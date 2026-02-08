Özgür Özel, İsmail Saymaz'a Yaptığı Açıklamada Mesut Özarslan'a "Yalan Söylüyor" Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın “Özgür Özel bana küfür etti” iddiasına yanıt verdi. Özarslan’ın gerçeği yansıtmayan bir açıklama yaptığını savunan Özel, iddia edildiği gibi bir küfür söz konusu olmadığını söyledi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında, “Aileye hiçbir şey yok asla. ‘Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak’ dedim” ifadelerini kullandı.

Halktv’nin haberine göre Özel, iddialarla ilgili değerlendirmelerini İsmail Saymaz’a yaptı.