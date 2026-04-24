Marketten Aldığınız Tavuk Paketindeki Bu Pembe Sıvıyı Sakın Gözden Kaçırmayın

Ancak gıda güvenliği için şu noktalara dikkat edilmeli:

Doğru Isı: Tavuğun iç sıcaklığı en az 75°C (165°F) olana kadar pişirilmelidir. Bu ısı, olası tüm zararlı bakterileri yok eder.

Yıkamayın: Tavuğu pişirmeden önce yıkamak, paketteki bu sıvının (ve içindeki bakterilerin) mutfak tezgahına ve lavaboya sıçramasına neden olur.

Hava Geçirmez Ambalaj: Vakumlu veya hava geçirmez paketlerde bu sıvıdan daha fazla görülmesi normaldir; çünkü sıvı buharlaşamaz ve içeride hapsolur.