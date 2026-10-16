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Reytinglerde İlk 10'a Giremeyince Final Beklenen Muhtemel Aşk'ın Akıbeti Belli Oldu

Reytinglerde İlk 10'a Giremeyince Final Beklenen Muhtemel Aşk'ın Akıbeti Belli Oldu

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 16:19
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Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisi son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince final yapması bekleniyordu. Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural’ın paylaşımına göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim’de 18. bölümü yayınlanan dizinin önünde 8 bölüm daha var. Show TV’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KAYNAK: Deniz Tural

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre Muhtemel Aşk 26. bölüme kadar uzatıldı.

Dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre Muhtemel Aşk 26. bölüme kadar uzatıldı.

Reytinglerdeki düşüş nedeniyle Muhtemel Aşk'ın kısa süre içinde final yapacağı konuşuluyordu. Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımı tabloyu değiştirdi. Tural'a göre Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi 26. bölüme kadar uzatıldı.

Muhtemel Aşk, 15 Ekim Perşembe akşamı 18. bölümüyle ekrana geldi. Yani yorumcunun aktardığı bilgi doğruysa dizinin önünde 8 bölüm daha var. Yayın akışında bir değişiklik olmazsa final aralık ayının ilk yarısına denk geliyor.

Ağustos ayında da kulislerde dizinin 25. bölüme kadar uzatıldığı konuşulmuştu. Yeni bilgi, o dönemki rakamın bir bölüm daha ötesine geçiyor. Show TV ve yapım şirketi MF Yapım'dan ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Muhtemel Aşk, son iki haftanın reyting listelerinde Total, AB ve ABC1'in hiçbirinde ilk 10'a giremedi.

Muhtemel Aşk, son iki haftanın reyting listelerinde Total, AB ve ABC1'in hiçbirinde ilk 10'a giremedi.

Uzatma haberinin dikkat çekmesinin nedeni dizinin son haftalardaki reyting tablosu. 17 Eylül'de AB'de 7., ABC1'de 6. sırada yer alan Muhtemel Aşk, 24 Eylül'de Total listesinin dışına düştü; AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabildi.

1 Ekim'de ise üç listenin de dışında kaldı. 15 Ekim akşamı da tablo değişmedi; Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçlarının zirvede olduğu gecede dizi yine ilk 10'a adını yazdıramadı.

Üstelik sezonun ilk haftalarında A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için art arda final kararı verilmişti. Bu erken final dalgası, reytinglerde zorlanan Muhtemel Aşk'ın da sıradaki isim olacağı yorumlarına neden oluyordu.

Final iddiaları ağustostan bu yana üçüncü kez gündeme geldi.

Final iddiaları ağustostan bu yana üçüncü kez gündeme geldi.

Muhtemel Aşk için 'erken final' ilk kez temmuz sonunda, reytingler 4'ün altına inince konuşulmaya başlandı. O dönem dizinin Melis'i Hayal Köseoğlu iddiaları TikTok'taki bir canlı yayında yalanlamış ve 'Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?' demişti.

Eylül sonunda ise dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağı öne sürüldü. Soru doğrudan dizinin resmi hesabına yöneltildi, gelen yanıt şuydu: 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' Deniz Tural'ın paylaşımı doğru çıkarsa 29 Ekim tarihi geride kalacak.

18 Haziran'da yaz dizisi olarak başlayan Muhtemel Aşk, yeni sezonda da yayınına devam ediyor. Altan Dönmez'in yönettiği, Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı dizinin son bölümünde Tolga ile Özlem'in düğünü, Ali'nin babalık açıklamasıyla krize dönüşmüştü. Dizinin kaderini netleştirecek resmi açıklama ise hâlâ bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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