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Yeni Bölümü İptal Edilen Muhtemel Aşk'ın Kadrosunda Sürpriz Ayrılık!

Yeni Bölümü İptal Edilen Muhtemel Aşk'ın Kadrosunda Sürpriz Ayrılık!

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 14:31
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Show TV’nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk’ta ilk ayrılık belli oldu. Defne’nin teyzesi Suzan Poyraz’a hayat veren Selen Domaç, karakterinin hikâyesi sona erdiği için diziye veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Domaç, 22. bölümde kadrodan ayrılacak. Üstelik bu gelişme, dizinin final yapacağı konuşulurken geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.

Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk'ta kadro değişiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'a hayat veren Selen Domaç, diziye veda ediyor.

Ayrılığın nedeni ise karakterin hikâyesinin sona ermesi. Domaç'ın 22. bölümde ekiple vedalaşacağı belirtildi. Yayın akışında bir değişiklik olmazsa seyirciler Suzan'ı ekranda yalnızca üç bölüm daha görecek.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizi, bu yazın başında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı.

Veda haberi, Muhtemel Aşk'ın final iddialarının gündemden düşmediği bir dönemde geldi.

Veda haberi, Muhtemel Aşk'ın final iddialarının gündemden düşmediği bir dönemde geldi.

Muhtemel Aşk, son haftalarda reytinglerde istediği sonuçları alamıyor. Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyen dizinin final yapacağı uzun süredir konuşuluyordu.

Final iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül sonunda dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağı öne sürülmüş, dizinin resmi hesabı bu iddiaya 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' yanıtını vermişti. Ancak son ölçümlerde 1'li reytinglere gerileyen dizi için kaygılar yeniden alevlendi.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Dizinin seyircisi bu hafta yeni bölüm izleyemedi. 29 Ekim akşamı yayınlanması beklenen 20. bölüm, Show TV'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın akışı nedeniyle ertelenmiş, dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberinde ise yeni bölümün yayınlanmamasının arkasında düşük reklam gelirlerinin de olduğu öne sürüldü. Kanal cephesinden bu iddiaya dair bir açıklama yapılmadı.

Muhtemel Aşk'ın merakla beklenen 20. bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Suzan'ın hikâyesinin nasıl sona ereceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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