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Amazon'un Belgesel Çektiği Manchester United, Sezonun İlk 11 Maçında 5 Yenilgi Aldı

Amazon'un Belgesel Çektiği Manchester United, Sezonun İlk 11 Maçında 5 Yenilgi Aldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
22.10.2026 - 13:01
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Amazon Prime Video, 2026-27 sezonunu Manchester United'ın kulisinden anlatacak All or Nothing belgeselinin çekimlerini sürdürüyor. Kulübün önceki sezonu Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de üçüncü bitirmesinin ardından yüksek beklentilerle yola çıkan yapım için United'ın rekor seviyede bir erişim bedeli üzerinde anlaştığı bildirilmişti; belgeselin 2027 yazında Prime Video'da yayınlanması planlanıyor. Ancak kameraların kayıt aldığı ilk 11 maç, işin ağırlıklı olarak zor günleri anlatacağını gösteriyor. United bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı, Sabah'ı 4-0 yendiği 10 Eylül'den bu yana da kazanamadı. Sezon Hull City yenilgisiyle açıldı, 21 Ekim'de Como deplasmanında alınan 4-1'lik sonuçla Avrupa'da da ağır bir gün yaşandı.

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Sezon Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine 2-0 Yenilgiyle Başladı, Everton Son Anda Beraberliği Kaptı

Sezon Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine 2-0 Yenilgiyle Başladı, Everton Son Anda Beraberliği Kaptı

United, 22 Ağustos'ta deplasmanda Premier Lig'e 2017'den sonra ilk kez dönen Hull City'ye 2-0 yenildi. Semi Ajayi 17. dakikada, Nobel Mendy 38. dakikada duran toplardan attıkları gollerle farkı ilk yarıda kurdu. Michael Carrick maçın ardından takımın öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, bu galibiyetle Premier Lig'de United'ı ilk kez yenmiş oldu.

United 30 Ağustos'ta Ipswich Town'ı evinde 5-2 yenerek ilk galibiyetini aldı; Bruno Fernandes bu maçta üç gol attı. 6 Eylül'de Everton deplasmanında Bryan Mbeumo'nun 46. dakikada attığı golle öne geçen takım, Everton'ın 83. dakikadaki beraberlik golüne Benjamin Šeško'nun 88. dakikadaki golüyle yanıt verdi. Ancak Ainsley Maitland-Niles normal sürenin son anlarında Everton'a 2-2'lik beraberliği getirdi.

10 Kişi Kalan City'ye Evinde 1-0 Yenilen United, Brighton'a İki Gol Öndeyken Kupadan Elendi

10 Kişi Kalan City'ye Evinde 1-0 Yenilen United, Brighton'a İki Gol Öndeyken Kupadan Elendi

13 Eylül'deki Manchester derbisinde Phil Foden 23. dakikada kırmızı kart gördü ve City 10 kişi kaldı. United bu üstünlüğü gole çeviremedi; Erling Haaland 60. dakikada VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan golle City'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi. United'ın direkten dönen topları da oldu.

16 Eylül'de Brighton'ı Lig Kupası üçüncü turunda konuk eden United, ilk 10 dakikada attığı iki golle 2-0 öne geçti. Brighton maçı çevirip 3-2 kazandı ve United kupaya veda etti. Ligde Fulham, Tottenham ve Leeds United ile alınan üç 1-1'lik beraberlik de galibiyet özlemini uzattı.

Aynı günlerde kulüp akademisinin 16 yaşındaki parlak ismi JJ Gabriel de ayrılık talebinde bulundu. Eylül ortasında sözleşmesinin iptalini isteyen genç oyuncunun talebi United tarafından kabul edilmedi, kulüp ona burs sözleşmesi teklif etti. Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

Atlético Madrid'e 2-0 Yenilen United, Como'da 2. Dakikada Gol Yedi ve 4-1 Kaybetti

Atlético Madrid'e 2-0 Yenilen United, Como'da 2. Dakikada Gol Yedi ve 4-1 Kaybetti

13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid deplasmanında 2-0 yenilen United'da Lisandro Martínez, kulüp yönetiminin yatırım anlayışını ve hedeflerini eleştirdi. Arjantinli savunmacı sonradan Carrick ve kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından özür diledi ve sözlerini hayal kırıklığıyla söylediğini belirtti.

21 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Como'nun deplasmanında United, Nico Paz'ın 2. dakikada attığı golle geriye düştü. Tasos Douvikas 49., Paz 57., Jacobo Ramón 76. dakikada skoru 4-0'a taşıdı; Joshua Zirkzee 90+1'de farkı azalttı. United'ın son altı maçta üç beraberliği ve üç yenilgisi var, galibiyeti yok.

Carrick sezona iki yıllık sözleşmeyle kalıcı teknik direktör olarak başlamıştı. Como yenilgisi Avrupa'daki en ağır sonuçlardan biri olarak yorumlanırken, teknik adamın üzerindeki baskı da artıyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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