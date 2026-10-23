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Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de Böyle Bitmişti: Muhtemel Aşk 1'li Reytinglere Geriledi

Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de Böyle Bitmişti: Muhtemel Aşk 1'li Reytinglere Geriledi

Show tv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 16:38
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Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisi, 22 Ekim Perşembe reytinglerinde Total'de 1,95 ile 18. sıraya geriledi. Bir hafta önce resmi hesaptan 'ekran yolculuğuna devam ediyor' mesajı veren dizinin 2'nin altına düşmesi, final iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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Show TV dizisi Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95 ile 18. sıraya geriledi.

Show TV dizisi Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95 ile 18. sıraya geriledi.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95 aldı ve 18. sırada kaldı. AB'de 1,94 ile 13., ABC1'de ise 2,37 ile 14. oldu.

Düşüş bir hafta öncesiyle kıyaslandığında daha net görülüyor. Dizi 15 Ekim'de Total'de 2,35, AB'de 2,60, ABC1'de 2,65 almıştı. Yani bir haftada Total'de 0,40, AB'de ise 0,66 puan kaybetti.

Aynı akşamın dizi yarışında ise tablo bambaşkaydı. ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i Total'de 4,49, Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i 4,44 aldı. NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı da 3,55 ile Total'de 7. sıraya yerleşti.

Dizinin resmi hesabı 17 Ekim'de "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı vermişti.

Dizinin resmi hesabı 17 Ekim'de "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı vermişti.

Haziran'da yaz dizisi olarak başlayan ve uzun süre perşembe akşamlarının lideri olan Muhtemel Aşk, yeni sezonda rakiplerin ekrana dönmesiyle Total, AB ve ABC1'de ilk 10'un dışına düşmüştü.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığını paylaşmıştı. Bu bilgi bazı haber sitelerinde '26. bölümde final' şeklinde yer aldı. Bunun üzerine dizinin resmi hesabı 17 Ekim Cumartesi bir paylaşım yaptı. Dizinin 'ekran yolculuğuna devam ettiği' vurgulandı ve izleyicilerden olumsuz haberlere itibar etmemeleri istendi.

Ancak paylaşımda bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyordu. Bu yalanlamanın ardından gelen ilk reyting sonucunun 2'nin altında kalması, sosyal medyada 'final çanları' yorumlarını beraberinde getirdi.

Bu sezon 1'li rakamları ya da altını gören diziler ekranda uzun süre kalamadı.

Bu sezon 1'li rakamları ya da altını gören diziler ekranda uzun süre kalamadı.

Bu sezonun yaprak dökümünde reytingi 1'li rakamlara inen diziler için erken final kararları peş peşe geldi. Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı 7 Ekim'deki final bölümünde Total'de 0,85'e düştü. Kubilay Aka'nın Mercan Köşk'ü de veda etmeden önce AB'de 0,87'yi görmüştü.

NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz ise 2. bölümünde AB'de 1,04'e geriledi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizi 2 Kasım'daki 4. bölümüyle veda edecek. ATV'nin A.B.İ.'si de ikinci sezon finalinde AB'de 1,63'te kalmıştı.

Peki Muhtemel Aşk bu listeye eklenecek mi? Show TV'den ya da yapım şirketi MF Yapım'dan şu ana kadar bir final açıklaması gelmedi. Dizinin önümüzdeki haftalardaki reyting sonuçları ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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