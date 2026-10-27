Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Sona Erdi: Galatasaray Derbisinin Ardından Yollar Ayrıldı!

Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'le bir araya geldiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin büyük bölümünün teknik direktör değişikliğinden yana olduğu aktarılırken Nefes'in haberinde ise Kartal'ın istifa talebinin Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Böylece Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal dönemi daha sona ermiş oldu. Sarı-lacivertli kulübün ayrılıkla ilgili resmi açıklaması beklenirken gözler şimdiden takımın başına geçecek yeni teknik direktöre çevrildi.