MasterChef Türkiye’de Kadroya Giren 11. İsim Belli Oldu: 29 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro yarışmacılarının belirlenmesine 29 Temmuz Çarşamba akşamı da devam edildi. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 11. önlüğü hangi yarışmacı kazandı? Bezelyeyle yaratıcı tabak hazırlayan adaylardan kimler ikinci tura kaldı, Hatay usulü tepsi kebabında finale hangi isimler çıktı? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın değerlendirmelerinin ardından yeni sezon kadrosuna bir yarışmacı daha eklendi. İşte 29 Temmuz MasterChef’te ana kadroya giren isim ve şimdiye kadar önlük kazanan yarışmacılar…
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MasterChef’te 29 Temmuz’da Ana Kadroya Kim Girdi?
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29 Temmuz 2026’da MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim Tolga oldu.
MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Giren Yarışmacılar
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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