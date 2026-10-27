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Yayın Akışı Değişti, Muhtemel Aşk'ın Yeni Bölümü İptal Edildi

Yayın Akışı Değişti, Muhtemel Aşk'ın Yeni Bölümü İptal Edildi

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 12:23
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Show TV’nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk, bu hafta ekranda olmayacak. 29 Ekim akşamı yayınlanması beklenen 20. bölüm Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ertelendi. Dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelecek.

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Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekrana gelmişti. Seyirciler yeni bölümü 29 Ekim akşamı bekliyordu.

Ancak Show TV, Cumhuriyet'in 103. yılı nedeniyle perşembe akşamının yayın akışını değiştirdi. Dizinin yerine Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelecek. Olağan akışa dönülmesi halinde 20. bölümün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk'ın yerine, ilk Türk operasının 27 günde bestelenişini anlatan Bir Cumhuriyet Şarkısı ekrana gelecek.

Muhtemel Aşk'ın yerine, ilk Türk operasının 27 günde bestelenişini anlatan Bir Cumhuriyet Şarkısı ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024'te vizyona girmişti. Film, 1930'ların Türkiye'sinde sanatla devrim yapmak isteyen bir grup gencin hikâyesini anlatıyor.

Hikâyenin merkezinde, Atatürk'ün isteğiyle bestelenen ilk Türk operası Özsoy var. Ahmed Adnan Saygun'un bu eseri yalnızca 27 günde nasıl bestelediği filmde ekrana taşınıyor.

Filmin kadrosu da oldukça kalabalık. Ahmed Adnan Saygun'u Salih Bademci, Mustafa Kemal Atatürk'ü Ertan Saban canlandırıyor. Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Bensu Soral ve Okan Yalabık da filmde rol alan isimler arasında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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