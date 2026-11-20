Muhtemel Aşk'ın Yapay Zekalı Paris Sahnesi Sonrası Eski Dizilerin Yurt Dışında Çekilen Sahneleri Gündem Oldu
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Muhtemel Aşk dizisinde Kadir ve Defne'nin yapay zekayla Paris'te oldukları iddia edilen görüntüleri sosyal medyada konuşuldu. Paylaşımın ardından Çukur gibi dizilerin kısa süre için bile olsa yurt dışına gidilerek çekilen sahneleri de gündeme geldi.
Muhtemel Aşk'ta yapay zeka sahnelerine bir yenisi daha eklendi.
Çukur'un ekibi ilk sezonda Paris'e gitmişti.
Üçüncü sezonda ise rota Berlin oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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