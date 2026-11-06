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"Tolga" Feyyaz Şerifoğlu'nun Muhtemel Aşk'taki Deniz Sahnesi Yapay Zeka Çıktı

"Tolga" Feyyaz Şerifoğlu'nun Muhtemel Aşk'taki Deniz Sahnesi Yapay Zeka Çıktı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 15:51
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Show TV’nin dizisi Muhtemel Aşk’ın 20. bölümünde denize atlama ve oturma sahnelerinin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı görüldü. Özellikle Feyyaz Şerifoğlu’nun canlandırdığı Tolga ile Leyla Feray’ın hayat verdiği Kader’in denizdeki anları dikkat çekti. Daha önce uçak sahnesiyle de gündem olan dizideki bu tercih, sosyal medyada izleyicileri ikiye böldü.

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Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünde Tolga ile Kader'in denizdeki anlarının yapay zekayla hazırlandığı görüldü.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünde Tolga ile Kader'in denizdeki anlarının yapay zekayla hazırlandığı görüldü.

Show TV'nin perşembe akşamlarının iddialı dizisi Muhtemel Aşk, bir haftalık aranın ardından 5 Kasım Perşembe akşamı 20. bölümüyle ekrana döndü. Ancak bölümün ardından konuşulan hikâye değil, bir görsel ayrıntı oldu.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide, denize atlama ve oturma sahnelerinin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı görüldü.

Özellikle Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Tolga ile Leyla Feray'ın hayat verdiği Kader'in denizdeki anları izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kader'in fenalaşarak bayıldığı ve suya düştüğü final sahnesinde, iki karakterin denizdeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekim ayında kadroya katılan Leyla Feray, dizide Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ'ı canlandırıyor. Kader'in hikâyeye katılmasıyla dizideki DNA testi sırrı da yeniden gündeme gelmişti.

Eylülde uçak sahnesiyle gündem olan dizide yapay zeka bu kez kasım soğuğunda denizde devreye girdi.

Eylülde uçak sahnesiyle gündem olan dizide yapay zeka bu kez kasım soğuğunda denizde devreye girdi.

Muhtemel Aşk, yapay zeka kullanımıyla ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül ayında Kadir'in uçaktan indiği sahnenin de yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kadir'e hayat veren Ekin Koç, o sahnenin kamera arkasını Instagram hesabından paylaşmıştı. Görüntülerde çekimin gerçek bir uçak olmadan yapıldığı, uçağın ve merdivenlerin sahneye sonradan eklendiği görülmüştü.

Bu kez ise yapay zeka denizde devreye girdi. Dizinin çekimlerinin kasım ayında sürdüğü düşünüldüğünde, oyuncuların soğuk suya girmesi yerine bu yolun tercih edilmesi pek çok izleyiciye mantıklı geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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