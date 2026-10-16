Final Beklenirken 26. Bölüme Uzatılan Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Kadir'in İkizi Katıldı

Yeni karakter haberinin zamanlaması da dikkat çekti. Muhtemel Aşk son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince dizinin final yapacağı konuşuluyordu.

Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim Perşembe akşamı 18. bölümüyle ekrana gelen dizinin önünde, bu bilgi doğruysa 8 bölüm daha var.

Final iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül sonunda dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağı öne sürülmüştü. Dizinin resmi hesabı bu iddiaya 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' yanıtını vermişti.

Show TV ve MF Yapım'dan uzatmaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yine de hikâyeye yeni bir aile üyesinin eklenmesi, dizinin yakın zamanda veda etmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan bu, yeni sezondaki ilk kadro takviyesi değil. Dizinin 13. bölümünden itibaren Tamer karakteriyle Özgür Daniel Foster da kadroya katılmıştı.