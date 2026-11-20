Muhtemel Aşk, yapay zeka sahneleriyle daha önce de gündeme gelmişti. Eylül ayında Kadir'in uçaktan indiği sahnenin, kasımda ise Tolga ile Kader'in denizdeki anlarının yapay zekayla hazırlandığı görülmüştü.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Kadir ve Defne'nin bu kez yapay zekayla Paris'te olduğu iddia edildi.