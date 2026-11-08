Manchester United 8 Gollü Maçın Ardından Milli Araya Küme Düşme Hattında Girdi
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Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk etti. Konuk ekip maçın ilk dakikalarında iki gol buldu. Kaptan Bruno Fernandes'in penaltı golüyle başlayan karşılıklı goller ilk yarıyı 2-2 eşitlikle kapattı. 90 dakika ise 4-4 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşananlar Manchester United'ın milli ara öncesi puan durumundaki yerini belirledi.
Konuk ekip iki dakikada iki gol buldu.
Gol düellesundan kazanan çıkmadı.
Küme düşme hattındalar!
Duraklama dakikalarında iki gol geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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