Manchester United 8 Gollü Maçın Ardından Milli Araya Küme Düşme Hattında Girdi

Bu sezon beşinci beraberliğini alan Manchester United puanını 8 yaptı ve milli araya küme düşme hattında 18. sırada girdi. Aston Villa ise puanını 13'e çıkardı.

Nottingham Forest'ın Manchester City karşısında aldığı sürpriz 3-1'lik galibiyet, Manchester United'ı son üç sıraya itti. Bu sonuç City'nin ligde üst üste üçüncü yenilgisi olurken, etkisi en çok Old Trafford'da hissedildi. United, en az dokuz maç oynadıktan sonra Kasım 1986'dan bu yana ilk kez düşme hattında yer alıyor.

O yıl alınan sonuçlar Ron Atkinson'ın işine son vermiş, Alex Ferguson'un Manchester United kariyeri başlamıştı.