Manchester United 5 Maç Üst Üste Kazanana Kadar Saçlarını Kesmeyen Taraftar Rooney'i Çıldırttı

Manchester United'ın kötü gidişi sonrası bir taraftar 'Manchester United beş maç üst üste kazanana kadar saçlarımı kesmeyeceğim' dedi ve sonu gelmez bir sayaç çalışmaya başladı. United üst üste beş maç kazanana kadar saçını kestirmemeye yemin eden Illet, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Kırmızı Şeytanlar’ın art arda dört galibiyet almasıyla berbere gitmeye çok yaklaşmıştı.

Ancak Premier Lig’de West Ham United ile 1-1 berabere kalınmasının ardından yeniden başa döndü. 500 günlük sayım kaldığı yerden devam ediyor.