onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı: 11 İlde Kar Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı: 11 İlde Kar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 22:56

Meteoroloji, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü için hava durumu uyarılarını paylaştı. Doğu Anadolu başta olmak üzere Bitlis, Muş, Bingöl, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde kar yağışı beklenirken, batı kesimlerde sağanak yağmurun etkili olacağı bildirildi. Doğu illerinde ise buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağışının beklendiği iller duyuruldu.

Kar yağışının beklendiği iller duyuruldu.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, kar yağışı bekleyenler için umut verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün öngörülerine göre, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü bazı illerde kar etkili olacak.

Tahminlere göre Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Sivas’ta kar yağışı beklenirken, Şırnak’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar görülebileceği bildirildi.

Batıda yağmur var.

Batıda yağmur var.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağmurun 50’den fazla ilde görülmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın