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Marketteki Tavuk Neden Bazen Sarı, Bazen Bembeyaz? Sebebi Köy Tavuğu Olması Değilmiş

Marketteki Tavuk Neden Bazen Sarı, Bazen Bembeyaz? Sebebi Köy Tavuğu Olması Değilmiş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 08:34
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Market reyonunda yan yana duran iki paketten biri bembeyaz, diğeri koyu sarıysa çoğumuzun eli sarı olana gider. Aklımızdan geçen de bellidir: 'Bu kesin köy tavuğu, daha doğal.' Oysa ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre tavuğun derisindeki renk, etin ne kadar besleyici ya da lezzetli olduğu hakkında bir şey söylemiyor. O sarılığın hikayesi çoğu zaman kümesten değil, yemlikten başlıyor.

Kaynak: USDA

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Tavuğun derisindeki sarılık yemdeki pigmentlerden geliyor

Tavuğun derisindeki sarılık yemdeki pigmentlerden geliyor

Tavuğun derisine rengini veren şey, karotenoid adı verilen doğal pigmentler. Havucu turuncu, mısırı sarı yapan bu maddeleri tavuk kendi vücudunda üretemiyor; ne kadar alacağı tamamen yediği yeme bağlı. Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi pigment bakımından zengin yemlerle beslenen tavukların derisinde ve deri altındaki yağda daha fazla sarı renk birikiyor.

Bunu deneylerle gösteren çalışmalar da var. The Journal of Poultry Science'ta yayımlanan bir araştırmada mısırla beslenen piliçlerin göğüs derisi ve bacakları, sorgum ya da arpa ağırlıklı yem verilenlere göre belirgin şekilde daha sarı çıktı. Üstelik belirleyici olan, annenin değil civcivin kendi yediği yem oldu.

USDA da aynı noktanın altını çiziyor: Deri rengi krem tonundan sarıya kadar değişebiliyor ve bu fark yemin türünden kaynaklanıyor. Kurum, bölgelere göre tüketicinin renk tercihi değiştiği için üreticilerin istenen rengi verecek yemi seçtiğini de belirtiyor. Yani 'sarı tavuk daha doğal' algısı yaygınsa, raflara daha sarı tavuk gelmesi için yem içeriğini ayarlamak yeterli.

Aynı yemi yiyen iki tavuktan biri sarı, diğeri beyaz kalabiliyor

Aynı yemi yiyen iki tavuktan biri sarı, diğeri beyaz kalabiliyor

İş yalnızca yemle bitmiyor. Bazı tavuk ırkları aldıkları pigmenti derilerinde kolayca biriktirirken bazıları bu pigmenti vücutta parçalıyor. Bu yüzden benzer yemlerle büyüyen iki farklı ırktan biri sapsarı, diğeri açık renkli olabiliyor.

Bilim insanları uzun süre bu farkın tek bir genle açıklanabileceğini düşündü. Ancak Frontiers in Physiology'de 2021'de yayımlanan çalışma, sarı ve açık renkli deriler arasında 882 genin farklı çalıştığını ortaya koydu. Bu genler bağışıklık, yağ metabolizması ve pigmentasyonla ilişkili. Araştırmacılara göre deri sarılığı, tek bir anahtarla değil birçok genin ortak etkisiyle belirleniyor.

Kısacası tavuğun derisi, köyde mi yoksa bir çiftlikte mi büyüdüğünü gösteren bir kimlik kartı değil. Sarı deri; tavuğun açık havada dolaştığını, organik beslendiğini ya da daha lezzetli olduğunu tek başına kanıtlamıyor.

Bembeyaz tavuk bozuk ya da kalitesiz anlamına gelmiyor

Bembeyaz tavuk bozuk ya da kalitesiz anlamına gelmiyor

Madalyonun öbür yüzünde de benzer bir yanılgı var: Beyaz tavuğu otomatik olarak kalitesiz saymak. USDA'ya göre çiğ tavuğun rengi mavimsi beyazdan sarıya kadar değişebiliyor ve bunların hepsi normal. Rengi ırk, hareket, yaş ve beslenme belirliyor. Genç tavukların deri altında daha az yağ bulunduğu için mavimsi bir görüntü oluşabiliyor.

Bu yüzden tavuk alırken renge takılmak yerine başka işaretlere bakmak gerekiyor. Bozulmaya başlayan tavukta kötü bir koku, dokunduğunuzda yapışkan ya da kaygan bir yüzey fark ediliyor. Paketin son tüketim tarihi ve reyonun soğukluğu da en az görüntü kadar önemli.

Köy tavuğu arıyorsanız da deri rengi yerine paketteki üretim bilgisine ve etikete göz atmak daha sağlam bir yol. O sarılık size tavuğun nerede gezdiğini değil, ne yediğini ve nasıl bir genetiğe sahip olduğunu anlatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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