Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Sona Erdi: Galatasaray Derbisinin Ardından Yollar Ayrıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık haberi geldi! Derbi sonrası eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği için harekete geçen sarı-lacivertli yönetimde kritik görüşmeler gerçekleştirildi.
A Spor'un haberine göre Başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı Samandıra'daki görüşmenin ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.
Popüler Anketler 🤔
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından başlayan hareketlilik, teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı haberleriyle yeni bir boyuta taşındı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya gitmesiyle birlikte ayrılık süreci hız kazandı. A Spor'un aktardığı bilgilere göre yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın