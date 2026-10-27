Yayın Akışı Değişti, Muhtemel Aşk'ın Yeni Bölümü İptal Edildi
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Show TV’nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk, bu hafta ekranda olmayacak. 29 Ekim akşamı yayınlanması beklenen 20. bölüm Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ertelendi. Dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelecek.
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Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.
Muhtemel Aşk'ın yerine, ilk Türk operasının 27 günde bestelenişini anlatan Bir Cumhuriyet Şarkısı ekrana gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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