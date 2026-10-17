Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Resmi Hesaptan Yalanlama Geldi

Muhtemel Aşk'ın resmi X hesabı 17 Ekim Cumartesi bir paylaşım yaptı. Mesajda ilk bölümden bu yana diziye destek veren izleyicilere teşekkür edildi. Dizinin 'ekran yolculuğuna devam ettiği' vurgulandı, paylaşıma Show TV de etiketlendi.

Mesajın zamanlaması dikkat çekti. Bir gün önce dizi yorumcusu Deniz Tural, dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığını paylaşmıştı. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu var. Ancak bazı haber sitelerinde bu bilgi, dizinin 26. bölümle izleyicilere veda edeceği şeklinde yer aldı.

Resmi hesabın paylaşımında bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyor. Yani dizinin kaç bölüm daha süreceği hâlâ resmi olarak açıklanmış değil.