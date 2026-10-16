article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Beklenirken 26. Bölüme Uzatılan Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Kadir'in İkizi Katıldı

Final Beklenirken 26. Bölüme Uzatılan Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Kadir'in İkizi Katıldı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 19:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk'ta uzun süredir beklenen karakter sonunda ekrana geliyor. Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ'a Leyla Feray hayat verecek. Üstelik bu gelişme, dizinin final yapacağı konuşulurken geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir'in ikizi Kader Emindağ rolü Leyla Feray'ın oldu.

Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir'in ikizi Kader Emindağ rolü Leyla Feray'ın oldu.

Muhtemel Aşk'ın hikâyesine yeni bir Emindağ dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ekin Koç'un hayat verdiği Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ karakterini Leyla Feray canlandıracak. Kader, dizide uzun süredir beklenen karakterler arasındaydı. Ekip şu sıralar 19. bölümün çekimlerini sürdürüyor. Kader'in hikâyeye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz açıklanmadı.

Kadroya yeni isim, Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı konuşulurken geldi.

Kadroya yeni isim, Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı konuşulurken geldi.

Yeni karakter haberinin zamanlaması da dikkat çekti. Muhtemel Aşk son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince dizinin final yapacağı konuşuluyordu.

Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim Perşembe akşamı 18. bölümüyle ekrana gelen dizinin önünde, bu bilgi doğruysa 8 bölüm daha var.

Final iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül sonunda dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağı öne sürülmüştü. Dizinin resmi hesabı bu iddiaya 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' yanıtını vermişti.

Show TV ve MF Yapım'dan uzatmaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yine de hikâyeye yeni bir aile üyesinin eklenmesi, dizinin yakın zamanda veda etmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan bu, yeni sezondaki ilk kadro takviyesi değil. Dizinin 13. bölümünden itibaren Tamer karakteriyle Özgür Daniel Foster da kadroya katılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın