Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de Böyle Bitmişti: Muhtemel Aşk 1'li Reytinglere Geriledi

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95 aldı ve 18. sırada kaldı. AB'de 1,94 ile 13., ABC1'de ise 2,37 ile 14. oldu.

Düşüş bir hafta öncesiyle kıyaslandığında daha net görülüyor. Dizi 15 Ekim'de Total'de 2,35, AB'de 2,60, ABC1'de 2,65 almıştı. Yani bir haftada Total'de 0,40, AB'de ise 0,66 puan kaybetti.

Aynı akşamın dizi yarışında ise tablo bambaşkaydı. ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i Total'de 4,49, Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i 4,44 aldı. NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı da 3,55 ile Total'de 7. sıraya yerleşti.