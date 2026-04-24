Haberler
Yaşam
Marketten Aldığınız Tavuk Paketindeki Bu Pembe Sıvıyı Sakın Gözden Kaçırmayın

Marketten Aldığınız Tavuk Paketindeki Bu Pembe Sıvıyı Sakın Gözden Kaçırmayın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 13:24

Akşam yemeği için paketli tavuk aldınız, ambalajı açtığınızda kenardan sızan pembe bir sıvı fark ettiniz. İlk refleksiniz 'Bu kan mı?' ya da 'Tavuk bozulmuş mu?' olabilir. Ancak uzmanlar, tüketicileri endişelendiren bu durumun aslında bambaşka bir sebebi olduğunu açıklıyor.

İşte paketli tavuklardaki o gizemli pembe sıvının ardındaki gerçekler... 

Birçok kişinin aksine, paket içindeki pembe sıvı kan değildir.

Birçok kişinin aksine, paket içindeki pembe sıvı kan değildir.

Kesim işlemlerinden sonra tavuklarda kan kalmaz. Gördüğünüz o pembe su; su ve miyoglobin adı verilen bir proteinin karışımıdır.

  • Miyoglobin Nedir? Kaslarda oksijen taşımakla görevli olan bu protein, çiğ ete doğal kırmızı veya pembe rengini veren maddedir.

  • Nasıl Oluşur? Tavuk işleme ve paketleme aşamasında belirli bir nemle muhafaza edilir. Bekleme süresince dokulardaki su ve miyoglobin dışarı sızarak bu pembe sıvıyı oluşturur.

Paket içindeki sıvının varlığı tek başına bir bozulma işareti değildir.

Paket içindeki sıvının varlığı tek başına bir bozulma işareti değildir.

Hatta bazen bu sıvının jöle kıvamına geldiğini görebilirsiniz.

  • Neden Jöleleşir? Tavuktaki miyoglobin ve kolajen gibi proteinler soğukta doğal olarak jelatinleşebilir. Bu, proteinlerin katılaşmasından kaynaklanan normal bir durumdur.

  • Ne Zaman Tehlikeli? Eğer pembe sıvıya kötü koku, yapışkan bir doku veya ette bariz bir renk değişimi eşlik ediyorsa, o tavuğu kesinlikle tüketmemeli ve çöpe atmalısınız.

Uzmanlar, bu sıvının doğru pişirme yöntemleriyle herhangi bir risk teşkil etmediğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu sıvının doğru pişirme yöntemleriyle herhangi bir risk teşkil etmediğini belirtiyor.

Ancak gıda güvenliği için şu noktalara dikkat edilmeli:

Doğru Isı: Tavuğun iç sıcaklığı en az 75°C (165°F) olana kadar pişirilmelidir. Bu ısı, olası tüm zararlı bakterileri yok eder.

Yıkamayın: Tavuğu pişirmeden önce yıkamak, paketteki bu sıvının (ve içindeki bakterilerin) mutfak tezgahına ve lavaboya sıçramasına neden olur.

Hava Geçirmez Ambalaj: Vakumlu veya hava geçirmez paketlerde bu sıvıdan daha fazla görülmesi normaldir; çünkü sıvı buharlaşamaz ve içeride hapsolur.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
