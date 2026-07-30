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MasterChef Türkiye’de Kadroya Giren 11. İsim Belli Oldu: 29 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’de Kadroya Giren 11. İsim Belli Oldu: 29 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 08:23
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro yarışmacılarının belirlenmesine 29 Temmuz Çarşamba akşamı da devam edildi. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 11. önlüğü hangi yarışmacı kazandı? Bezelyeyle yaratıcı tabak hazırlayan adaylardan kimler ikinci tura kaldı, Hatay usulü tepsi kebabında finale hangi isimler çıktı? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın değerlendirmelerinin ardından yeni sezon kadrosuna bir yarışmacı daha eklendi. İşte 29 Temmuz MasterChef’te ana kadroya giren isim ve şimdiye kadar önlük kazanan yarışmacılar…

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MasterChef’te 29 Temmuz’da Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef’te 29 Temmuz’da Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadro için yapılan seçmeler 3. gruptaki yarışmacılarla sürdü. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, gecenin ilk aşamasında adayların yaratıcılığını bezelye üzerinden sınadı. Yarışmacılara kendi tabaklarını hazırlamaları için 45 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda şefler hazırlanan yemekleri değerlendirdi ve altı yarışmacı bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Ana kadroya bir adım daha yaklaşan bu isimleri ikinci turda farklı bir yemek bekliyordu.

Şefler final etabında yarışmacılardan Hatay usulü tepsi kebabı hazırlamalarını istedi. Bu kez mutfakta geçirilen süre 40 dakika oldu. Yarışmacılar verilen süre içinde yemeğin lezzetini ve sunumunu tamamlayarak tabaklarını jüriye sundu. Değerlendirme sonunda Muhammet ve Tolga gecenin son iki ismi olarak kaldı. İki yarışmacının tabağını yeniden değerlendiren şefler, 11. ana kadro yarışmacısını belirledi.

29 Temmuz 2026’da MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim Tolga oldu.

29 Temmuz 2026’da MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim Tolga oldu.

Yeni sezonda önlüğü daha önce kazanan isimler Batuhan Nazikoğlu, Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya, Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Demirhan Ali, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay ve Burçin olmuştu. Tolga da bu isimlerin ardından kadroya dahil edildi.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Giren Yarışmacılar

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Giren Yarışmacılar

  • Batuhan Nazikoğlu

  • Nilay Özgen

  • Hasan Alp Karabacak

  • Şiringül Kaya

  • Enes Vardar

  • Eyüp Can Güneş

  • Demirhan Ali

  • Nurten Tamer Ocak

  • Şadi Altınay

  • Burçin

  • Tolga

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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