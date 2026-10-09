Marketteki Tavuk Neden Bazen Sarı, Bazen Bembeyaz? Sebebi Köy Tavuğu Olması Değilmiş
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Market reyonunda yan yana duran iki paketten biri bembeyaz, diğeri koyu sarıysa çoğumuzun eli sarı olana gider. Aklımızdan geçen de bellidir: 'Bu kesin köy tavuğu, daha doğal.' Oysa ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre tavuğun derisindeki renk, etin ne kadar besleyici ya da lezzetli olduğu hakkında bir şey söylemiyor. O sarılığın hikayesi çoğu zaman kümesten değil, yemlikten başlıyor.
Kaynak: USDA
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Tavuğun derisindeki sarılık yemdeki pigmentlerden geliyor
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Aynı yemi yiyen iki tavuktan biri sarı, diğeri beyaz kalabiliyor
Bembeyaz tavuk bozuk ya da kalitesiz anlamına gelmiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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