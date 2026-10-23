Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de Böyle Bitmişti: Muhtemel Aşk 1'li Reytinglere Geriledi
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Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisi, 22 Ekim Perşembe reytinglerinde Total'de 1,95 ile 18. sıraya geriledi. Bir hafta önce resmi hesaptan 'ekran yolculuğuna devam ediyor' mesajı veren dizinin 2'nin altına düşmesi, final iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Show TV dizisi Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı Total'de 1,95 ile 18. sıraya geriledi.
Dizinin resmi hesabı 17 Ekim'de "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı vermişti.
Bu sezon 1'li rakamları ya da altını gören diziler ekranda uzun süre kalamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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