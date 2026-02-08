Özgür Özel, İsmail Saymaz'a Yaptığı Açıklamada Mesut Özarslan'a "Yalan Söylüyor" Dedi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın “Özgür Özel bana küfür etti” iddiasına yanıt veren Özel, suçlamayı reddetti. Açıklamasında, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim.”
İsmail Saymaz'a Özel konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
"Yalan atıyor"
