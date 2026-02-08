Bir İçerik Üreticisi Konuya Açıklık Getirdi: Market Tavuklarında Hormon ve Antibiyotik Var mı?

Kaynak: https://www.instagram.com/kalorinihes...
Son dönemde tavuk çiftliklerinde, civcivlerin günler içinde büyüdüğünü gösteren videolar sık sık viral oluyor. Bu da elbette kafa karışıklığına sebep oluyor. Normal şartlarda neredeyse 1 sene içinde büyüyen tavukların, çiftliklerde bu kadar kısa sürede büyümesi akıllara hormon ve antibiyotik ihtimalini getiriyor. Peki işin aslı ne?
'kalorinihesapla' isimli içerik üreticisi tavukların hızlı büyüyor olmasının sebeplerini açıkladı. Anlattıkları pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderse de duruma yine de şüphe ile yaklaşanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesele hormon değil tavuğun türü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın