ve bu fark yemin türünden kaynaklanıyor. Kurum, bölgelere göre tüketicinin renk tercihi değiştiği için üreticilerin istenen rengi verecek yemi seçtiğini de belirtiyor. Yani 'sarı tavuk daha doğal' algısı yaygınsa, raflara daha sarı tavuk gelmesi için yem içeriğini ayarlamak yeterli.