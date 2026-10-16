Final Beklenirken 26. Bölüme Uzatılan Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Kadir'in İkizi Katıldı
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Show TV'nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk'ta uzun süredir beklenen karakter sonunda ekrana geliyor. Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ'a Leyla Feray hayat verecek. Üstelik bu gelişme, dizinin final yapacağı konuşulurken geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir'in ikizi Kader Emindağ rolü Leyla Feray'ın oldu.
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Kadroya yeni isim, Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı konuşulurken geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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