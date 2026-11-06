"Tolga" Feyyaz Şerifoğlu'nun Muhtemel Aşk'taki Deniz Sahnesi Yapay Zeka Çıktı
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Show TV’nin dizisi Muhtemel Aşk’ın 20. bölümünde denize atlama ve oturma sahnelerinin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı görüldü. Özellikle Feyyaz Şerifoğlu’nun canlandırdığı Tolga ile Leyla Feray’ın hayat verdiği Kader’in denizdeki anları dikkat çekti. Daha önce uçak sahnesiyle de gündem olan dizideki bu tercih, sosyal medyada izleyicileri ikiye böldü.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünde Tolga ile Kader'in denizdeki anlarının yapay zekayla hazırlandığı görüldü.
Eylülde uçak sahnesiyle gündem olan dizide yapay zeka bu kez kasım soğuğunda denizde devreye girdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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