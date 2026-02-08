onedio
YouTube Music'te Premium Değilseniz 5 Şarkı Sözü Sınırı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2026 - 00:11

Google bünyesindeki YouTube Music, uzun süredir devam eden denemelerin ardından şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine ücretsiz kullanıcılar için sınırlama getirdi. Yeni güncellemeyle birlikte “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta sekmesinde bir uyarı kartı gösterilmeye başlandı. Bu kartta, kullanıcıların kaç parça için daha şarkı sözü görebileceği belirtilirken, Premium aboneliğe geçmeleri de teşvik ediliyor.

5 şarkı sözü sınırı geldi.

Google’a ait YouTube Music, aylardır devam eden deneme sürecinin ardından şarkı sözlerini görüntüleme özelliğini ücretsiz kullanıcılar için sınırlamaya başladı. Güncellemeyle “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta bölümünde yeni bir uyarı kartı yer aldı. Bu kartta, kaç parça için daha şarkı sözü görüntülenebileceği bilgisi verilirken Premium üyelik de öneriliyor.

Yeni uygulamaya göre ücretsiz kullanıcılar, abonelik olmadan yalnızca beş şarkının sözlerine erişebiliyor. Bu sınır aşıldığında ise şarkı sözü sayfası kullanıma kapatılıyor.

Şarkı sözleri buzlanıyor.

Kotayı aşan kullanıcılar, şarkı sözü bölümüne girdiklerinde yalnızca metnin ilk birkaç satırını görüntüleyebiliyor. Şarkı sözlerinin devamı bulanık şekilde gösterilirken, sayfayı aşağı kaydırma seçeneği de kapatılıyor.

Söz konusu uygulama 7 Şubat itibarıyla hayata geçirildi. Şarkı sözü kısıtlaması, bu tarihten itibaren dünya genelinde geniş kapsamlı olarak devreye alındı.

