Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Resmi Hesaptan Yalanlama Geldi
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Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisinin 26. bölümle final yapacağı konuşulurken resmi hesaptan açıklama geldi. 17 Ekim’de yapılan paylaşımda dizinin “ekran yolculuğuna devam ettiği” söylendi ve izleyicilerden olumsuz haberlere itibar etmemeleri istendi. Ancak paylaşımda bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyor.
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Muhtemel Aşk'ın resmi hesabı, 26. bölümle final yapılacağı haberlerinin ertesi günü "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı verdi.
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İşte Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yapılan o paylaşım:
Paylaşım kısa sürede 90 binden fazla görüntülendi, hayranlar "40 bölüme kadar buradayız" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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