Reytinglerde İlk 10'a Giremeyince Final Beklenen Muhtemel Aşk'ın Akıbeti Belli Oldu
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Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisi son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince final yapması bekleniyordu. Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural’ın paylaşımına göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim’de 18. bölümü yayınlanan dizinin önünde 8 bölüm daha var. Show TV’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KAYNAK: Deniz Tural
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Dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre Muhtemel Aşk 26. bölüme kadar uzatıldı.
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Muhtemel Aşk, son iki haftanın reyting listelerinde Total, AB ve ABC1'in hiçbirinde ilk 10'a giremedi.
Final iddiaları ağustostan bu yana üçüncü kez gündeme geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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