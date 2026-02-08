onedio
Bir İçerik Üreticisi Konuya Açıklık Getirdi: Market Tavuklarında Hormon ve Antibiyotik Var mı?

Bir İçerik Üreticisi Konuya Açıklık Getirdi: Market Tavuklarında Hormon ve Antibiyotik Var mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
08.02.2026 - 14:23
08.02.2026 - 14:23

Son dönemde tavuk çiftliklerinde, civcivlerin günler içinde büyüdüğünü gösteren videolar sık sık viral oluyor. Bu da elbette kafa karışıklığına sebep oluyor. Normal şartlarda neredeyse 1 sene içinde büyüyen tavukların, çiftliklerde bu kadar kısa sürede büyümesi akıllara hormon ve antibiyotik ihtimalini getiriyor. Peki işin aslı ne?

'kalorinihesapla' isimli içerik üreticisi tavukların hızlı büyüyor olmasının sebeplerini açıkladı. Anlattıkları pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderse de duruma yine de şüphe ile yaklaşanlar oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/kalorinihes...
Mesele hormon değil tavuğun türü.

Mesele hormon değil tavuğun türü.

İçerik üreticisinin anlattığına göre market tavuklarının hızlı büyümesi hormonlardan değil, yaklaşık yüz yıldır geliştirilen Ross ve Cobb gibi özel etlik ırkların genetik potansiyelinden kaynaklanıyor. Türkiye’de 2006’dan beri büyüme amaçlı hormon ve antibiyotik kullanımı yasak. Ayrıca bu tür uygulamalar ekonomik olarak da sürdürülebilir değil.

