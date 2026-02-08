YouTube Music'te Premium Değilseniz 5 Şarkı Sözü Sınırı Geldi

Google’a ait YouTube Music, aylardır devam eden deneme sürecinin ardından şarkı sözlerini görüntüleme özelliğini ücretsiz kullanıcılar için sınırlamaya başladı. Güncellemeyle “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta bölümünde yeni bir uyarı kartı yer aldı. Bu kartta, kaç parça için daha şarkı sözü görüntülenebileceği bilgisi verilirken Premium üyelik de öneriliyor.

Yeni uygulamaya göre ücretsiz kullanıcılar, abonelik olmadan yalnızca beş şarkının sözlerine erişebiliyor. Bu sınır aşıldığında ise şarkı sözü sayfası kullanıma kapatılıyor.