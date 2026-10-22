Amazon'un Belgesel Çektiği Manchester United, Sezonun İlk 11 Maçında 5 Yenilgi Aldı

United, 22 Ağustos'ta deplasmanda Premier Lig'e 2017'den sonra ilk kez dönen Hull City'ye 2-0 yenildi. Semi Ajayi 17. dakikada, Nobel Mendy 38. dakikada duran toplardan attıkları gollerle farkı ilk yarıda kurdu. Michael Carrick maçın ardından takımın öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, bu galibiyetle Premier Lig'de United'ı ilk kez yenmiş oldu.

United 30 Ağustos'ta Ipswich Town'ı evinde 5-2 yenerek ilk galibiyetini aldı; Bruno Fernandes bu maçta üç gol attı. 6 Eylül'de Everton deplasmanında Bryan Mbeumo'nun 46. dakikada attığı golle öne geçen takım, Everton'ın 83. dakikadaki beraberlik golüne Benjamin Šeško'nun 88. dakikadaki golüyle yanıt verdi. Ancak Ainsley Maitland-Niles normal sürenin son anlarında Everton'a 2-2'lik beraberliği getirdi.