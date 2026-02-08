Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı: 11 İlde Kar Var
Meteoroloji, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü için hava durumu uyarılarını paylaştı. Doğu Anadolu başta olmak üzere Bitlis, Muş, Bingöl, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde kar yağışı beklenirken, batı kesimlerde sağanak yağmurun etkili olacağı bildirildi. Doğu illerinde ise buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Kar yağışının beklendiği iller duyuruldu.
Batıda yağmur var.
