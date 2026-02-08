YouTube Music'te Premium Değilseniz 5 Şarkı Sözü Sınırı Geldi
Google bünyesindeki YouTube Music, uzun süredir devam eden denemelerin ardından şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine ücretsiz kullanıcılar için sınırlama getirdi. Yeni güncellemeyle birlikte “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta sekmesinde bir uyarı kartı gösterilmeye başlandı. Bu kartta, kullanıcıların kaç parça için daha şarkı sözü görebileceği belirtilirken, Premium aboneliğe geçmeleri de teşvik ediliyor.
5 şarkı sözü sınırı geldi.
Şarkı sözleri buzlanıyor.
