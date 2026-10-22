Amazon'un Belgesel Çektiği Manchester United, Sezonun İlk 11 Maçında 5 Yenilgi Aldı
Amazon Prime Video, 2026-27 sezonunu Manchester United'ın kulisinden anlatacak All or Nothing belgeselinin çekimlerini sürdürüyor. Kulübün önceki sezonu Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de üçüncü bitirmesinin ardından yüksek beklentilerle yola çıkan yapım için United'ın rekor seviyede bir erişim bedeli üzerinde anlaştığı bildirilmişti; belgeselin 2027 yazında Prime Video'da yayınlanması planlanıyor. Ancak kameraların kayıt aldığı ilk 11 maç, işin ağırlıklı olarak zor günleri anlatacağını gösteriyor. United bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı, Sabah'ı 4-0 yendiği 10 Eylül'den bu yana da kazanamadı. Sezon Hull City yenilgisiyle açıldı, 21 Ekim'de Como deplasmanında alınan 4-1'lik sonuçla Avrupa'da da ağır bir gün yaşandı.
Sezon Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine 2-0 Yenilgiyle Başladı, Everton Son Anda Beraberliği Kaptı
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