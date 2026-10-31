Yeni Bölümü İptal Edilen Muhtemel Aşk'ın Kadrosunda Sürpriz Ayrılık!
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Show TV’nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk’ta ilk ayrılık belli oldu. Defne’nin teyzesi Suzan Poyraz’a hayat veren Selen Domaç, karakterinin hikâyesi sona erdiği için diziye veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Domaç, 22. bölümde kadrodan ayrılacak. Üstelik bu gelişme, dizinin final yapacağı konuşulurken geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.
Veda haberi, Muhtemel Aşk'ın final iddialarının gündemden düşmediği bir dönemde geldi.
Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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