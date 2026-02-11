onedio
Montella'nın Juventus ve Kenan Yıldız'ı Ziyaretinde Kullanılan Müzik Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 17:22

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya temasları kapsamında önce Cagliari’de forma giyen Semih Kılıçsoy’la bir araya geldi, ardından Juventus’la yeni sözleşmeye imza atan Kenan Yıldız’ı ziyaret etti. Continassa’daki antrenmanı tribünden takip eden Montella, Kenan Yıldız’ın gelişimine dair dikkat çekici ve umut veren değerlendirmelerde bulundu.

Montella'nın ziyaretini video olarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Juventus'un müzik tercihi ise Türkiye'de çok konuşuldu.

Montella ziyaretini "Gurbet" şarkısıyla paylaştılar.

Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili konuşan Montella genç oyuncudan övgüyle söz etti.

Montella, 'Çok mutluyum. Kenan, Juventus Genç Takımı'nda oynarken zaten milli takımın bir parçasıydı. Muazzam potansiyele sahip ve hala gelişmekte olan bir oyuncu. Kenan, doğal yeteneğini doğru zihniyetle birleştiriyor; kendini geliştirmeye istekli. Önümüzdeki yıllarda onun için üst düzey bir gelecek öngörüyorum.' diye konuştu.

