Montella'nın Juventus ve Kenan Yıldız'ı Ziyaretinde Kullanılan Müzik Dikkat Çekti

Montella, 'Çok mutluyum. Kenan, Juventus Genç Takımı'nda oynarken zaten milli takımın bir parçasıydı. Muazzam potansiyele sahip ve hala gelişmekte olan bir oyuncu. Kenan, doğal yeteneğini doğru zihniyetle birleştiriyor; kendini geliştirmeye istekli. Önümüzdeki yıllarda onun için üst düzey bir gelecek öngörüyorum.' diye konuştu.