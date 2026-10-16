Reytinglerde İlk 10'a Giremeyince Final Beklenen Muhtemel Aşk'ın Akıbeti Belli Oldu

Uzatma haberinin dikkat çekmesinin nedeni dizinin son haftalardaki reyting tablosu. 17 Eylül'de AB'de 7., ABC1'de 6. sırada yer alan Muhtemel Aşk, 24 Eylül'de Total listesinin dışına düştü; AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabildi.

1 Ekim'de ise üç listenin de dışında kaldı. 15 Ekim akşamı da tablo değişmedi; Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçlarının zirvede olduğu gecede dizi yine ilk 10'a adını yazdıramadı.

Üstelik sezonun ilk haftalarında A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için art arda final kararı verilmişti. Bu erken final dalgası, reytinglerde zorlanan Muhtemel Aşk'ın da sıradaki isim olacağı yorumlarına neden oluyordu.