Anadolu'nun Göbeğindeki Yer: "Bin Tanrılı Şehir" Olarak Bilinse de Gizemi Bir Türlü Çözülemedi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Anadolu’nun kalbinde, tarihin akışını değiştiren Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilişinin 40. gurur yılını kutluyor. Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan bu görkemli şehir, devasa surları, tarihin ilk barış antlaşması ve hala çözülemeyen 'Yeşil Taş' gizemiyle 2026 yılında da dünya gündemindeki yerini koruyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Hattuşa’nın dünya barışı için taşıdığı sembolik öneme vurgu yaptı.

Tarihteki ilk yazılı uluslararası barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'na ait çivi yazılı tabletlerin bu topraklarda bulunması, Hattuşa’yı evrensel bir barış sembolü haline getiriyor.

Özünel, 'Bu mekan, UNESCO’nun dünya ve insanlığa barış getirme idealinin en önemli temsilcilerinden biri. Hattuşa, UNESCO idealleriyle bütünleşen nice 40 yılları kutlamalı,' diyerek antik kentin küresel değerine dikkat çekti.

Hattuşa, tarih boyunca "Bin Tanrılı Şehir" olarak anıldı.

Bu ismin arkasında Hititlerin hoşgörülü ve kapsayıcı inanç sistemi yatıyor. Hititler, fethettikleri her coğrafyanın tanrılarını kendi panteonlarına dahil ederek, şehri devasa bir inanç merkezine dönüştürdüler. Şehrin etrafını saran Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yerkapı gibi mimari şaheserler, bu devasa imparatorluğun gücünü bugün bile ziyaretçilere hissettiriyor.

Hattuşa’nın en çok merak edilen noktalarından biri ise Büyük Tapınak’ın ortasında bulunan tek parça Yeşil Kaya Bloğu.

Çevresindeki hiçbir yapıya benzemeyen ve bölgede benzeri bulunmayan bu taşın gizemi binlerce yıldır çözülemedi.

  • Halk İnancı: Bölge halkı taşın bir 'dilek taşı' olduğuna ve pozitif enerji yaydığına inanıyor.

  • Bilimsel Görüş: Arkeologlar taşı nefrit veya serpantin olarak tanımlasa da bölgede başka örneğinin olmaması soru işaretlerini artırıyor.

  • Teoriler: Bazı araştırmacılar, bu sıra dışı taşın uzaydan gelen bir meteorit parçası olabileceğini iddia ediyor.

Şehrin en yüksek noktası olan Büyükkale (Kral Kalesi), Hitit krallarının ikamet ettiği görkemli bir saray kompleksi olarak zamana meydan okuyor.

Kazılarda gün ışığına çıkarılan eşsiz sfenksler, paha biçilemez tabletler ve takılar ise bugün Boğazköy Müzesi’nde ziyaretçilerini binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.

Hattuşa, sadece taş ve topraktan ibaret bir ören yeri değil; Prof. Dr. Özünel’in de belirttiği gibi, Hititlerden bugüne süzülüp gelen geleneklerin hala nefes aldığı yaşayan bir kültürel miras alanı olarak 40. yılında dünyayı selamlıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
