Özgür Özel, İsmail Saymaz'a Yaptığı Açıklamada Mesut Özarslan'a "Yalan Söylüyor" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 23:09

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın “Özgür Özel bana küfür etti” iddiasına yanıt veren Özel, suçlamayı reddetti. Açıklamasında, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim.”

İsmail Saymaz'a Özel konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın “Özgür Özel bana küfür etti” iddiasına yanıt verdi. Özarslan’ın gerçeği yansıtmayan bir açıklama yaptığını savunan Özel, iddia edildiği gibi bir küfür söz konusu olmadığını söyledi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında, “Aileye hiçbir şey yok asla. ‘Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak’ dedim” ifadelerini kullandı.

Halktv’nin haberine göre Özel, iddialarla ilgili değerlendirmelerini İsmail Saymaz’a yaptı.

"Yalan atıyor"

Özel, İsmail Saymaz'a şunları söyledi: 

'Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: 'Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim.'

'Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
