Tavuk Pişirirken Çoğumuzun Yaptığı Hata: Zararlı Bileşikler 8 Kat Artıyor

Haşlamaya benzeyen bu yöntemde tavuk, kaynama noktasının altındaki bir sıvıda ağır ağır pişiriliyor. Bu yöntem ekstra yağ ya da tereyağı eklenmesini gerektirmiyor. Tavuk, sıvıyı emdiği için pişirme sonunda daha nemli kalıyor. Araştırmaya göre bu yöntem, tavuğun besin değerini en fazla koruyan pişirme şekli oldu.