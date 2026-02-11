Montella'nın Juventus ve Kenan Yıldız'ı Ziyaretinde Kullanılan Müzik Dikkat Çekti
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya temasları kapsamında önce Cagliari’de forma giyen Semih Kılıçsoy’la bir araya geldi, ardından Juventus’la yeni sözleşmeye imza atan Kenan Yıldız’ı ziyaret etti. Continassa’daki antrenmanı tribünden takip eden Montella, Kenan Yıldız’ın gelişimine dair dikkat çekici ve umut veren değerlendirmelerde bulundu.
Montella'nın ziyaretini video olarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Juventus'un müzik tercihi ise Türkiye'de çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Montella ziyaretini "Gurbet" şarkısıyla paylaştılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili konuşan Montella genç oyuncudan övgüyle söz etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın