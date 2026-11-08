article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Manchester United 8 Gollü Maçın Ardından Milli Araya Küme Düşme Hattında Girdi

Manchester United 8 Gollü Maçın Ardından Milli Araya Küme Düşme Hattında Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 22:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk etti. Konuk ekip maçın ilk dakikalarında iki gol buldu. Kaptan Bruno Fernandes'in penaltı golüyle başlayan karşılıklı goller ilk yarıyı 2-2 eşitlikle kapattı. 90 dakika ise 4-4 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşananlar Manchester United'ın milli ara öncesi puan durumundaki yerini belirledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuk ekip iki dakikada iki gol buldu.

Konuk ekip iki dakikada iki gol buldu.

Konuk ekip karşılaşmanın hemen başında iki gol buldu. Alysson'un 2. dakikadaki golünü, 4. dakikada Jackson'ın golü izledi ve Aston Villa Old Trafford'da 2-0 öne geçti. Manchester United maça iki golle geriye düşerek başladı.

Gol düellesundan kazanan çıkmadı.

Gol düellesundan kazanan çıkmadı.

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, 16. dakikada penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip bu maçta iki farklı geriye düştü.

Aston Villa ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirdi. McGinn, 48. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi. Leon Goretzka ise 53. dakikada konuk ekibin dördüncü golünü kaydetti.

Manchester United, 90+2. dakikada Zirkzee ile farkı bire indirdi. Dorgu'nun 90+6. dakikada attığı gol maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 4-4 sona erdi.

Küme düşme hattındalar!

Küme düşme hattındalar!

Bu sezon beşinci beraberliğini alan Manchester United puanını 8 yaptı ve milli araya küme düşme hattında 18. sırada girdi. Aston Villa ise puanını 13'e çıkardı.

Nottingham Forest'ın Manchester City karşısında aldığı sürpriz 3-1'lik galibiyet, Manchester United'ı son üç sıraya itti. Bu sonuç City'nin ligde üst üste üçüncü yenilgisi olurken, etkisi en çok Old Trafford'da hissedildi. United, en az dokuz maç oynadıktan sonra Kasım 1986'dan bu yana ilk kez düşme hattında yer alıyor.

O yıl alınan sonuçlar Ron Atkinson'ın işine son vermiş, Alex Ferguson'un Manchester United kariyeri başlamıştı.

Duraklama dakikalarında iki gol geldi.

Duraklama dakikalarında iki gol geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın