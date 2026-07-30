MasterChef Türkiye’de Kadroya Giren 11. İsim Belli Oldu: 29 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadro için yapılan seçmeler 3. gruptaki yarışmacılarla sürdü. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, gecenin ilk aşamasında adayların yaratıcılığını bezelye üzerinden sınadı. Yarışmacılara kendi tabaklarını hazırlamaları için 45 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda şefler hazırlanan yemekleri değerlendirdi ve altı yarışmacı bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Ana kadroya bir adım daha yaklaşan bu isimleri ikinci turda farklı bir yemek bekliyordu.

Şefler final etabında yarışmacılardan Hatay usulü tepsi kebabı hazırlamalarını istedi. Bu kez mutfakta geçirilen süre 40 dakika oldu. Yarışmacılar verilen süre içinde yemeğin lezzetini ve sunumunu tamamlayarak tabaklarını jüriye sundu. Değerlendirme sonunda Muhammet ve Tolga gecenin son iki ismi olarak kaldı. İki yarışmacının tabağını yeniden değerlendiren şefler, 11. ana kadro yarışmacısını belirledi.