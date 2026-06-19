Acun Ilıcalı’nın Premier Lig’e Çıkan Takımı Hull City’nin İlk Rakibi Manchester United Olacak
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Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZwvvEKin...
İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Championship play-off mücadelesinde Millwall ve Middlesbrough'u yenerek Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.
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Premier Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk maçı, son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu’nda oynanacak.
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Hull City’nin fikstürü şu şekilde:
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Premier Lig'de ilk hafta programı şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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