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Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Resmi Hesaptan Yalanlama Geldi

Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Resmi Hesaptan Yalanlama Geldi

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 09:05
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Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisinin 26. bölümle final yapacağı konuşulurken resmi hesaptan açıklama geldi. 17 Ekim’de yapılan paylaşımda dizinin “ekran yolculuğuna devam ettiği” söylendi ve izleyicilerden olumsuz haberlere itibar etmemeleri istendi. Ancak paylaşımda bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyor.

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Muhtemel Aşk'ın resmi hesabı, 26. bölümle final yapılacağı haberlerinin ertesi günü "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı verdi.

Muhtemel Aşk'ın resmi hesabı, 26. bölümle final yapılacağı haberlerinin ertesi günü "ekran yolculuğuna devam ediyor" mesajı verdi.

Muhtemel Aşk'ın resmi X hesabı 17 Ekim Cumartesi bir paylaşım yaptı. Mesajda ilk bölümden bu yana diziye destek veren izleyicilere teşekkür edildi. Dizinin 'ekran yolculuğuna devam ettiği' vurgulandı, paylaşıma Show TV de etiketlendi.

Mesajın zamanlaması dikkat çekti. Bir gün önce dizi yorumcusu Deniz Tural, dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığını paylaşmıştı. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu var. Ancak bazı haber sitelerinde bu bilgi, dizinin 26. bölümle izleyicilere veda edeceği şeklinde yer aldı.

Resmi hesabın paylaşımında bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyor. Yani dizinin kaç bölüm daha süreceği hâlâ resmi olarak açıklanmış değil.

İşte Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yapılan o paylaşım:

İşte Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yapılan o paylaşım:
twitter.com

Paylaşım kısa sürede 90 binden fazla görüntülendi, hayranlar "40 bölüme kadar buradayız" dedi.

Paylaşım kısa sürede 90 binden fazla görüntülendi, hayranlar "40 bölüme kadar buradayız" dedi.

Yorumlarda izleyiciler dizinin yaza kadar sürmesini diledi, '40 bölüme kadar buradayız' diyenler de oldu. Yabancı hayranlar ise dizinin 50 bölüme uzatılıp uzatılamayacağını sordu.

Resmi hesap da hayranlarla sohbete katıldı. Kendine 'AşkFandom' diyen izleyicilere 'AşkMin bunu sevdi!' yanıtı verildi. Defne ile Kadir'in hikâyesini 'DefKad' etiketiyle takip eden hayranlar bu mesajı, finalin şimdilik gündemde olmadığının işareti olarak yorumladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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