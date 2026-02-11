onedio
Manchester United 5 Maç Üst Üste Kazanana Kadar Saçlarını Kesmeyen Taraftar Rooney'i Çıldırttı

Manchester United 5 Maç Üst Üste Kazanana Kadar Saçlarını Kesmeyen Taraftar Rooney'i Çıldırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 17:44

Manchester United'ın kötü gidişi sonrası bir taraftar 'Manchester United beş maç üst üste kazanana kadar saçlarımı kesmeyeceğim' dedi ve sonu gelmez bir sayaç çalışmaya başladı. United üst üste beş maç kazanana kadar saçını kestirmemeye yemin eden Illet, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Kırmızı Şeytanlar’ın art arda dört galibiyet almasıyla berbere gitmeye çok yaklaşmıştı.

Ancak Premier Lig’de West Ham United ile 1-1 berabere kalınmasının ardından yeniden başa döndü. 500 günlük sayım kaldığı yerden devam ediyor.

Çok yaklaşmıştı.

Çok yaklaşmıştı.

500 gündür saçlarını kesmeyen taraftar dörtte dört yaparak West Ham deplasmanına çıkan Manchester United maçını dört gözle bekledi. Özel bir twitch yayınına çıkan taraftarın beklediği olmadı ve West Ham deplasmanınında ManU bir puanla döndü.

Rooney'nin öfkesi kaybedilen iki puandan ziyade genç taraftaraydı.

Rooney'nin öfkesi kaybedilen iki puandan ziyade genç taraftaraydı.

Maç sonu programında Rooney'e yöneltilen sorular içinde saçlarını kesmeyen taraftar da vardı. Rooney ise bu konuya sert çıktı. 

Rooney, 'Bu adamın saçını kesmem istenseydi, onu ülkenin öbür ucuna gönderirdim. Kafamı şişirdi artık. Carrick’ten ve Manchester United’ın üst üste beşinci maçını kazanmaya çalışmasından bahsediyoruz ama bütün mesele bu adamın saçını kestirmesi olmuş. Bahse girerim ki Manchester United beşinci maçı kazanırsa yıkılır; çünkü bir anda önemsiz hale gelir.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
