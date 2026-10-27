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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Sona Erdi: Galatasaray Derbisinin Ardından Yollar Ayrıldı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Sona Erdi: Galatasaray Derbisinin Ardından Yollar Ayrıldı!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 20:39
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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık haberi geldi! Derbi sonrası eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği için harekete geçen sarı-lacivertli yönetimde kritik görüşmeler gerçekleştirildi. 

A Spor'un haberine göre Başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı Samandıra'daki görüşmenin ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından başlayan hareketlilik, teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı haberleriyle yeni bir boyuta taşındı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından başlayan hareketlilik, teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı haberleriyle yeni bir boyuta taşındı.

Sarı-lacivertli ekipte derbi mağlubiyetinin faturası deneyimli teknik adama kesildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, maçın ardından hem oynanan futbol hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri tartışma konusu olmuştu. Özellikle son haftalarda alınan sonuçların ardından taraftarların tepkisi giderek artarken gözler kulüp yönetiminin vereceği karara çevrilmişti.

Derbinin ardından Kartal'ın istifasını yönetime sunduğu yönünde haberler gündeme geldi. Daha önce de istifa kararı almasına rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın desteğiyle görevine devam eden deneyimli teknik adamın bu kez takımdan ayrılacağı konuşulmaya başladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya gitmesiyle birlikte ayrılık süreci hız kazandı. A Spor'un aktardığı bilgilere göre yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya gitmesiyle birlikte ayrılık süreci hız kazandı. A Spor'un aktardığı bilgilere göre yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'le bir araya geldiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin büyük bölümünün teknik direktör değişikliğinden yana olduğu aktarılırken Nefes'in haberinde ise Kartal'ın istifa talebinin Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Böylece Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal dönemi daha sona ermiş oldu. Sarı-lacivertli kulübün ayrılıkla ilgili resmi açıklaması beklenirken gözler şimdiden takımın başına geçecek yeni teknik direktöre çevrildi.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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