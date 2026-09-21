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Tavuk Pişirirken Çoğumuzun Yaptığı Hata: Zararlı Bileşikler 8 Kat Artıyor

Tavuk Pişirirken Çoğumuzun Yaptığı Hata: Zararlı Bileşikler 8 Kat Artıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 12:49
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Mount Sinai Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar, tavuğu pişirmenin en sağlıklı yolunu belirledi. Araştırmaya göre kızartma, ızgara ve fırınlama, tavukta AGE adı verilen zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açıyor. Haşlama ve buharda pişirme ise bu bileşikleri en aza indiriyor. AGE bileşikleri, kalp damar hastalıkları ve kanserle ilişkilendiriliyor.

İşte detaylar...

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AGE bileşikleri, kızartma ve ızgara gibi yüksek ısıyla pişirme yöntemlerinde daha fazla oluşuyor.

AGE bileşikleri, kızartma ve ızgara gibi yüksek ısıyla pişirme yöntemlerinde daha fazla oluşuyor.

AGE, yani ileri glikasyon son ürünleri, gıdalar yüksek ısıya maruz kaldığında oluşan bileşiklerdir. Bu bileşikler vücutta oksidatif strese yol açıyor. Araştırmacılar, oksidatif stresin kanser gelişiminde rol oynadığını belirtiyor. AGE düzeyinin yüksek olması, kalp damar hastalıkları ve obeziteyle de ilişkilendiriliyor.

Kızartılmış tavuk, haşlanmış tavuktan sekiz kat daha fazla AGE içeriyor.

Kızartılmış tavuk, haşlanmış tavuktan sekiz kat daha fazla AGE içeriyor.

Araştırmacılar, çiğ tavuk göğsünde 100 gram başına 769 birim AGE ölçtü. Haşlanan tavukta bu değer 1.210'a, buharda pişirilende ise 1.058'e çıktı. Izgara yapılan tavukta AGE miktarı 4.849'a, fırınlananda 6.639'a yükseldi. Kızartılan tavukta ise bu rakam 9.722'ye kadar çıktı.

Uzmanlar, tavuğu az miktarda sıvıda kısık ateşte pişirmeyi öneriyor.

Uzmanlar, tavuğu az miktarda sıvıda kısık ateşte pişirmeyi öneriyor.

Haşlamaya benzeyen bu yöntemde tavuk, kaynama noktasının altındaki bir sıvıda ağır ağır pişiriliyor. Bu yöntem ekstra yağ ya da tereyağı eklenmesini gerektirmiyor. Tavuk, sıvıyı emdiği için pişirme sonunda daha nemli kalıyor. Araştırmaya göre bu yöntem, tavuğun besin değerini en fazla koruyan pişirme şekli oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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