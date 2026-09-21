Tavuk Pişirirken Çoğumuzun Yaptığı Hata: Zararlı Bileşikler 8 Kat Artıyor
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Mount Sinai Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar, tavuğu pişirmenin en sağlıklı yolunu belirledi. Araştırmaya göre kızartma, ızgara ve fırınlama, tavukta AGE adı verilen zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açıyor. Haşlama ve buharda pişirme ise bu bileşikleri en aza indiriyor. AGE bileşikleri, kalp damar hastalıkları ve kanserle ilişkilendiriliyor.
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AGE bileşikleri, kızartma ve ızgara gibi yüksek ısıyla pişirme yöntemlerinde daha fazla oluşuyor.
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Kızartılmış tavuk, haşlanmış tavuktan sekiz kat daha fazla AGE içeriyor.
Uzmanlar, tavuğu az miktarda sıvıda kısık ateşte pişirmeyi öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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